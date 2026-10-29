Assyrische Organisationen fordern Schutz für Christen und überfälliges Verbot von ISIS- und al-Qaida-Symbolen in Syrien

Nach dem tödlichen Angriff auf eine griechisch-orthodoxe Kirche am 23. Oktober 2026 in Karak, bei dem neun Menschen ums Leben kamen, reagierte der jordanische König Abdullah II. entschlossen: Sicherheitskräfte nahmen drei Verdächtige fest, die Luftwaffe griff am prompt mutmaßliche terroristische Stellungen in Südsyrien an, von wo aus die Angriffe erfolgt waren. Syrische Angaben sprechen von mehreren getöteten Zivilisten.

Assyrische Organisationen in Deutschland, darunter der Assyrische Kulturverein Saarlouis unter Charli Kanoun und die Assyrische Autonomie Bewegung unter Majed Bahi, begrüßten die Haltung des jordanischen Königs und richten klare Fragen an den syrischen “Übergangspräsidenten” Ahmad al-Sharaa. Sie verlangen wirksamen Schutz für Christen und andere religiöse Minderheiten sowie ein gesetzliches Verbot von ISIS- und al-Qaida-Symbolen in ganz Syrien. Dieses blieb die Regierung in Damaskus bislang schuldig. Al-Sharaa, einst Anführer der mit al-Qaida verbundenen al-Nusra-Front, steht immer noch im Verdacht, seinen alten islamistischen Kampfgenossen und Terrorfreunden Narrenfreiheit zu gewähren. Nach außen gibt er sich freiwilich gemäßigt und geläutert – und hat den Schutz aller Glaubensrichtungen in Syrien zugesichert.

Al-Sharaa muss Farbe bekennen

Doch dem widersprechen anhaltende Berichte über teils barbarische Gewalt: Massentötungen an Alawiten im März 2025, ein Selbstmordanschlag auf die Mar-Elias-Kirche in Damaskus im Juni 2025 mit über zwei Dutzend Toten, blutige Attacken gegen Drusen in Suweida in diesem Sommer sowie ein Terrorangriff auf die christliche Stadt Al-Suqaylabiyah erst vor kurzem, bei dem ein Priester nur knapp verfehlt wurde, sprechen eine andere Sprache und wecken Zweifel an der gegenüber dem Westen gezeigten “Besonnenheit” des Präsidenten .

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Auch das Syrian Observatory for Human Rights klagt seit langem über weiterhin in Syrien vorherrschende islamistische Zustände. Bereits 2025 dokumentierte die Organisation zahlreiche öffentlich gezeigte ISIS-Symbole, gegen die von den Behörden nicht oder nur unzulänglich eingeschritten wurde. Die assyrischen Vereine in Deutschland fordern zum wirksamen Schutz ihrer Glaubensbrüder in der Region unabhängige Aufklärung, strafrechtliche Verfolgung und transparente Schutzmaßnahmen. Internationale Unterstützung müsse an tatsächlichen Taten zum Schutz der Minderheiten gemessen werden. Präsident Al-Sharaa müsse endlich durch konsequentes Handeln beweisen, dass er tatsächlich mit dem islamistischem Extremismus gebrochen hat. Dies wäre die zwingende Voraussetzung für Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit für alle in Syrien lebenden religiösen Minderheiten.