Asylrechts-Perversion in Deutschland: Eritreischer Intensivtäter sticht wieder zu

Khalid hat wieder zugestochen. Diesmal hat es einen Libyer erwischt; es ging wohl um ein Drogengeschäft. Das 33-jährige Opfer erlitt schwerste Rückenverletzungen bei dem Messerangriff. “Eritreer in U-Haft, Opfer im Krankenhaus”, titelt “Bild” vorgestern, und schreibt: “Der Unabschiebbare hat wieder zugestochen”. Wer Khalid ist und warum Deutschland sich selbst nicht Steine sondern ganze Berge bei Abschiebungen in den Weg legt, darüber habe ich bereits Ende Juni geschrieben. Meine damalige Vorhersage, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er wieder eine schwere Straftat begehen wird, hat sich also bewahrheitet. Wie ich damals ausführte ist Khalid 29 Jahre alt, stammt aus Eritrea und kam 2015 mit der Flüchtlingswelle nach Deutschland. Und dieser Schwerkriminelle zeigt gut auf, was hier falsch läuft.

Khalid wurde erst am 11. Juni 2024 aus der Haft entlassen. Vier Jahre hat er dort gesessen, weil er in einer Unterkunft drei Bewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte. Auch in der Haft sorgte er ständig für Ärger. Er griff Justizbeamte und Mitgefangene an und versuchte zu flüchten. Die Sicherheitsbehörden wurden bei seiner Haftentlassung gewarnt, der Mann sei unberechenbar. Kaum entlassen, macht der Eritreer genauso weiter wie vor der Haft. In der ihm zugewiesenen Flüchtlingsunterkunft im Dresdner Stadtteil Lockwitz tauchte er trotz Wohnsitzauflage gar nicht erst auf. Keiner wusste, wo er war. Ist aber auch egal, denn man könne sowieso nichts tun, so die Behörden. Eventuell sei er bei Verwandten im Allgäu untergekommen, vermutet man. In einer Polizeistation randalierte er sechs Tage nach der Entlassung. Eine Bahnmitarbeiterin, die ihn beim Schwarzfahren erwischte, schlug er krankenhausreif. Bei der Festnahme fand die Polizei ein Messer bei ihm. Trotzdem musste ihn die Polizei wieder laufen lassen – denn die jetzt begangenen Straftaten seien für die Justiz keine hinreichenden Haftgründe, um den Kerl wieder in Gewahrsam zu nehmen.

Leidtragende sind die Deutschen, deren Belange zurückstehen müssen

Und auch dieser Straftäter kann natürlich bleiben – im besten Deutschland, das wir je hatten: Zwar hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schon lange Khalids Schutzstatus als Asylsuchender widerrufen; weil er aber sofort dagegen Klage einreichte, erließ die Behörde sogleich ein Abschiebeverbot und erteilte dem Kriminellen eine Duldung, die bis zum Urteil durch ein Verwaltungsgericht gültig ist. Wegen dieser Duldung durfte der Eritreer jetzt auch nicht in Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam genommen werden. Warum eigentlich nicht? Genau das muss geändert werden. Auf das Urteil warten kann er auch in Gewahrsam; die neue Gewalttat wäre so jedenfalls verhindert worden. Aber auch wenn Khalid seine Klage verliert, kann er nicht abgeschoben werden, weil er – Tata! – keinen Ausweis hat. Den zu beschaffen sei “fast unmöglich”, sagte ein Insider zu “Bild”. Das hat das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich so entschieden. Bis Oktober 2022 mussten Eritreer, die nur subsidiären Schutz oder eine Duldung hatten, auf ihr Konsulat und dort den Ausweis beantragen; es war also sehr wohl möglich. Weil aber Eritreer , die einen neuen Ausweis beantragen wollen, auf dem Konsulat eine sogenannte “Reueerklärung” unterschreiben müssen, was das Eingestehen einer Straftat bedeutet – nämlich die Flucht aus dem eigenen Land –, sei dies für sie nicht zumutbar. Deswegen müssen die deutschen Behörden in solchen Fällen zwingend einen sogenannten “Reiseausweis” ausstellen, urteilte das Gericht. Mit diesem Reiseausweis kann aber keine Abschiebung erfolgen – weil Eritrea wiederum diesen Wisch nicht anerkennt. Fazit: Das Problem bleibt an uns hängen.

Mit solchem bürokratischem Irrsinn lässt sich natürlich jede Abschiebung verhindern, – auch die von schweren Gewaltverbrechern. Nutznießer dieses Wahnsinns sind die Kriminellen, die unter dem Deckmantel “Asyl” ins Land kamen. Leidtragende sind wir, die aufnehmende Bevölkerung, deren Belange offensichtlich mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Khalid konnte seit seiner Entlassung sorgenfrei weiter unter uns weilen und es war nur eine Frage der Zeit, bis er wieder eine schwere Straftat begehen wird. Jetzt ist es passiert und es war wohl nicht letzte.