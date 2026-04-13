Armut für Alle: Das neue „Gleich-Kaputt-Gesetz“

BRD-igung! Lange haben wir darauf gewartet, nun ist der historische Durchbruch gelungen: In einer nächtlichen Sitzung hat das Merzel-Kabinett die radikalste Sozialreform seit Erfindung des Bettelstabs verabschiedet. Die Reform wurde im exklusiven Privatjet „Friedrich II“ auf dem Weg zu einer „Armutskonferenz“ unterzeichnet. Unter dem progressiven Titel „Armut für Alle“ verabschiedet sich Deutschland endgültig vom rassistischen und diskriminierenden Konzept des Wohlstands.

Die letzten Milliarden werden großzügig für Zwecke gespendet, die der Zerstörung und Deindustrialisierung Deutschlands dienen. Es ist die erste Reform in der Geschichte der Bundesrepublik, die keinerlei Geld kostet.

Gerechtigkeit durch Mangel

„Bisher war Armut eine Eliten-Veranstaltung für Wenige am unteren prekären Rand“, erklärte ein sichtlich erschöpfter Finanzjongleurminister Klingbeil. „Das ist zutiefst unsolidarisch. Wir müssen die Armut der breiten Masse zugänglich machen. Wahre soziale Gleichheit herrscht erst dann, wenn sich wirklich niemand mehr die Butter vom Brot nehmen lassen kann, weil dort keine mehr ist.“

Das Herzstück der Reform ist die sogenannte „Lars-Negativ-Dividende“. Hierbei werden die letzten Besitztümer bis zu 100 Prozent des Kaufpreises besteuert. Wer nicht zahlt, wird sozial gerecht enteignet. Besitz ist ein Relikt der Vergangenheit und dieser wird CO2-neutral entsorgt.

Höchst effizient

Die wichtigsten Eckpunkte der Reform:

Das Einheits-Loch: Jeder Haushalt hat das Loch in seiner Kasse jährlich in der sogenannten Einkommensteuerloch-Erklärung nachzuweisen.

Schrottimmobilien für Alle: Der Wohnstandard ist auf ein Minimum zu begrenzen; eine Instandhaltung von Immobilien ist untersagt.

Einrichtungsgegenstände: Das Wort “Gegenstände” erklärt schon ganz von selbst, dass sie “gegen” das Wohnen gerichtet sein müssen. Eine Matratze für zwei Personen ist angemessen und erlaubt. Als Matratze gilt eine Kartonage mit den Maßen 180 x 60. Für Übergewichtige wird ein “Solidaritäts-Überhang-Zuschlag” von 10 Prozent gestattet. Geschlafen wird im Schichtwechsel oder übereinander, was familienpolitisch höchst effizient ist.

Pfandpflicht-Garantie: Das Sammeln von Flaschen wird zum offiziellen Ausbildungsberuf (IHK-geprüft). Jeder Bürger wird verpflichtet, leere Dosen und Flaschen zu sammeln und den Pfandbetrag mittels Spendentaste am Pfandautomat dem Staat zur Verfügung zu stellen. Das Einbehalten von Pfandbeträgen ist kriminell und wird streng verfolgt.

Kulinarische Deeskalation: Kaviar, Lachs, Champagner und andere dekadente Lebensmittel werden verboten. Stattdessen gibt es von der Tafel „Volks-Suppe“: Eine innovative Komposition aus heißem Leitungswasser, mit Geschmacksverstärkern und Aromen vom Schnitzel.

Ökologisch wertvoll: Wir werden endlich CO2-neutral!

Die Umweltverbände jubeln. Niemand kann sich mehr ein Auto leisten. So sinken die CO2-Emissionen quasi von selbst auf den Nullpunkt. Ein altes Fahrrad für jeden ist ökologisch wertvoll. Das Lastenrad ist der neue “Goldstandard”. Auch das Wohnraumproblem löst sich zunehmend von alleine: Denn ist der Immobilienbestand erst heruntergewirtschaftet, rückt man solidarisch enger zusammen – vorzugsweise unter Brücken oder in liebevoll dekorierten Pappcontainern („Tiny Living Haus 2.0“).

Und ist der Ofen erst völlig aus, haben wir die Ziele der wohl allerletzten Sozialreform erreicht. Alle sind dann endlich wirklich gleich. Es lebe die verarmte solidarische Gesellschaft!

Die Wirtschaft stellt sich (d)um(m)

Die letzten Vertreter der Industrie zeigen sich überraschend einsichtig. Rolex plant bereits die Einführung des Modells „Chronos-Pappe“, eine Uhr mit handgemalten Zeigern, die fünf nach zwölf anzeigen. Die neue innovative Uhr gilt beim Tausch gegen drei Kilo Kartoffeln als stabile Währung. Auch die Immobilienhaie lenken ein: “Schimmelwohnungen sind das neue Vintage”, heißt es aus Maklerkreisen. “Wir verkaufen jetzt nicht mehr Wohnungen, sondern ‚atmosphärisch wertvolle Schrottimmobilien mit natürlichem und modernem Belüftungskonzept‘.“

Deutschland geht wieder einmal mit gutem Beispiel voran! Während andere Nationen noch mühsam versuchen, den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, haben wir erkannt: Wer nichts hat, kann nichts verlieren. Und wer nichts zu essen hat, muss auch nicht abwaschen. Armut für Alle – weil wir es uns nicht mehr wert sind!