Auch Frankreich will am deutschen Milliardenkuchen mitnaschen

Das Feindbild Russland eignet sich perfekt, um immer neue Forderungen nach schuldenfinanzierten Milliarden durchzusetzen. Genau darauf setzt offenbar auch Frankreich. Man will nun ran an den mächtigen deutschen Kuchen, der da am Dienstag im Bundestag in den Ofen geschoben wurde, und sich daran gütlich tun. Die Regierung in Paris hat bereits die Kriegspanikmache für sich entdeckt – und will jetzt ein „Überlebenshandbuch“ an alle Haushalte in Frankreich verteilen. Dessen angeblicher Zweck: Vorbereitung der Zivilbevölkerung auf Notfälle – und “Krieg mit Russland”. Das 20-seitige Handbuch ist nichts als strategische Propaganda. Und es kommt zur rechten Zeit für Frankreich.

Die französische Regierung spricht selbst mittlerweile ganz offen von einer drohenden Gefahr aus Russland. Putin soll jetzt also auch noch die Atommacht am Atlantik angreifen, so die Insinuierung. Dient das wirklich der Vorsorge? Oder will man hier nicht vielmehr gezielt Angst verbreiten, um die Bevölkerung in Alarmstimmung zu bringen – weil, Deutschland lässt grüßen, eine verängstigte Gesellschaft leichter hohe Rüstungsausgaben und auch alles Sonstige hinnimmt. Genau das scheint das Ziel zu sein. Das Handbuch ist strategische Propaganda. Nebenbei soll es auch Deutschland unter Druck setzen, ja nicht schlappzumachen in seinem Wahn des “Whatever it Takes”.

Frankreichs Rüstung soll profitieren

Doch auch hier macht ein näherer Blick auf die zeitlichen Abläufe stutzig: Am 2. März forderte Macron erstmals eine gemeinsame EU-Finanzierung für die Verteidigung. Am 4. März schlug die EU-Kommission gemeinsame Kredite vor – 150 Milliarden Euro für Rüstungsprojekte. Am 18. März dann beschloss der deutsche Bundestag die Kreditaufnahme in Billionenhöhe. Und just parallel dazu taucht nun plötzlich das Handbuch auf. Das ist keine zufällige Abfolge; es ist eine Inszenierung. Und die hat Motive: Frankreichs Rüstungsindustrie würde stark profitieren. Unternehmen wie Dassault Aviation oder MBDA stehen buchstäblich Gewehr bei Fuß. Macron betont zudem immer wieder, dass europäisches Geld auch europäischen Firmen zugutekommen müsse. Paris macht Druck – und das Handbuch liefert das passende Bild: Krieg vor der Haustür! Jetzt muss gehandelt werden!

Noch einmal: Das Handbuch wird gezielt eingesetzt. Frankreich nennt Russland als konkrete Gefahr. Die eigene Bevölkerung soll vorbereitet werden. Doch es geht nicht nur um Schutz. Es geht um Rüstungsmilliarden. Frankreich will, dass Deutschland seine neuen finanziellen Spielräume nutzt. Nicht für nationale Interessen, sondern für europäische, sprich: französische Rüstungsfabriken.

Es klingt nach tödlichem Ausgang

In den USA nennt man so etwas „Blacklighting“. Eine Bedrohung wird dramatisiert. Damit lassen sich politische oder wirtschaftliche Ziele schneller durchsetzen. Dasselbe geschieht jetzt auch in Europa. Frankreich schürt Angst. Frankreich verteilt sein Handbuch. Frankreich verlangt Milliarden. Und Deutschland soll zahlen. Auch das ist strategische Propaganda.

Macron spricht sogar von Frankreichs Atomwaffen: Die sollen Teil einer europäischen Abschreckung werden. Das klingt nach einem tödlichem Ausgang. Bevor aber alles in Schutt und Asche liegt, soll Deutschland noch kräftig in die Vollen gehen und blechen. Die Bedrohung durch Russland liefert das perfekte Hintergrundrauschen: Frankreich schafft die Stimmung, Deutschland liefert das Geld. Natürlich geht es Paris mit seinem Handbuch nicht um Selbsthilfetips für die Bevölkerung. Es ist nichts als ein Werkzeug für politische Kampagnen. Es geht um Milliarden. Es geht um Einfluss. Und es geht um Angst. Das Überlebenshandbuch ist strategische Propaganda – nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Und wer das nicht erkennen will, macht Deutschland abermals zum Zahlmeister Europas.