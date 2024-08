Atomare Nachrüstung der USA auf deutschem Boden

Vor 40 Jahren wehrte sich die deutsche Friedensbewegung heftig gegen gegen die Stationierung von US-Pershing-Raketen und Marschflugkörpern im Zuge des Nato-Doppelbeschlusses. Vor 23 Jahren erhielt der russische Präsident Wladimir Putin nach seiner Bundestagsrede vom 23. September 2001, in dem er die Schaffung einer europäisches Sicherheits- und Friedensraums von Lissabon bis Wladiwostok skizzierte, stehenden Applaus. Damals noch galt das Diktum der Entspannungspolitik Willy Brandts: „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.”

Heute hingegen erleben wir ein Flashback um 40 Jahre: Landgestützte US-Marschflugkörper, diesmal vom Typ Tomahawk (atomar bestückbar), Luftabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen sollen auf deutschem Boden stationiert werden – als wohlgemerkt einzigem Land in Westeuropa. Diesmal vorangetrieben und begrüßt von den Parteien, die damals genau diese westliche Aufrüstung bekämpft haben. Ampel-Politiker deklarieren die brandgefährliche Eskalation dieser Stationierung in ihrer Skrupellosigkeit auch noch frech als “Auszeichnung” für unser Land. Und obwohl die Bedrohungs- und Gefahrenlage heute, im Jahr 2024, wesentlich größer ist als 40 Jahre zuvor, regt sich kaum Widerstand in der Bevölkerung. „Die Friedensbewegung heute ist ein Zombie, ein kümmerlicher Rest“, so der Konfliktforscher Leo Ensel im Interview mit Flavio von Witzleben. Doch aus welchen Gründen?

Unterschied zu vor 40 Jahren

Im Jahr 1981 wies Deutschland die größte Atomwaffendichte weltweit auf. Zudem wusste man, daß im Konfliktfall das Gebiet von BRD und DDR der zentrale Kriegsschauplatz eines Schlagabtauschs zwischen den Supermächten sein würde. Der “Stern” publizierte damals eine Grafik mit den Lagerorten der 6.000 Atomwaffen – etliche in unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnorte so vieler Bürger. Auch die dadurch ausgelöste Angst trieb die Menschen auf die Stra´en. Die Friedensbewegung 1983 ging in die Millionen; alleine bei Ostermärschen in Bonn kamen hunderttausende, über 200.000 (!) Teilnehmer waren es bei der legendären Menschenkette zwischen Stuttgart und Ulm.

Heute ist das anders als in den 1980er Jahren: Die damaligen Friedensbewegten sind 60 Jahre und älter. Viele sind der Meinung, sie hätten ihr „Friedens-Soll“ vor 40 Jahren erfüllt und nun Sofa und Teneriffa verdient. Und etliche geben sich der trügerischen Hoffnung hin, ein Krieg fände dann ja ohnehin über 1000 Kilometer östlich in der Ukraine statt. Zudem berichten die Mainstreammedien nur vom sauberen Krieg: Bilder vom grauenvollen Elend und Sterben der jungen ukrainischen wie russischen Soldaten werden im TV nie gezeigt. Und dass im rheinland-pfälzischen Büchel nach wie vor US-Atombomben lagern, will niemand wissen. Auch Gorbatschow mit seiner Forderung nach einem „Neuen Denken“ in Ost und West ist vergessen. Das Buch „Unsere Wege treffen sich am Horizont“ von Michail Gorbatschow und Daisaku Ikeda von 1998 will niemand lesen.

Friedensbewegung ist “unsexy”

Im Gegensatz zu ihren Eltern sind die heute 20- bis 35-Jährigen weitgehend unbehelligt von Atomkriegsängsten aufgewachsen. Zudem gilt der Nimbus, die Friedensbewegung sei “unsexy” und damit unattraktiv. All dies führt dazu, daß sich gegen die Kriegsrhetorik der Berliner Regierung à la „Frieden schaffen mit noch mehr Waffen“ und „Russland ruinieren“ (Annalena Baerbock) kaum Proteste regen. Die USA können auf deutschem Boden ihre Hyperschallwaffen stationieren, die die Flugabwehr unterlaufen, bis wenige Sekunden vor Moskau lenkbar sind und so von Deutschland aus Moskau und St. Petersburg ohne Vorwarnzeit zerstören können. Die Ampel-Regierung mitsamt CDU-Scheinopposition stimmen freudig zu.

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags meint, die Zustimmung der gigantischen Nachrüstung mit US-Atomwaffen auf deutschem Boden bedürfe keiner Zustimmung des Parlaments und keiner gesonderten Debatte. Die Friedensbewegung schweigt, und nur die Parteien AfD, WerteUnion und BSW fordern ein Ende der Nachrüstung 2.0 sowie den sofortigen Waffenstillstand im Ukrainekrieg mit Aufnahme von Verhandlungen. Denn diese Totalverweigerung der deutschen Diplomatie ist der zweite große Unterschied zu vor 40 Jahren: Damals, wie der Name “Doppelbeschluss” schon zeigte, ging der Beschluss zur Raketenstationierung wenigstens mit der Bereitschaft zu Verhandlungen einher. Diese Komponente fehlt heute völlig, wer mit Russland spricht wie zuletzt Ungarns Victor Orban, begeht “Verrat an Europa”.

“Nachhaltige” Wirkung

Folgt man dem großen Philosophen Günther Anders (1902 – 1992), dann lautet das mit dieser Atomwaffenaufrüstung zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen verbundene Problem schlicht und einfach: „Zu groß“! Zu groß für unsere Vorstellungskraft: „Wir können uns nicht mehr vorstellen, was wir herstellen und anstellen können!“ Beim Gedanken an die Apokalypse streiken die Seele und auch die Fantasie. In der Herstellung des Destruktiven sind wir Menschen Giganten, in der Ausmalung des Destruktiven hingegen Zwerge: „Die uns bedrohenden Gefahren sind unvorstellbar. Darum nehmen wir sie nicht ernst.“ Dementsprechend hat Günther Anders den Kant’schen Kategorischen Imperativ neu formuliert: „Stelle Dir vor, der Endeffekt Deines (Mit)-Tuns kann – Massenmord sein!“.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird vorgeworfen, er sei zu passiv und vernachlässige seinen Job, die Richtlinien der Politik zu bestimmen. In zwei Punkten trifft dieser Vorwurf leider nicht zu; da wirkt Scholz – wie man so cool sagt – nachhaltig: Erstens hat Scholz US-Präsident Joe Biden in Washington durch Abnicken indirekt das Plazet gegeben, die Nordstream-Gaspipeline zu sprengen. Damit wurde die Deindustrialisierung Deutschlands maßgeblich beschleunigt. Und zweitens hat er, ebenfalls in Washington am Rande des Nato-Treffens, den Forderungen der US-Geopolitik zur oben erwähnten. Stationierung von Hyperschallwaffen zugestimmt. Damit wird Deutschland zum direkten Schauplatz atomarer Auseinandersetzungen in Europa. Am 13. August 2024 hat sich das SPD-Präsidium für die Stationierung weitreichender US-Raketen und Marschflugkörpern auf deutschem Boden ausgesprochen – wie zuvor bereits CDU/CSU, FDP und Grüne. Russlands Präsident daher nun seine Ankündigung wahrmachen und mit der Stationierung ähnlicher Waffen an seiner westlichen Grenze antworten. Die sogenanntenAltparteien machen das Territorium Deutschlands somit zum Quell- und Zielgebiet für zukünftige Kriege. Welch eine Horrorvision.