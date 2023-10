Attacke auf Israel: Ein 11. September am 7. Oktober?

Wieder einmal im Gleichtakt berichten die westlichen Mainstreammedien über die fürchterlichen Ereignisse, die seit Samstag früh Israel erschüttern. Übereinstimmend wird von einem “vollkommen überraschenden Großangriff” (“Welt”), einem “überraschenden Hamas-Überfall” (“Frankfurter Allgemeine Zeitung”) oder einem “Überraschungsangriff der Hamas” (“Tagesspiegel”) gesprochen. Fraglos war das für die vielen beklagenswerten Opfer eine schlimme Überraschung und sie endete für hunderte oder gar tausende von ihnen tödlich. Vermutlich auch für eine junge Deutsche, die an einem Festival teilnahm, dass wohl nur einen Steinwurf von jenem Zaun entfernt abgehalten wurde, der die über zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens von Israel trennt.

Es lohnt sich, die Geographie des Schauplatzes zu kennen, um diesen Angriff zu bewerten: Der dicht bevölkerte Gazastreifen ist 40 Kilometer lang und zwischen 6 und 14 Kilometern breit. Auf der anderen Seite des Zauns liegen locker verteilt etliche Kibbuze, in denen jeweils einige hundert Israelis leben. Die Kibbuze sind vom Grenzzaun nur wenige Kilometer entfernt. Was heißt das für die Sicherheit der Bewohner dieser Kibbuze? Es bedeutet vor allem, dass sie sich auf die Sicherheitseinrichtungen und Sicherheitskräfte zwischen ihnen und Gaza hundertprozentig verlassen müssen, da Angreifer zu Fuß innerhalb von vielleicht fünfzehn Minuten vor ihrer Haustür stehen, sofern sie den Zaun erst einmal überwunden haben. Gelingt Angreifern der Durchbruch gar mit Fahrzeugen , wie es offenbar am Samstag geschehen ist, sind diese innerhalb von Minuten bei den Siedlungen.

Sicherheitsversagen zweifelhaft bis undenkbar

Es ist also von einer zeitlich und örtlich lückenlosen Überwachung des Grenzzauns auszugehen, sonst würde sich niemand sein Häuschen in einer faktischen Todeszone errichten. Ebenso dürfe der Gazastreifens durch Drohnen, Flugzeuge und Satelliten bestens überwacht werden. Zu guter Letzt verfügen die israelischen Geheimdienste sicherlich über genügend Spitzel in Gaza selbst.

Dass nun all diese Vorkehrungen nicht gegriffen haben sollen, erscheint reichlich zweifelhaft, ja sogar nahezu undenkbar. Aber nicht nur das komplette Versagen aller präventiven Maßnahmen muss hinterfragt werden. Auch die augenscheinlich sehr zögerliche Reaktion der israelischen Armee wirft Fragen auf. Weit über hundert Geiseln konnten die Terroristen ungestört nach Gaza verbringen. Auch hierzu lohnt wieder ein Blick auf die Geographie: Israel ist ein sehr kleines Land. Das hat allerdings den Vorteil, dass Spezialeinheiten sehr schnell an jedem Punkt des Landes zum Einsatz kommen können. Gaza-Zentrum ist beispielsweise von Jerusalem nur 75 Kilometer entfernt.

Offene Rechnungen

Hunderte Telefonanrufe dürften den Sicherheitsbehörden zusätzlich zu den üblichen Aufklärungsmethoden sehr früh und sehr schnell einen detaillierten Eindruck gegeben haben, was hier vor sich geht. Auch die von den Tätern selbst verbreiteten Videos sind inhaltlich eindeutig. Schnell dürfte damit klar gewesen sein, dass ein Massaker droht und erste Priorität die Abriegelung von Gaza an den Grenzanlagen sein muss. Innerhalb von ein oder allerhöchstens zwei Stunden hätten Alarmreserven mit Hubschraubern abgesetzt werden können. Bei strahlend blauem Himmel wäre das problemlos möglich gewesen. Auch eine vorbereitende Bekämpfung der Eindringlinge mit Apache-Kampfhubschraubern hätte kein Problem dargestellt.

Dass nichts dergleichen geschah, muss einem zu denken geben. Israel befindet sich seit Monaten in einer Staatskrise und mit dem Iran haben Israel und die USA noch die eine oder andere Rechnung offen. Übrigens kam auch der Angriff am Yom Kippur vor 50 Jahren nicht gar so überraschend, wie vielfach dargestellt. Die Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff waren zahlreich und Stunden vor dem Angriff fand eine Teilmobilmachung der Streitkräfte statt…

