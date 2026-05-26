“Arte” und der antifaschistische Schutzschirm

Es gehört zu den auffälligsten Merkmalen des gegenwärtigen Medienbetriebs, dass Gewalt offenbar nicht mehr nach der Tat beurteilt wird, sondern nach der ideologischen Selbstbeschreibung der Täter. Wer sich „Antifaschist“ nennt, genießt im öffentlich-rechtlichen Diskurs häufig einen bemerkenswerten moralischen Rabatt. Genau das zeigte jüngst ein Arte-Beitrag über die sogenannte „Antifa Ost“ rund um Lina E. und Maja T. in geradezu exemplarischer Weise. Denn worum geht es tatsächlich? Eine militante linksextreme Gruppierung griff über Jahre hinweg Menschen an, die sie für politische Gegner hielt. Opfer wurden mit Hämmern und Schlagstöcken attackiert, teilweise schwer verletzt. Die Taten geschahen organisiert, konspirativ und mit erheblicher Brutalität. Der Staat selbst sprach von kriminellen Vereinigungen und politisch motivierter Gewalt. Sowohl Lina E. (in Deutschland) als auch Maja T. (in Ungarn) wurden dafür rechtskräftig verurteilt. In einem funktionierenden demokratischen Diskurs wäre damit eigentlich alles gesagt.

Doch im öffentlich-rechtlichen Framing verwandelt sich dieser Sachverhalt plötzlich in etwas völlig anderes. “Arte” spricht nicht primär über linksextreme Gewalt, sondern über „Ungarns Hetze gegen Anti-Faschisten“ – gemeint ist der Jenaer Simeon T., der sich nach seiner Festnahme 2023 zur nonbinären Person erklärte und Maja nannte. Schon die sprachliche Konstruktion verrät die ideologische Verschiebung: Nicht mehr die Gewalt selbst steht im Mittelpunkt, sondern die vermeintlich problematische Reaktion eines konservativen Staates darauf. Die Täter erscheinen dadurch weniger als Gewalttäter denn als Opfer politischer Verfolgung.

„Antifaschist“ als moralischer Schutzschild

Besonders bezeichnend ist dabei ein anderer Umstand: Der Skandal wurde nicht etwa durch große Leitmedien aufgedeckt, sondern – wie inzwischen so oft – durch den „ÖRRBlog“ auf X. Dort fiel auf, dass “Arte” eine Dokumentation sendete, die mutmaßliche linksextreme Gewalttäter praktisch unter antifaschistischen Vorzeichen rehabilitiert. Die eigentliche Pointe liegt jedoch darin, dass die Sendung bereits seit rund drei Wochen online war, ohne größere öffentliche Aufmerksamkeit auszulösen. Selbst die Quote dürfte überschaubar gewesen sein. Erst ein medienkritischer Randakteur machte den Vorgang überhaupt sichtbar. Gerade hierin zeigt sich inzwischen die paradoxe Rolle des “ÖRR-Blogs”: Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst permanent als demokratische Kontrollinstanz auftritt, übernehmen zunehmend externe Plattformen die Funktion kritischer Medienbeobachtung.

Der “ÖRR-Blog” dokumentiert seit Jahren systematisch ideologische Schlagseiten, manipulative Framings und politische Asymmetrien innerhalb des öffentlich-rechtlichen Apparats. Dass solche Korrektive überhaupt notwendig geworden sind, sagt viel über den Zustand des deutschen Medienbetriebs aus. Denn genau darin liegt die eigentliche Funktion moderner Haltungsmedien. Sie berichten nicht mehr neutral über politische Konflikte, sondern ordnen sie moralisch vor. Der Zuschauer soll gar nicht erst selbst urteilen, sondern bereits mit einem interpretativen Rahmen versorgt werden. Der Begriff „Antifaschist“ fungiert dabei wie ein moralischer Schutzschild. Wer unter diesem Etikett handelt, erscheint implizit bereits legitimiert – selbst dann, wenn er politische Gewalt ausübt. Das ist medienethisch hochproblematisch. Denn der demokratische Rechtsstaat lebt gerade davon, dass Gewaltmonopole nicht privatisiert werden. Sobald politische Gruppen beginnen, Gegner eigenmächtig zu markieren, zu verfolgen und körperlich anzugreifen, verlässt man den Bereich legitimer politischer Auseinandersetzung. Genau das aber wird im linksliberalen Mediendiskurs zunehmend relativiert.

Sprachliche Asymmetrie

Besonders bemerkenswert ist dabei die sprachliche Asymmetrie. Würde eine rechte Gruppierung wahllos Menschen attackieren, die sie für „Linke“ hält, entstünden sofort Dokumentationen über Terrornetzwerke, Radikalisierung und demokratische Gefährdung. Niemand käme auf die Idee, primär über „Hetze gegen Patrioten“ oder „staatliche Repression gegen Regierungskritiker“ zu sprechen. Bei linken Tätern dagegen verschiebt sich der Fokus auffällig oft vom Verbrechen auf die gesellschaftlichen Ursachen, die psychologische Motivation oder die politische Einordnung. Die Gewalt wird dadurch nicht offen verteidigt — sie wird etwas viel Wirksamerem unterzogen: moralischer Kontextualisierung. Der Täter erscheint nicht als autonom verantwortlich, sondern als Produkt eines größeren „Kampfs gegen Rechts“. Gewalt wird indirekt historisiert, psychologisiert und ideologisch entschärft.

Gerade hierin zeigt sich ein tiefer Wandel des öffentlich-rechtlichen Selbstverständnisses. Der klassische Journalismus verstand sich einst als distanzierte Beobachtungsinstanz. Der moderne Haltungsjournalismus dagegen begreift sich zunehmend als aktiver Akteur gesellschaftlicher Transformation. Neutralität gilt vielen Redaktionen inzwischen fast als verdächtig. Stattdessen dominiert eine moralpädagogische Grundhaltung, in der bestimmte politische Positionen als grundsätzlich progressiv und andere als latent problematisch gelten – man könnte von therapeutischem Totalitarismus sprechen.

Arte liefert dafür ein besonders interessantes Beispiel, weil der Sender sich traditionell als intellektuell-kulturelle Instanz inszeniert. Gerade deshalb besitzen solche Framings Wirkung. Sie kommen nicht im Ton agitatorischer Parteipropaganda daher, sondern im Stil scheinbar differenzierter Dokumentation. Doch gerade diese ästhetisierte Form moralischer Einordnung macht den modernen Haltungsjournalismus so wirksam. Die politische Botschaft versteckt sich hinter kultureller Seriosität.

Haltung mit objektiver Wirklichkeit verwechselt

Dabei wird ein fundamentaler demokratischer Grundsatz unterlaufen: Der Rechtsstaat unterscheidet nicht zwischen „guter“ und „schlechter“ Gewalt. Politische Selbstermächtigung bleibt Gewalt — unabhängig vom ideologischen Selbstbild der Täter. Wer Menschen mit Hämmern attackiert, weil er sie für politische Gegner hält, handelt nicht demokratisch, sondern extremistisch. Doch genau diese Klarheit geht im gegenwärtigen Mediendiskurs zunehmend verloren. Der Begriff „Antifaschismus“ funktioniert inzwischen vielfach wie ein moralischer Ablassbrief. Er erlaubt es Teilen des kulturellen Establishments, linke Gewalt weniger streng zu betrachten als rechte.

Damit entsteht eine gefährliche Verschiebung demokratischer Maßstäbe. Die eigentliche Pointe liegt dabei tiefer. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versteht sich offiziell als Verteidiger der Demokratie. Tatsächlich aber betreibt er immer häufiger eine Form moralischer Lagerbildung. Bestimmte politische Milieus erscheinen grundsätzlich verdächtig, andere grundsätzlich legitim. Der Journalismus wird dadurch vom neutralen Vermittler zum kulturellen Schiedsrichter. Gerade deshalb wirkt der Fall Maja T. so symbolisch. Er zeigt nicht nur das Problem linksextremer Gewalt, sondern vor allem die wachsende Unfähigkeit großer Teile des Medienbetriebs, politische Gewalt unabhängig von ideologischen Sympathien zu beurteilen. Und genau darin liegt die eigentliche Gefahr für die demokratische Öffentlichkeit: Nicht dass Medien eine bestimmte Haltung an den Tag legen – sondern dass sie ihre Haltung zunehmend mit objektiver Wirklichkeit verwechseln.