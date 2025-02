ARD-„Wahlarena“: Wie ein Grüner den Holocaust relativiert

Mein Beruf ist der des Journalisten. Zu dieser Profession gehört es auch, sich Dinge antun zu müssen, die man am liebsten nie sehen wollte. Als ich die ersten Bewegtbilder vom 7. Oktober 2023 sehen musste – Bilder, die ich vorher nur aus Auschwitz kannte –, war mir klar: Das tut mir nicht gut. Das ist etwas, das, wie Hannah Arendt richtig sagte, “nie hätte passieren dürfen”. Doch es ist passiert, und wir tragen die Wunden wie Tattoos in unseren Herzen. Sie sind längst vernarbt, doch ihre Narben evozieren Traurigkeit. So ist das nun mal, wenn man Emotionen hat.

Weil ich eben Journalist bin, muss ich mir auch heute noch Zumutungen antun und mir Dinge ansehen – wie zum Beispiel die „Wahlarena“ im Ersten. Neu ist in diesem Wahlkampf, aufgrund der deutlichen Umfrageergebnisse, dass auch AfD-Politiker eingeladen werden, vor allem natürlich die Kanzlerkandidatin Alice Weidel. An Einseitigkeit und Voreingenommenheit stand auch diese gestrige ARD-Sendung den Zumutungen der letzten Wochen in nichts nach. Auch gestern waren wieder voreingenommene, offenbar gecastete Zuschauer im Publikum. Zum Beispiel ein katholischer Krankenhauspfarrer, von dem sich Weidel mal wieder die Schnurre anhören durfte, die AfD verschrecke junge Menschen aus dem Ausland, die hier als dringend benötigte Pflegekräfte gebraucht würden. Oder ein junger Landwirt, der aus lauter Klima-Angst um seine Zukunft bangt.

Durch Hysterie und Alarmismus dauergehirngewaschen

Oder eine junge Frau, die unter Berufung auf eigene „Recherchen“ zu der Überzeugung gelangt sei, dass es sich bei den jungen migrantischen Attentätern allesamt um echte traumatisierte und psychisch kranke Menschen handele, die man deshalb nicht abschieben dürfe. Sogar Olaf Scholz blieb nicht verschont vom Gejammer einer jungen Ärztin, die behauptete, es würden “immer mehr Menschen mit Klimaproblemen”. Für eine Show, die von Luis Klamroth (Beglücker der grünen “Fridays for Future”-Selbstdarstellerin Luisa Neubauer) und Jessy Wellmer (deren Ehemann Ex-Pressesprecher der Grünen-Politikerin Ramona Pop war) moderiert wurde, nur der ganz normale Wahnsinn in einer Gesellschaft, die durch Hysterie und Alarmismus dauergehirngewaschen ist.

Doch das war nicht alles, der eigentliche Skandal dieser Sendung kam erst noch. Nach einigen recht banalen Zuschauerfragen wurde schnell klar, worum es diesmal gehen sollte: Man wollte Alice Weidel ob ihrer angeblichen Schwulenfeindlichkeit – weil sie die „Ehe für alle“ ablehnt – als homophob brandmarken. Welch ein bizarres Unterfangen – ist Weidel selbst schließlich nicht nur mit einer Frau verheiratet, sondern auch noch mit einer Migrantin aus Sri Lanka. Und wenn ich Ihnen nun noch sage, dass die beiden zwei Kinder haben und gemeinsam großziehen: Dann würde so manches linke Narrativ platzen.

Unterkomplex und dumm

Jedenfalls passen diese Zusammenhänge nicht ins Narrativ der ARD-„Wahlarena“, und schon gar nicht zum Feindbild der Grünen. Deshalb: Auftritt Samuel Everding. Der vermeintlich harmlose Gast im Publikum ist “zufällig” auch Mitglied der Grünen – er sitzt im Hamelner Kreis Vorstand der Partei. Was Everding Frau Weidel zu sagen hat, hat es in sich: „Wenn ich Ihr Wahlprogramm anschaue, dann habe ich Angst vor meiner Zukunft.“ Und weiter führt er ironiefrei an Weidel gerichtet aus: „Übrigens sollten Sie auch Angst haben“, führt Herr Everding fort. Doch fertig ist er noch nicht. „Die Mitglieder Ihrer Partei wollen die Homosexuellen mal wieder ins Gefängnis oder ins KZ stecken.“ So tief steckt also die Psychose, so weit reicht die Projektion schon, dass sogar die AfD-Parteivorsitzende Angst vor ihrer eigenen Partei haben soll.

Ganz abgesehen davon, dass Everdings (natürlich von keinem Faktencheck getrübten) unfassbaren Unterstellungen reine Volksverhetzung und der Inbegriff von verlogenem Schwachsinn darstellt (der Bände spricht, was die jahrelange Anti-AfD-Hetze für Früchte getragen hat), stellen seine Einlassungen eine lupenreine Holocaustverharmlosung dar. Mit tumben Stumpfsinn trampelt Samuel Everding aus dem schönen Westerberger Land auf den Toten von Auschwitz-Birkenau herum. Hätte der Mann irgendetwas in der Birne müsste ihm – wie jedem, der das Wort Konzentrationslager in den Mund nimmt, klar sein, dass von den 1,1 Millionen in Auschwitz Ermordeten rund 90 Prozent Juden waren. Die restlichen 10 Prozent jedoch nicht; diese 10 Prozent waren Sinti und Roma, Linke, Zeugen Jehovas, Dissidenten, russische Kriegsgefangene und ja: Auch Homosexuelle. Weshalb erdreistet sich Samuel Everding, dieses Leid zu verharmlosen? Sucht er noch – denn er ist ja aus Hameln – den Rattenfänger?

Sie gehen über Leichen

Wenn jemand, der homosexuell ist, glaubt, dass das größte Problem in Deutschland die AfD ist, dann hat er nichts verstanden. Und wenn jemand glaubt, dass die „Ehe für alle“ das Heil aller Diskriminierungsprobleme ist, dann hat er es nicht verstanden. Wenn aber jemand die Chuzpe hat, den Holocaust so zu verharmlosen, wie es gestern am 17. Februar in der ARD-„Wahlarena“ passiert ist, dann weiß ich nur eines: Die, die hier “nie wieder“ faseln, sind die schlimmsten Geschichtsklitterer und Holocaustrelativierer. Die Everdings in diesem Land gehen buchstäblich über Leichen – die Leichen der vor über 80 Jahren industriell Ermordeten –, um einen bürgerlichen Politikwechsel in Deutschland zu diskreditieren und ihre eigene unmaßgebliche grüne Agenda an den Mann – wahlweise an die Frau – zu bringen. Auf Kosten der Opfer. Opfer, die schwul waren, und Opfer, die Juden waren. Aber das ist Herrn Everding egal.

Dieser ARD-Studiogast und Grünen-Aktivist reiht sich ein in eine grüne Unkultur, die von einer grünlackierten, judenfeindlichen BDS-Bewegung bis hin zum unterkomplexen, dafür schlecht angezogenen Kreischvogel Claudia Roth reicht. Sie alle eint ein abstoßender, toxischer Antisemitismus. Sie alle sind die geistigen Wegbereiter des 7. Oktober, denn sie sind es, die den Judenhass in die Salons der Wohlhabenden getragen haben. Und sie sind die ersten, die sich wundern, wenn es eines Tages mal wieder keine Juden mehr in Deutschland gibt – weil sie, wie damals ihre Vorfahren, Täter waren.