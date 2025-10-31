Auch bei den Rundfunkgebühren ist Deutschland der Geisterfahrer in EU-Europa

Während die meisten Länder das alte Modell längst reformiert, abgeschafft oder steuerlich ersetzt haben, rast Deutschland in puncto Finanzierung seines öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiter im Gegenverkehr – mit Vollgas und Blaulicht, stolz auf sein Zwangsmodell, als sei es ein Kulturerbe. Man muss wahrlich Respekt haben vor dieser Ignoranz. Und vor allem vor dem europaweit einzigartigen Gremium KEF, jener bei der Mainzer Staatskanzlei angesiedelten – angeblich „unabhängigen“ – Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Allein der Name suggeriert Neutralität; da könnte man glatt vergessen, wer sie dieses Gremium bezahlt. Es heißt eben nicht „Kommission zur Ermittlung von Einsparpotentialen”, sondern, ganz entlarvend ehrlich “zur Ermittlung des Finanzbedarfs”.

Das erwünschte Resultat steht also schon im Titel. Denn wenn man den Bedarf sucht, findet man ihn auch. Immer. Und wenn’s dann mal wieder – wie in schöner Regelmäßigkeit seit jeher – finanziell knapp wird beim Staatsfunkapparat, dann ist das natürlich kein Zeichen für übertriebene Gehälter, ineffiziente Strukturen oder politisch gefärbte Redaktionen, sondern schlicht ein wertfreier, alternativloser Befund: „erhöhter Finanzbedarf“. So einfach ist das in der Welt des öffentlich-rechtlichen Gleichklangs!

Keine Abschaltprämie

Eigentlich wäre es angesichts dessen angebracht, endlich eine weitere Kommission zu gründen: Eine Kommission zur Ermittlung des Zwangsbedarfs der Gebührenzahler. Die würde dann todsicher feststellen, dass dieser Bedarf gegen Null tendiert – weil Millionen Bürger inzwischen lieber für Netflix, Disney oder Amazon zahlen. Dort können sie wenigstens selbst entscheiden, was sie sehen – und ob sie überhaupt einschalten oder nicht. Und dort kostet das Abo dann sechs Euro, für die man echte Unterhaltung, Vielfalt und manchmal sogar Wahrheit geboten bekommt. Beim Öffentlich-Rechtlichen zahlt man ungefähr das Dreifache ohne Abschaltprämie, und darf sich dazu den schönfärberischen Soundtrack und Propagandabilder reinziehen, während das Land zerfällt und eine Runde wohlversorgter Redakteure erklärt, dass alles eigentlich ganz gut läuft, solange Putin oder die AfD schuld sind.

Natürlich hat diese Wirklichkeitsverleugnung ihren Preis; der linke Umerziehungsapparat will schließlich bezahlt werden – von den Bürgern, die nie nach ihrem Einverständnis gefragt wurden und die sogar dann zur Kasse gebeten werden, wenn sie gar kein Fernseher mehr haben.Das ist die Definition von Zwangsgebühren – und dafür gibt es Intendanten mit Jahresgehältern, für die man locker drei mittlere Unternehmen leiten könnte, Moderatoren, die nochmals ein Vielfaches davon kassieren und sich für ihre Gesinnung feiern lassen, als hätten sie die Demokratie persönlich erfunden – und “Nachrichtensendungen”, die mehr weglassen als sie berichten.

Von wegen “staatsfern”…

Wenn man all den Zucker, der diesen Medienfunktionären in den Allerwertesten geblasen wird, in Energie umwandeln könnte, hätte Deutschland kein Energieproblem mehr. Aber sparen? Nein, das ist keine Option. Kommt nicht in Frage. Denn schließlich hat ja die KEF ermittelt, dass man tatsächlich “objektiv” mehr braucht. Und warum wird immer mehr “Bedarf” angemeldet ? Weil man es kann – und weil sich die Politik um die ihren kümmert und kuscht. Wer will schon die geballte mediale Entrüstung riskieren, indem er das heilige Tabernakel des ÖRR antastet. Und das Ganze nennt man dann ernsthaft “staatsfern” – was allenfalls insoweit zutrifft, als die Finanzierung des Systems so fern vom Staat läuft, dass der Staat gar nicht merkt, wie die eigenen Bürger hier geschröpft werden.

Dabei wäre alles so einfach: Den ÖRR abschaffen – oder ihn privatisieren und marktwirtschaftlich organisieren! Wer gute Inhalte liefert, verdient – und bekommt auch – Zuschauer und Einnahmen. Wer aber nur belehrt, der verliert. Nennt sich übrigens Wettbewerb – und ist ein uraltes Konzept, das in den staatsnahen Funkhäusern offenbar gänzlich unbekannt ist. Und so wird der Bürger weiter zur Kasse gebeten, notfalls bis hin zum Gerichtsvollzieher samt Erzwingungshaft. Das ist das Wesen dieses Zwangsabos auch ohne Empfangsgerät – angeblich, weil “Information” ja ein Grundrecht ist. Schön wär’s, wenn man von diesem Anspruch im Programm etwas merken würde. Dort herrscht eher Desinformation vor. Und während draußen im Land die Bürger längst abgeschaltet haben, innerlich wie äußerlich, rechnet drinnen die KEF weiter: Bedarf erkannt, Beitrag erhöht, Demokratie gerettet! Vielleicht sollten wir noch eine dritte Kommission gründen, die Kommission zur Ermittlung des Realitätsverlustes.