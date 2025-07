Asylansturm: Auch Griechenland zieht die Notbremse

Angesichts der immer weiter anhaltenden Migrantenflut ergreift nun auch Griechenland drastische Gegenmaßnahmen; gestern kündigte das Land an, für mindestens die nächsten drei Monate keine Asylanträge von Migranten mehr zu bearbeiten, die aus Libyen kommen. Bereits trat die neue Regelung in Kraft. Zuvor war die Insel Kreta regelrecht überrannt worden. Allein in den letzten Tagen waren über 2.000, in diesem Jahr bereits über 10.000 Migranten, die auf der Insel landeten. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kündigte an, dass diese von nun an festgesetzt werden und rief Migranten in Libyen zu: „Der Weg nach Griechenland ist versperrt … das Geld, das sie ausgeben, geht möglicherweise vollständig verloren“. Eine Gesetzesverschärfung beinhaltet nun, dass sie ohne Registrierung in ihr Ursprungs- oder Herkunftsland zurückgeführt werden.

Am Dienstag wollte die EU-Kommission Gespräche mit dem international nicht anerkannten General Chalifa Haftar führen, der den Osten Libyens beherrscht, die Delegation war von diesem jedoch zu unerwünschten Personen erklärt worden. Der griechische Asyl- und Migrationsminister Thanos Plevris erklärte im griechischen Fernsehen, die Folge der Aussetzung der Asylanträge sei, dass Migranten von nun an 12 bis 18 Monate in Gewahrsam kämen und von keinerlei Asyl-Schutz profitieren könnten.

Gewahrsam statt bedingungslose Aufnahme

„Wir müssen zu einer Politik von mehr Grenzschutz und Abschreckung übergehen“, forderte er und kündigte an, Griechenland werde keine kontinuierliche Invasion aus Nordafrika hinnehmen. Wenn Ostlibyen sich nicht einsichtig zeige, werde man die eigene Beteiligung ausweiten und zu mehr Schutz übergehen. Zudem teilte Plevis mit, er habe Anweisung gegeben, sämtliche Beihilfen für Migranten zu überprüfen. Das monatliche Taschengeld von 75 Euro will er „drastisch senken“ und auch das „Menü“ der staatlichen Aufnahmeeinrichtungen überprüfen, das dem einer Hotelspeisekarte mit drei Auswahlessen am Tag gleiche. Das soziale Wohnungsprogramm für Schutzberechtigte solle ebenfalls auf den Prüfstand. Und schließlich kündigte Plevis auch ein neues Gesetz an, das abgelehnten Asylbewerbern zwingend die Ausreise vorschreibt. Verstöße wären dann eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren ohne Bewährung geahndet werde.

Die Lage ist also mittlerweile so dramatisch, dass immer mehr Länder endlich zur Vernunft kommen und das grotesk dysfunktionale europäische Asylrecht aussetzen, um ihre Länder vor dem Untergang zu retten. Die EU-Kommission beweist seit zehn Jahren, dass sie weder willens noch fähig ist, die neue Völkerwanderung zu stoppen. Deshalb müssen die Länder ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen – vielleicht irgendwann ja sogar Deutschland.