Argentinien: Tango tanzen mit der Bürokratie

Argentinien – war da nicht irgendwas? Doch: Dort, am Ende der Welt, tut sich Bemerkenswertes. Das sozialistisch heruntergewirtschaftete Land wurde nach Jahrzehnten des wirtschaftlichen Niedergangs wachgeküsst. Der Prinz heißt Javier Milei, Wirtschaftsprofessor mit wilder Mähne, und er geht mit der Kettensäge vor – die wurde zu seinem Symbol für radikalen Umbau. Milei hat ein Land übernommen, das einst zu den reichsten Staaten der Welt gehörte, dann aber jahrzehntelang mit vollen Segeln in die wirtschaftliche Flaute steuerte: Hohe Inflation, explodierende Schulden und ein bürokratischer Apparat, der sich wie Efeu um jede privatwirtschaftliche Regung rankte. Nun hat Milei der Bürokratie den Kampf angesagt. Sein Rezept: Weniger Staat, mehr Freiheit – und keine Kompromisse mit dem politischen Establishment, das er für den Niedergang verantwortlich macht.

Dieser Präsident redet nicht um den heißen Brei. In einer seiner ersten Reden sprach er davon, „den parasitären Staat auszuhungern“. Das klingt radikal – und das ist es auch. Subventionen für Unternehmen wurden gestrichen, staatliche Behörden geschlossen, politische Posten rigoros abgebaut. Milei sieht den Staat als die große Bremse des individuellen Wohlstands. Für ihn ist es nicht Aufgabe des Staates, die Wirtschaft zu lenken oder soziale Gerechtigkeit zu erzwingen. Seine Gegner sprechen von sozialer Kälte; er nennt es marktwirtschaftliche Vernunft.

Die letzte Rettung

Die Kettensäge, mit der er auf Veranstaltungen auftritt, ist mehr als eine PR-Geste. Sie verkörpert den klaren Schnitt mit der Vergangenheit. Jahrzehntelang lebten viele Argentinier von staatlichen Hilfen, die mit frisch gedrucktem Geld finanziert wurden. Die Inflation galoppierte, doch niemand stoppte sie. Jetzt kommt Milei mit dem Vorschlaghammer: Der argentinische Peso soll verschwinden, stattdessen will er den US-Dollar als Landeswährung einführen. Ein radikaler Schritt, aber vielleicht die letzte Rettung für ein Land, in dem Preise bislang so unberechenbar waren wie das Wetter in Patagonien.

Mileis Politik ist ein Kulturkampf. Er spricht offen davon, den Sozialismus in Argentinien auszurotten. Für ihn ist Sozialismus nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine geistig-kulturelle Krankheit. Er sieht eine Gesellschaft, die sich an staatliche Hilfen gewöhnt hat, und will diese Abhängigkeit durch Eigenverantwortung ersetzen. Diese Botschaft verfängt. Vor allem bei jungen Leuten, die den wirtschaftlichen Niedergang nur aus den Geschichten ihrer Eltern kennen und nun eine neue Perspektive wittern. Die Menschen im Land spüren diese Veränderungen im Alltag. Plötzlich gibt es wieder ein Licht am Ende des Tunnels, nach Jahren des wirtschaftlichen Stillstands. Das Vertrauen in die Zukunft wächst, weil spürbar wird, dass hier jemand am Steuer sitzt, der klare Prinzipien vertritt – und bereit ist, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Es sind keine theoretischen Reformpläne mehr, sondern handfeste Ergebnisse, die sich in stabileren Preisen und neuen Arbeitsplätzen zeigen.