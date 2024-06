Arzt zu 250.000 Euro Strafe verurteilt, weil er eigenen Corona-Impfstoff entwickelte

Stellen Sie sich vor, Sie sind Arzt. Ich meine, ein richtiger Arzt, nicht so einer wie Karl Lauterbach. Die Profession des Mediziners ist das Helfen, wie es auch im Eid des Hippokrates festgeschrieben ist. Jedoch stehen Sie vor einem Problem: Der Staat hindert Sie daran, Ihren Beruf auszuüben, obwohl Sie die Chance haben, die Bürger vor einer Krankheit zu schützen. Genau das widerfuhr Professor Winfried Stöcker, der am 10. Juni in Lübeck im Zuge eines veritablen politischen Schauprozesses zu einer Geldstrafe von 250.000 Euro verurteilt wurde.

Doch der Reihe nach: Anfang 2020 entwickelte der Labormediziner und Unternehmer einen Impfstoff gegen die damals neu aufkommende Coronaerkrankung. Das Besondere ist, dass dieser Impfstoff gar nicht Besonderes ist. Er ist sogar besonders simpel. Denn vom Prinzip her funktioniert der Impfstoff so wie jede andere herkömmliche Impfung: Ein Antigen, welches im Fall von Corona künstlich hergestellt wurde, wird mit einem Adjuvans, also einem Hilfsstoff, der die Wirkung verstärkt, gemischt. Sodann bildet der Körper Antikörper, die vor der Erkrankung schützen. Es ist ein vom Verfahren her probater Vektorimpfstoff.

Vorwurf: Verstoß gegen Arzneimittelgesetz

Genau dies entwickelte Stöcker 2020 – und probierte den Impfstoff zuerst an sich selbst aus. Und, siehe da: Es funktionierte. Der Fall des Arztes und Medizinunternehmes sorgte damals bundesweit für Schlagzeilen, denn Stöcker war bekannt als renommierter Wissenschaftler und wusste, was er tat. Anschließend immunisierte er seine Familie, danach auch seine Belegschaft. Alles mit deren Einverständnis.

Als dann eine sogenannte „Impfaktion“ am Lübecker Flughafen durchgeführt wurde, bei der das Alternativ-Vakzin an Freiwillige verimpft wurde, trat die Justiz auf den Plan. Obwohl Stöcker dort, bei dieser einzigen öffentlichen Verabreichung seines Impfstoffs, physisch gar nicht anwesend war, wurde der 77-Jährige nun verurteilt. Begründung: Er habe gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen.

Definitiv unproblematischer als die mRNA-Plörre

Laut Stöcker hätte man damit die “Pandemie” in kürzester Zeit in den Griff bekommen. Denn (Hardcore-Schwurbler müssen jetzt ganz stark sein!) der Corona-“Wildtyp” verursachte bei Risikogruppen durchaus schwere Coronaverläufe, erst dann normalisierte sich das Virus durch Mutation. Mit einem (im Gegensatz zur unter dubiosen Bedingungen, auf Grundlage getürkter Studien und Tests auf den Markt geschmissenen mRNA-Plörre) wirklich wirksamen klassischen Vakzin, wie es Stöcker entwickelt hatte, wäre möglicherweise sogar eine echte Herdenimmunität möglich gewesen.

Aber selbst wenn nicht: Stöckers Ansatz der Immunisierung wäre definitiv unproblematischer gewesen als der experimentelle Impfstoff von Pfizer und Konsorten. In einem Interview mit “Tichys Einblick”, das heute erscheint, wird Stöcker deutlich: „Pfizer und Co. haben hunderttausende Menschen ermordet und schwer geschädigt.“ Zumindest das wäre mit Stöckers Impfansatz garantiert nicht passiert.

Ein Hauch von Wehrmachtsprozess

Der Prozess um den Arzt ist nichts als ein Paradebeispiel für die Diskrepanz zwischen Naturrecht und Rechtspositivismus. Es eignet sich als Exempel für Rechtsphilosophievorlesungen. Einerseits haben wir das geschriebene Gesetz, das von Menschen erschaffen wurde und von Menschen verändert werden kann. Es dient nur sich selbst und hat keinerlei verankerte Werte. Denn Menschen können es anpassen oder abschaffen. Das nennt man Rechtspositivismus.

Im Naturrecht gibt es jedoch noch etwas Höheres, eine Leitidee. Das kann Gott sein, aber auch die Ideale der Aufklärung oder der Humanismus. Der Amtsrichter in Lübeck, den Stöcker als „unbedarft“, „uninformiert“ und „unerfahren“ bezeichnete, wendet das an, was er eben anzuwenden hat. So wurde auch in den verschiedenen Wehrmachtsprozessen argumentiert, doch es ist intellektuell unterirdisch und moralisch verkommen.

“Das ist mein Deutschland und nicht das der Idioten“

Was nicht vergessen werden darf und gerade bei einem Gericht wie in Lübeck tief blicken lässt: Stöcker hat sich immer wieder kritisch zu politischen Themen geäußert, ob Migration, “MeToo” oder Gendern. Dem grünen Zeitgeist stand er stets kritisch gegenüber. Inwieweit das für die Justiz Schleswig-Holstein eine Rolle gespielt hat, kann nur gemutmaßt werden. Dennoch ist auffallend, dass andere Ärzte, die ebenfalls das klassische Impfverfahren als Alternative zu mRNA angewandt haben, freigesprochen wurden.

Man muss Winfried Stöcker – der selbstverständlich in Berufung geht – nicht mögen. Sein Freiheitsgedanke spricht jedoch für sich. Es kann nicht sein und darf niemals sein, dass der Staat die freie Entscheidung der Berufswahl, ob Journalisten, Lehrer oder in diesem Fall Mediziner, verbietet, weil offenkundig andere Interessen, in diesem Fall die Interessen von Big Pharma, dahinterstehen. Auf die Frage, ob er schon mal ans Auswandern gedacht habe, bleibt Stöcker stur und geradlinig: „Das ist mein Deutschland und nicht das Deutschland der Idioten.“