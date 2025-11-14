Auch das noch: Hitlers DNA lässt auf Mikro-Penis schließen

“Hitler hatte eine unentdeckte genetische sexuelle Störung”, schreibt die renommierte britische Zeitung “The Times” in ihrer Berichterstattung über „Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator”, eine mit Spannung erwartete neue Dokumentation, die am morgigen Samstag, 15. November im Vereinigten Königreich erstmals ausgestrahlt wird. Schmackhaft gemacht wird dem Publikum der Film mit dem Hinweis darauf, dass Experten “zum ersten Mal überhaupt” Hitlers DNA sequenziert und analysiert haben. Die Doku gibt auf Grundlage dieser Unztersuchungen Einblicke über die Gene des Diktators, seine genaue Herkunft und Abstammung, seine Neurologie und – nicht nur für Briten anscheinend besonders spannend – sein Triebverlangen.

Für den neuen Doku-Film haben Wissenschaftler DNA aus dem blutigen Sofa gezogen, auf dem Hitler sich 1945 umgebracht hat. Was sie gefunden haben, hat es in sich: Es ergab sich eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Kallmann-Syndrom, außerdem Marker für Autismus, Schizophrenie und bipolare Tendenzen. Allerdings hatte Hitler offenbar keine jüdischen Wurzeln; diesbezüglich macht der Film also Schluss mit Verschwörungstheorien.

Beim genetischen Reinheitscheck wäre Hitler krachend durchgefallen

Dass Adolf Hitler – der Irre, der besessen von „Rassenreinheit“ war – höchstwahrscheinlich das Kallmann-Syndrom hatte, ist die wohl aufschlussreichste Erkenntnis: Diese genetische Macke bringt psychisch und physisch extrem belastende Symptome mit sich. So bleibt bei Menschen mit diesem Syndrom die Pubertät oftmals aus oder verläuft nicht vollständig. Sie weisen relativ wenig Körperbehaarung auf, der Stimmbruch kann, muss aber nicht ausbleiben. Vor allem aber führt sie bei männlichen Betroffenen unter anderem zu kleinen und inaktiven Hoden (Mikroorchidismus) mit stark erniedrigten Testosteronwerten – und zudem häufig einem sogenannten “Micropenis”, umgangssprachlich auch “Mini-Pimmel” – eine sichere Voraussetzung für Minderwertigkeitskomplexe und Kompensationsbestrebungen.

Die Pointe: Es ist so gut wie sicher, dass der “Führer”, der ein Reich auf Eugenik aufgebaut hat, bei seinem eigenen Reinheitscheck krachend durchgefallen wäre. Und wie war das mit Hitlers ewiger Unbeholfenheit gegenüber Frauen? Hatte er keine echten, vor allem sexuellen Beziehungen? Die Forscher sagen, die Biologie passe jetzt endlich zu seiner Story. Der Ironie-Faktor ist nicht zu übersehen; ein Experte hat’s direkt gesagt: „Wenn Hitler seine eigene DNA gesehen hätte, hätte er sich selbst in die Gaskammern geschickt.“