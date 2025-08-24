Auch das noch: Schräge Antifa-Vögel im Stadtpark

Nein, diese Meldung ist nicht am 1. April veröffentlicht worden – das habe ich mehrfach überprüft – und sie stammt auch nicht vom “Postillon”: Im Stadtpark von Karlsruhe singt nun ein solarbetriebener Vogel linke Kampflieder – übersetzt in Vogelsprache natürlich. Der “Kampf gegen Rechts” tritt in eine neue Phase ein, die man neudeutsch als “nature engineering” bezeichnen könnte. Vielleicht lasse ich mir den Begriff patentieren, bevor ein anderer damit seltsame Kunstaktionen aufzuwerten versucht. Je schicker und antifaschistischer die Bezeichnung, desto größer ist bekanntlich die Chance auf eine großzügige Ausschüttung aus dem Füllhorn eines öffentlichen Kulturtopfes. Apropos Füllhorn: Der Aktions-Künstler Dennis Siering hat offensichtlich jegliche Wiederholung der “Tribute von Panem”-Reihe im TV gesehen. Deshalb hofft er auf die Lernfähigkeit der im öffentlichen Raum ansässigen Vogelwelt, die alsbald damit beginnen soll, spazierengehende Bürger entsprechend zu beschallen. Nur rufen diese dann nicht “Katniss!” wie ein Spotttölpel, sondern zwitschern “Alerta, Alerta!” oder “Bella Ciao!”. Wie bei solchen Aktionen üblich, soll damit ein “antifaschistisches Bewusstsein” erweckt werden. Als besonders lernfähig gelten Amseln.

Bevor nun jemand maoistische Phantasien entwickelt und zum Krieg gegen Singvögel aufruft: Die armen Tiere können nichts dafür, derart eingespannt zu werden. Genervte Bürger sollten sich nun also keineswegs mit Töpfen und Pfannen bewaffnen, um Jagd auf Kleinvögel zu machen, denn die werden dringend gebraucht, um uns lästige Insekten vom Leib zu halten. Das hatte damals schon Mao unterschätzt und sein Volk damit ab1958 in eine der größten Hungersnöte der Weltgeschichte getrieben. Der Vogel als angeblicher Feind des Volkes und nun als Volkserzieher: Den harmlosen Tieren wird von Ideologen allerhand aufgebürdet. Dennis Siering selbst kümmerte sich ursprünglich um die Plastikverschmutzung der Weltmeere und tat damit ein gutes Werk – warum also muss er nun auf das antifaschistische Pferd umsatteln? Vielleicht, weil der klassische Umweltschutz etwas aus der Mode geraten ist und die Deutschen schon durch den Verzicht auf Plastikhalme den Planeten retten?

Antifa-Amseln im Widerstand

Manchmal habe ich die Befürchtung, dass es solchen Künstlern langweilig ist und sie einfach einmal ausprobieren wollen, was sie dem Kulturbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes verkaufen können. Gegenüber anderen “antifaschistischen” Aktionen erscheint diese noch relativ harmlos (man stelle sich vor, die Amseln verweigern die Zusammenarbeit und fangen stattdessen an, die deutsche Nationalhymne zu zwitschern!), aber es zeigt doch die Schieflage der innerdeutschen Debatte. Auch wenn hier niemand mit dem Hammer niedergemäht oder anderweitig körperlich verletzt wird, ist “Antifa” schick und salonfähig. Wem das alles zu bunt wird oder aber der Meinung ist, ein bisschen Konservativismus sei doch eigentlich auch ganz in Ordnung, der macht sich selbstverständlich verdächtig: “Ja, sind Sie denn nicht gegen Faschismus?” Doch, das sind gewöhnlich die meisten Deutschen – nur wollen sie nicht gezwungen werden, dies mehrmals täglich als Glaubensbekenntnis äußern zu müssen, erst recht nicht unter Strafandrohungen, die denen im Faschismus verdächtig ähneln. In Deutschland dürften nur wenige Papageien auf den Namen “Mussolini” hören und “Viva il Duce!” krächzen. Da verstünden die Behörden keinen Spaß.

Was erst einmal als kuriose Meldung erscheint, ist Teil eines “Bevölkerungsbeschallungssystems”, ganz ähnlich, wie wir es von der transqueeren Bewegung kennen. Zum Erfolg führt das nicht wirklich – denn was in kleinen Dosen durchaus akzeptabel wäre, gerät auf diese Weise zum ideologischen Overkill. Nur eine bestimmte Blase nimmt derlei Aktionen noch als sinnvoll wahr, weil sie in der Regel auch finanziell oder zumindest durch “Imagegewinn” unter Gleichgesinnten profitiert. Der ausbleibende Erfolg lässt diese Menschen immer lauter und aggressiver werden; wenn man ihre Meinung schon nicht teilt, soll man wenigstens Angst vor ihnen haben. Sie spüren genau, wie sehr die Stimmung gekippt ist. Gelder fließen in undurchschaubare NGO-Kanäle, kein deutscher Fernsehfilm kommt mehr ohne Erziehungsversuch daher und mit der Meinungsfreiheit steht es auch nicht mehr zum Besten. Ihr Vögel, geht in den Widerstand gegen den Blödsinn… und singt weiter, was ihr wollt!