ARD und ZDF unverbrüchlich an der Seite von Thunberg und Hamas

In ihrer „Berichterstattung“ über den Krieg Israels gegen die Hamas im Allgemeinen und die peinliche PR-Aktion von Greta Thunberg und ihrer antisemitischen Freunde im Besonderen, ziehen ARD und ZDF alle Register der Realitätsverzerrung – allen voran die ARD-Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann, die sich völlig von jedem journalistischen Ethos verabschiedet hat, sofern sie überhaupt je eines hatte. In der “Tagesschau” vom Montag echauffierte sie sich vehement darüber, dass die israelischen Behörden den Versuch Thunbergs und ihrer Mitstreiter, “Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen”, abwürgten. Dabei handelte es sich um lächerliche 100 Kilogramm Mehl, ein lächerlich winziger Bruchteil dessen, was dort gebraucht wird – und was von den bösen israelischen “Völkermördern” jeden Tag in den Gazastreifen durchgeleitet wird.

Mehr noch: Dem israelischen Außenministerium warf von der Tann „Gehässigkeit“ vor, weil es festgestellt hatte, die wenigen Hilfsgüter, die die „Aktivisten“ nicht bereits selbst an Bord verzehrt hätten, könnten nun auf regulärem Wege verteilt werden. Ferner beschwor sie in kritiklosestem Hamas-Propagandaduktus die „humanitäre Katastrophe“ in Gaza, auf die Thunberg habe aufmerksam machen wollen, und bemängelte, dass die private Verteilung von Hilfsgütern angeblich nicht funktioniere. Wie üblich berief sich auch diese ÖRR-Propagandistin dabei völlig unkritisch auf nicht näher definierte „palästinensische Quellen“ – was im Gazastreifen zwingend nur die Hamas bedeuten kann. Dementsprechend hätte ihr Beitrag wortgleich auch von Thunberg selbst oder sonstigen Hamas-Sympathisanten und -Sprachrohren stammen können. Dass Israel rund 1.000 Tonnen Hilfsgüter täglich nach Gaza bringt, war von der Tann keine Bemerkung wert.

Das übliche verdrehte Geschwurbel

Mit einer nüchternen geschweige denn objektiven Darstellung der Verhältnisse im Gazastreifen hat dies nichts mehr im Ansatz zu tun. Dass es sich bei Thunbergs Begleitern um ausgewiesene Israel-Hasser und Terrorunterstützer handelte, erfuhren die ARD-Zuschauer ebenfalls nicht; stattdessen wird ihnen für ihre Zwangsbeiträge das übliche verdrehte Geschwurbel serviert. Von der Tann lässt keine einzige Gelegenheit verstreichen, Israel als grundsätzlich negativ und die Palästinenser immer und ausschließlich als Opfer des aggressiven Judenstaates darzustellen. Die Einseitigkeit ihrer Kommentare und Reportagen nimmt sogar für öffentlich-rechtliche Verhältnisse eine Sonderstellung ei.

Die Kollegen vom ZDF sind diesbezüglich allerdings nicht viel besser: Ebenfalls unter Berufung auf „palästinensische Kreise“, wurde in der “Heute”-Sendung die Behauptung verbreitet, israelische Soldaten hätten bei der Lebensmittelausgabe „gezielte Hinrichtungen arabischer Menschen“ durchgeführt. Stimmen internationaler Beobachter und der israelischen Seite, die dies als bösartige Proagandalüge zurückweisen, kamen nicht zu Wort. Tatsächlich wurden die betreffenden in Wahrheit von der Hamas ermordet wurden. Doch Richtigstellungen erfolgen ohnehin grundsätzlich nicht; der wahre Hintergrund hier ist folgender: Die Hamas schlachtet gezielt Mitarbeiter der Organisation „Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF) ab oder verschleppt sie als Geiseln. Ihrem jüngsten Anschlag fielen mindestens fünf Menschen zum Opfer.

Unheilige Allianzen

Gegründet wurde die 2015 mit Unterstützung aus Israel und den USA, um Lebensmittel im Gazastreifen durchzuführen. Und gebührenfinanzierte De-facto-Pressesprecher der “Free-Palestine”-Soldateska wie von der Tann behaupten dann, dass dies nicht funktioniere – ohne zu erwähnen, dass dies die alleinige Schuld der Hamas ist, die auch hier mit voller Absicht ihr eigenes Volk leiden lässt.

Die Journalistin Anabel Schunke zeigte diese Woche auf, dass ausgerechnet die Linksradikale Thunberg nun öffentliche Unterstützung von Figuren wie dem notorischen Frauenhasser Andrew Tate erfährt, aber auch dem diesbezüglich leider stark antiisraelisch und Hamas-affin gefärbten deutschen Magazin „Compact“. Es ist nicht das erste Mal, dass “Hamas-Versteher” oder ausgewiesene Antisemiten von links und rechts mit “Israel-Kritikern” oder Judenhassern fraternisieren und sichs mit mit denen solidarisieren, die sie sonst erbittert bekämpfen – ob es Islamisten sind oder Klima-Irre. Wenn es gegen den jüdischen Staat geht, kennt man keine Gräben mehr; Antisemitismus und der Hass auf Israel führen die größten Feinde zusammen.