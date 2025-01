Auch die Bundeswehr geht unter die Lemminge: Gleichgeschaltete Systemschranzen verlassen Twitter/X:

Wenige Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump hat die deutsche Politik in ihrer grenzenlosen Dummheit einen weiteren Weg gefunden, den wichtigsten Verbündeten völlig unnötigerweise zu brüskieren. Das Verteidigungsministerium und die Bundeswehr kündigten großspurig an, ihre Auftritte auf Twitter “ruhen” zu lassen. Abgesehen davon, dass man sich offenbar ein Hintertürchen aufhalten will oder zu feige ist, den Bruch dann konsequenterweise ganz zu vollziehen, wurde der Schritt begleitet vom üblichen Virtue Signaling, dem schauderhaften Gefasel über die angeblich so negative Entwicklung von Twitter unter Musk – die in Wahrheit eine rundum positive und freiheitsfreundliche ist.

Auf absehbare Zeit, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, werde “nicht mehr proaktiv” auf dem Kanal gepostet. Der Entscheidung sei eine “interne Bewertung” vorausgegangen; „Plattformen verändern sich“, raunte er vielsagend. Im Ministerium sei man „nicht allzu glücklich“ darüber, wie sich die Kommunikation auf Twitter zuletzt entwickelt habe: Der „sachliche Austausch von Argumenten“ werde dort angeblich „zunehmend erschwert“. Die Entscheidung gelte auch für die Twitter-Kanäle des Generalinspekteurs sowie der Inspekteure und der Befehlshaber sowie für den zentralen Kanal der Bundeswehr. Allerdings behält man sich vor, „in Ausnahmefällen auf X mit Posts zu reagieren – etwa im Falle von Desinformationskampagnen“.

Beleidigte Leberwurst

Was genau hier angeblich erschwert wurde, wird nicht weiter präzisiert und der Grund dafür ist einleuchtend: Es ist eine reine Schutzbehauptung ohne jede Substand. Denn es gibt keine Beschränkungen der Debatte mehr auf Twitter und genau damit kommt die zensurgeile linientreue Gesinnungselite, die jahrelang dort das Sagen hatte, nicht klar. Zur Dummheit gesellt also auch noch die Heuchelei; denn natürlich ist das Verteidigungsministerium an einem sachlichen Austausch von Argumenten gar nicht interessiert – und wäre dazu auch ebenso unfähig wie der Rest des politisch-medialen Kartells. Man will einfach nur, dass offizielle Verlautbarungen ohne jede Kritik und am besten mit freudiger Zustimmung aufgenommen werden, während jede Widerrede als Desinformation und Fakenews geflaggt wird – und weil diese Zeiten zumindest auf Twitter (und nun auch Facebook, Instagram und anderen Plattformen) Geschichte sind, spielt man beleidigte Leberwurst und boykottiert den Kanal eben ganz.

Die politischen Folgen dieses wohl registrierten Schritts werden dabei dreist ignoriert – obwohl diese weitreichend sein könnten; Haltung ist dieser Regierung jedoch wichtiger als Diplomatie und Verständigung, deshalb lässt man letzteres einfach außer Acht. Dass Twitter-Chef Elon Musk ab Montag eine einflussreiche Rolle in der Trump-Regierung einnehmen wird, kümmert daher Verteidigungsminister Boris Pistorius und seine Kommunikationsprofis nicht weiter.

Die Bundeswehr sorgt selbst für Desinformation

Die bis zur Einsatzunfähigkeit heruntergewirtschaftete Operettenarmee eines Landes, das nicht einmal mehr eine seiner eigenen Großstädte verteidigen könnte, stößt die künftige US-Regierung, auf die sie auf Gedeih und Verderb angewiesen ist, ohne jeden Grund vor den Kopf, nur um ein idiotisches Zeichen gegen die angeblich nicht mehr bestehende Debattenkultur auf Twitter zu setzen, will zugleich aber vielleicht doch über die Plattform kommunizieren, wenn es zu Notfällen wie angeblichen „Desinformationskampagnen“ kommt. Damit gesteht man schizophrenerweise selbst also zugleich die Wichtigkeit von Twitter ein.

Besonders bizarr: Der Bundeswehr selbst macht, wenn es um Desinformation geht, so schnell keiner etwas vor: Im vergangenen Juni musste sie öffentlich eingestehen, dass die Corona-Impfung, zu der sie sämtliche ihrer Angehörigen unter brutalstem Druck zwang, nicht nur nicht vor einer Infektion schützt, sondern auch schwere Nebenwirkungen wie Herzerkrankungen hat. Auf Twitter unter Elon Musk können solche Informationen wieder frei veröffentlicht werden. Die gesamte wichtigtuerische Aktion der beifallsheischenden Teilboykottankündigung ist an Lächerlichkeit und Peinlichkeit kaum noch zu überbieten, doch sie zeigt abermals, von welch arroganten Dummköpfen dieses Land regiert wird. Das einzig Gute daran ist, dass Deutschland in den USA und dem Rest der Welt ohnehin bereits so gründlich abgemeldet ist, dass es darauf auch nicht mehr ankommt.