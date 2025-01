Assimilation und Unterwerfung: Uns Deutschen wird es so ergehen wie den Römern

Im friesischen Sande in Niedersachsen wurde vor einer Woche eine 14-jährige von einer Gruppe Mitschülerinnen krankenhausreif geschlagen und musste mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus. Laut Medienberichten waren die Täterinnen “polizeibekannt”; es handelt sich bei ihnen um Syrerinnen und Libanesinnen. Was bedeutet “polizeibekannt”? Dass man sich regelmäßig zum Kaffeekränzchen trifft? Viel mehr anscheinend nicht – denn alle waren auf freiem Fuß und konnten unbehelligt ihre Gewalt ausleben. Und wir? Zelebrieren derweil unsere Unterwerfung, feiern unsere Assimilation im eigenen Land. Assimiliation bedeutet laut Duden “Angleichung, Anpassung; hier speziell:

(Soziologie) Angleichung eines Einzelnen oder einer Gruppe an die Eigenart einer anderen Gruppe, eines anderen Volkes”. Genau das passiert zunehmend. Und Unterwürfigkeit steht für “…ein Sozialverhalten, bei dem das eigene Handeln dem Willen einer anderen Person oder Gruppe untergeordnet wird”. In jeder deutschen Schule gehört sie zum guten Ton.

Beides – Assimilation und Unterwerfung – betrifft jedoch nicht die Gruppe der Ausländer gegenüber der Gruppe der Einheimischen. Sondern in Deutschland ist es genau umgekehrt: Wir assimilieren und unterwerfen uns selbst im eigenen Land. Gerade in der Jugend wird dies sichtbar. Die “Kanak Sprak” beherrscht seit Jahren die Schulhöfe, zumindest in den urbanen Ballungszentren mit hohem Ausländeranteil. Sätze (oder eher Nicht-Sätze) wie “Auf gehmer Shisha”, “Wallah Brudah ich schwör”, „Alex, du Spast, gehst du wieder heimlich Aldi?“ oder „Kommst du mit Klo?“, „Ich war Fußball“ bereichern die Sprache unserer Kinder. Soziologen und Sprachwissenschaftler erklären das Entstehen der Kanak Sprak unter anderem mit dem Fehlen von Artikeln und Präpositionen in der türkischen Sprache. Das mag zwar sein – aber was ist für deutsche Jugendliche so reizvoll an dieser Verhunzung unserer Sprache, dass sie diese übernehmen?

Alles läuft genau falsch herum

Die Soziolinguistin Diana Marossek, die ihre Dissertation zu diesem Thema verfasste, kommt zu folgender Erkenntnis: „Das in den Medien vermittelte Bild des Jugendlichen aus dem Migrationsmilieu, der cool und laut ist und eine gewisse Gesetzlosigkeit verkörpert, ist ein attraktives Bild für Jugendliche deutscher Herkunft in ihrer Selbstfindungsphase.“ Dieser Aussage stimme ich zwar zu; sie trifft aber nicht den Kern des Problems. Assimilation sollte in der Regel nämlich folgendermaßen ablaufen: Die eingewanderten Bevölkerungsteile – günstigenfalls numerisch klar in der Minderheit – gleichen sich den Gepflogenheiten, den Gebräuchen und dem Wertekanon der sie aufnehmenden einheimischen Mehrheitsbevölkerung an und verschmelzen so in einem Jahrzehnte dauernden Prozess mit ihr. Sehr erfolgreich gelang dies zum Beispiel in Preußen, wo die aus Frankreich vertriebenen Hugenotten angesiedelt wurden, die sich mit der Zeit zu einer tatsächlichen Bereicherung für den Staat entwickelten. Heute erinnern nur noch französisch klingende Nachnamen – etwa Thilo Sarrazin – an diese (übrigens überschaubare) Zuwanderungswelle.

Dass Assimilierung allerdings auch mit anderen Vorzeichen und wesentlich ungünstiger für die einheimische Bevölkerung verlaufen kann, zeigt zum Beispiel der letzte Abschnitt der römischen Geschichte: Germanische Völker wurden als Wehrbauern zur Verteidigung gegen die Hunnen zuerst an den Grenzen des Imperiums, später – da allerdings schon auf Druck der Germanen unter Gewaltandrohung hin – auch in Kernregionen des Reiches angesiedelt. Als diese kriegerischen Stämme ein immer größeres Stück vom Kuchen wollten, hatten die kulturell degenerierten Römer dem nichts mehr entgegenzusetzen. Die eigene Armee war längst nur noch ein Abklatsch einstiger Größe, in der die germanischen Kontingente längst die schlagkräftigsten Truppenverbände stellten und später dann auch die Kommandeure. Das Ende ist bekannt: Ein germanischer Heerführer, Odoaker, setzte den letzten römischen Kaiser ab. Das weströmische Reich hatte aufgehört zu existieren.

Einzige Rettung: Die eigene Identität stärken

Ich sehe in der jetzigen Situation in Deutschland und Europa durchaus Parallelen zu damals. Wie die alten Römer am Ende ihrer Zeit haben wir heute kein Gemeinschaftsgefühl mehr, kein kulturelles Identitätsbewusstsein mehr, keinen Sinn mehr für das, was uns einst groß gemacht hat. Alles, was auch nur den Ruch des Patriotismus verbreitet, wird von unserem linksgrünen Mainstream geächtet. Eine kulturell in sich integre Gruppe – die der zugewanderten Muslime – übernimmt heute die Rolle der Germanen: In ihren Elternhäusern lernen sie die Verachtung für die Kuffar, die Ungläubigen, und deren in ihren Augen schwächliche Kultur. Sie lernen, sich dominant zu verhalten und ihre Identität nicht preiszugeben, unterstützt von ausländischen Politikern wie dem türkischen Präsidenten Erdogan, der seinen in Deutschland lebenden Landsleuten zurief: “Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit”. Gemeint war hier natürlich die Angleichung an die deutsche Kultur. Dass sich die Deutschen kulturell ihren Neubürgern annähern, gehen natürlich in Ordnung.

Und so dreht sich die Assimilation: Unsere Kinder passen sich den als dominant wahrgenommenen Einwanderern an, statt umgekehrt. Und nicht nur das: Sie übernehmen – neben Fragmenten von deren Sprache und deren Ausdrucksformen – auch deren Weltbild, das ein streng patriarchalisches ist, das Frauen in erster Linie als Gebärmaschinen sieht, die sich zu fügen haben. Unsere Kinder unterwerfen sich, weil ihnen gar keine andere Wahl bleibt: Unsere eigene Kultur verschwindet, Identitäten verwischen, Leitbilder und Vorbilder existieren nicht mehr, jedes Beharren auf die eigene Identität wird ihnen als verdächtige “rechte”, ja völkische Gesinnung ausgelegt, während die Doktrin der “Vielfalt” über allem steht. Will Deutschland, will Europa jedoch seine Eigenständigkeit bewahren, so bleibt uns nur, unsere eigenen Identitäten zu stärken, den Bürokraten in Brüssel die Stirn zu bieten und den kulturellen Einheitsbrei, den sie uns als “multikulturelle Bereicherung” verkaufen wollen, abzulehnen und zu verhindern. Vergessen wir nie: Als das Kaisertum in Rom erlosch, herrschte Finsternis in Westeuropa – und es sollte beinahe 1.000 Jahre dauern, bis mit der Renaissance wieder die Sonne der Zivilisation aufging. Deshalb: Für Deutschland! Für unsere Identität! Für unsere Kinder und Enkel!

________________

Autor: Markus Kink