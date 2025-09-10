„Athlete A“: Wie ein Arzt Turnerinnen missbrauchte und damit jahrelang durchkam | Fleschs Lieblingsdokus (5)

Die Netflix-Dokumentation “Athlete A” von 2020, entstanden unter der Regie von Bonni Cohen und Jon Shenk, ist ein packender Film, der den Missbrauchsskandal um Larry Nassar, den ehemaligen Arzt von USA Gymnastics, aufdeckt. Der Film zeigt die Verbrechen und den Kampf der Opfer um Wahrheit. “Athlete A” ist ein eindrucksvolles Beispiel für investigativen Journalismus, das die Zuschauer schockiert und die dunklen Seiten des Leistungssports enthüllt.

Die Dokuerzählt die Geschichte der Journalisten von “The Indianapolis Star”, die die systematischen Missbrauchsfälle durch Larry Nassar ans Licht brachten. Durch hartnäckige Nachforschungen und Aussagen von Opfern wie Maggie Nichols, Rachael Denhollander und Jamie Dantzscher enthüllten sie ein Netz aus Schweigen und Vertuschung im Verband USA Gymnastics. Nassar, der als angesehener Arzt galt, missbrauchte über Jahrzehnte Hunderte von Turnerinnen unter dem Vorwand medizinischer Behandlungen.

Zahlreiche gute Kritiken

Der Film zeigt die Kultur im Verband, die durch Leistungsdruck, Angst und Kontrolle geprägt war. Archivaufnahmen, Gerichtsdokumente und persönliche Berichte verdeutlichen, wie die Opfer trotz Drohungen und Ignoranz der Verbandsführung ihre Geschichten öffentlich machten. Der Film deckt die ganze Zeitspanne ab bis zur Verurteilung Nassars zu lebenslanger Haft im Jahr 2018. Prominente Turnerinnen wie Simone Biles sprachen über die Missstände und forderten Veränderungen.

“Athlete A” wurde von Kritikern hochgelobt und erreichte auf “Rotten Tomatoes” eine Zustimmungsrate von 100 Prozent basierend auf über 60 Rezensionen. Die “New York Post“ nannte den Film „einen schonungslosen Blick auf Machtmissbrauch im Sport“. Kritiker lobten die klare Struktur und die respektvolle Darstellung der Opfer, die ihre Erlebnisse mutig teilten. Der “Boston Globe” betonte, dass der Film „die Macht von Journalismus und die Stärke der Betroffenen zeigt“. Auch die Zuschauer auf Plattformen wie X waren beeindruckt von der emotionalen Tiefe und der Fähigkeit des Films, ein schweres Thema zugänglich zu machen. Die visuelle Gestaltung und die Musik wurden als unaufdringlich, aber wirkungsvoll beschrieben, da sie die Spannung und das Mitgefühl für die Opfer verstärken. Der Film wurde als ein Werk gesehen, das die Schattenseiten des Sports enthüllt und zum Nachdenken zwingt.

Kultur des Schweigens

“Athlete A” war ein globaler Erfolg und wurde auf Netflix millionenfach gestreamt. Der Film löste Debatten über Missbrauch im Sport aus und zwang USA Gymnastics zu Reformen, darunter neue Sicherheitsmaßnahmen und eine Überarbeitung der Verbandsstrukturen. Er erhielt Auszeichnungen wie den Critics’ Choice Documentary Award und eine Emmy-Nominierung. Zudem beeinflusste der Film auch noch andere Sportverbände, ihre Praktiken zu überprüfen, und machte auf den Schutz von Athleten aufmerksam. “Athlete A zeigte”, wie Journalisten und Opfer zusammen ein System herausfordern können, und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Athlete A beleuchtet Machtmissbrauch, institutionelle Verantwortungslosigkeit und die Notwendigkeit, Opfern zuzuhören. Der Film zeigt, wie Journalismus Verbrechen aufdecken kann, und kritisiert die Kultur des Schweigens im Sport. Für alle, die sich für wahre Kriminalgeschichten oder die Schattenseiten des Sports interessieren, ist “Athlete A” unverzichtbar. Netflix hat ein Werk geschaffen, das schockiert, informiert und Veränderungen anregt.

Bewertung: Für mich eine 9 von 10.