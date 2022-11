Auch die NRW-SPD schert sich nicht um das Problem des Islamismus

In ihrem Multi-Kulti-Wahn hat die SPD sich offenbar nicht nur entschlossen, die millionenfache Masseneinwanderung nach Deutschland mit allen Kräften voranzutreiben, obwohl sämtliche Kapazitäten längst erschöpft sind. Sie weigert sich auch beharrlich, das mit der unbegrenzten islamischen Zuwanderung immer drängender werdende Problem des Islamismus überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. Die Bloggerin Sigrid Herrmann-Marschall, selbst Mitglied der SPD, die seit Jahren die vorsätzliche Blindheit der eigenen Genossen gegenüber dem immer tiefer in die Gesellschaft vordringenden politischen Islam aufgreift, hat nun von zwei Sitzungen des nordrhein-westfälischen Innenausschusses berichtet, die die linke Realitätsverweigerung wie unter einem Brennglas einfangen.

Das Thema Gefährdung durch Islamismus stand dort zwar auf der Tagesordnung, wurde aber schlichtweg ignoriert. Auch bei der folgenden Sitzung wurde es mit keinem Wort erörtert – und nicht einmal mehr pro forma auf die Tagesordnung gesetzt. Stattdessen standen dort die absurden Äußerungen der SPD-Landtagsabgeordneten Christine Kampmann im Mittelpunkt, die einen regelrechten Feldzug gegen die Polizei von Nordrhein-Westfalen führt. Der CDU-Abgeordnete Gregor Golland warf Kampmann vor, die Landespolizei als „schießwütig“ darzustellen. Empört verlangte Kampmann eine Entschuldigung für diese Bemerkung, die Golland jedoch verweigerte.

Nebenkriegsschauplätze statt relevanter Probleme

Andere Teilnehmer schienen mit Gollands Kritik übereinzustimmen. Natürlich gehört Kampmann auch zu jenen Linken, die sich nicht genug über die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ereifern können. Letzten Dienstag fragte sie bei der Landesregierung an, ob es sich, nach den aktuellen Veränderungen bei Twitter, für Polizeidienststellen jetzt „ausgezwitschert“ hätte und wie die Möglichkeit einer Nutzung „des alternativen Kurznachrichtendienstes Mastodon“ eingeschätzt werde.

Hier zeigen sich die Prioritäten einer „modernen“ SPD-Landtagsabgeordneten und das Ausmaß an Zeit, das sie offenbar zur Verfügung hat, um sich mit derartigen Nichtigkeiten zu beschäftigen: Weil ihnen Musk nicht passt, verrennen sie sich in symbolpolitischen Forderungen nach „Rache” aus niederen Beweggründen (und stehlen mit derlei Un- und Schwachsinn anderen auch noch die Zeit), während sie sich um Islamismus und Terrorgefahr kein Iota kümmern. Es ist aller Ehren Wert, dass Herrmann-Marschalls, obschon selbst Sozialdemokratin, den Finger in solche Wunden legt. Interessant sind auch die Beobachtungen der Bloggerin über die Rolle der Grünen in den Ausschusssitzungen: Diese würden, so Herrmann-Marschall, „in ihren Redebeiträgen fachliche Aussagen oder Nachfragen bis heute strikt verweigern, sich aber immer dann sofort zu Wort melden, wenn es gilt, Redebeiträge oder Wortwahl anderer Fraktionen gesellschaftspolitisch zu bewerten. Damit wirken sie wie Kontrolleure, die zum eigentlichen Thema gar nichts beitragen wollen, weil sie ihre Aufgabe nur darin sehen, die Beiträge anderer darauf zu überwachen, wie über etwas gesprochen wird.“

Fachfremde Wichtigtuer, die mit unserer Sicherheit und Zukunft spielen

Damit bestätigt sich abermals der Eindruck, den die Grünen mittlerweile überall hinterlassen: Fachfremde Wichtigtuer, die selbst keine Valenzen und Potenzen geschweige denn Kompetenzen für ihre öffentlichen Ämter mitbringen, andere jedoch nach ideologischen Maßstäben bewerten und stets darauf warten, irgendwo „Rassismus”, „Islamophobie” et cetera aufzuspüren. „Das Thema Islamismus kommt faktisch gar nicht mehr vor“, lautet dann auch Herrmann-Marschalls bitteres, aber wenig überraschendes Fazit. Dem Innenausschuss, der ja eigentlich ein Fachausschuss sein müsste, werde „sein Charakter mehr und mehr entzogen”, urteilt sie.

Diese Eindrücke einer kundigen Beobachterin und in diesem Falle sogar politischen Insiderin passen in das Bild, das SPD und Grüne überall abgeben: Die Massenmigration soll gefördert, der Tatbestand der illegalen Zuwanderung faktisch abgeschafft und weiterhin an der Multikulti-Utopie festgehalten werden, die seit Jahrzehnten gescheitert ist. Die fast täglichen Gewaltausbrüche, religiöser Fanatismus, Clankriminalität, Unterdrückung von Frauen und die sonstigen Folgen dieser Amokpolitik werden in kognitiver Dissonanz ausgeblendet, ignoriert, als „Einzelfälle“ abgetan oder verharmlost. Kritiker werden als Rassisten, Nazis und Islamophobe gebrandmarkt. Dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits im September den von ihrem Vorgänger Horst Seehofer berufenen Expertenkreis Politischer Islamismus auflöste, beweist ebenfalls den sturen Unwillen, dieses drängende Problem anzugehen oder auch nur noch zur Kenntnis zu nehmen. Die Rechnung für diese verbrecherische Ignoranz werden am Ende wir alle, die Bürger dieses Landes, bezahlen müssen, die wir schon heute deren Folgen jeden Tag auf unseren Straßen zu bewundern (und erleiden) haben.