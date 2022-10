Auch Giorgia Meloni ist mit Vorsicht zu genießen

Mit frenetischem Jubel wurde das herausragende Wahlergebnis der Fratelli d’Italia von vielen Konservativen in Europa bedacht. Erst der Sieg der rechten Schwedendemokraten, jetzt der konservative Erfolg in Italien: Endlich nehme die linksgrüne LGBTQ- und masseneinwanderungshofierende Vorherrschaft in Europa ein Ende! Endlich werde wieder vernünftige Politik für die autochthone Bevölkerung gemacht! So zumindest der Tenor. Auch zahlreiche rechtskonservative Parteien, darunter natürlich die AfD, ließen es sich nicht nehmen, der Wahlsiegerin und designierten nächsten italienischen Ministerpräsidentin Georgia Meloni, der Vorsitzenden der Fratelli d’Italia, zu ihrem grandiosen Sieg zu gratulieren

Die Politiker der Altparteien können dies natürlich nicht unkommentiert stehen lassen und sehen sich seit Tagen dazu veranlasst, allerhand grün-rotes verbales Gift zu spritzen: „Giorgia Meloni ist eine Rechtsextreme, das muss auch so benannt werden, wenn sie die nächste Regierungschefin Italiens wird”, ätzte etwa Michel Reimon, Europa-Sprecher der österreichischen Grünen. Achim Post, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, blies ins selbe Horn und behauptete: „Dass Italien als europäisches Gründungsland und achtgrößte Industrienation der Welt nun absehbar von einer Allianz aus Neofaschisten, Rechtsnationalen und Rechtspopulisten regiert werden dürfte, ist eine schwere Bürde für den Zusammenhalt in Europa.“

Finale Brandmarkung durch Auschwitz-Komitees

Für die finale Brandmarkung sorgt die Tatsache, dass selbst das Internationale Auschwitz-Komitee das italienische Wahlergebnis besorgt kommentierte. Die Assoziation ist gewollt – schließlich gilt Auschwitz als der Inbegriff des abgrundtief Bösen, als Ort der ultimativen Entmenschlichung. Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Kommitees, meinte, „dass die Bürgerinnen und Bürger in Italien Versprechungen rechtsextremer Populisten Glauben schenken und Mussolinis selbsternannte Erben an den Tisch der Republik bitten, ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, dass die europäische Idee zunehmend unter Druck gerät.“ Den „faschistischen“ Wahlsieg bezeichnete er als „schockierend und traurig”. Menschen, die gegen eine Masseneinwanderung aus der Dritten Welt sind, die der durchgeknallten Genderpolitik nichts abgewinnen können, die von genbasierten Zwangsimpfungen nichts halten, die keine Lust auf transhumanistische Experimente haben und auch der Unterstützung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine abhold sind, müssen auf dieses Geschwafel vom „bösen Faschismus” indes nicht allzu viel geben. Die Schieflage solcher Vergleiche richtet sich selbst.

Und dennoch: Sie wären gut beraten, den Fratelli d’Italia und ihrer Vorsitzenden Meloni dennoch kritisch gegenüber eingestellt zu sein; allerdings eher aus anderen Gründen: Meloni hegt nämlich nicht nur gute Kontakte zur US-Elite, sondern sie gilt auch als leidenschaftliche Verfechterin von Waffenlieferungen in die Ukraine. So twitterte sie kürzlich, an Selenskyj gerichtet: „Sie wissen, dass Sie auf unsere loyale Unterstützung für die Sache der Freiheit des ukrainischen Volkes zählen können. Bleiben Sie stark und halten Sie am Glauben fest.“

Transatlantische Verbindungen mit indirekter Nähe zum WEF

Bei dieser Positionierung verwundert es auch nicht, dass Meloni auch als glühende Verteidigerin der NATO gilt. Zugute halten kann man ihr hierbei allenfalls die Forderung, dass sich die europäischen Mitgliedsländer ihrer Meinung nach „auf Augenhöhe mit den USA“ befinden sollten. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass man auch US-kritische Töne von ihr erwarten könne – denn Meloni ist darüberhinaus auch Mitglied im Aspen Institute, einem Think-Tank mit Sitz in Washington D. C.. Hierbei handelt es sich um ein Institut, welches von niemand geringerem als der Gates Foundation, dem Rockefeller Fonds, der 1911 gegründeten Carnegie-Stiftung, der Lumnia-Stiftung und der Ford-Stiftung finanziert wird; allesamt NGOs, die von steinreichen „philanthropischen” Multimilliardären gegründet wurden, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit ihren Vermögensunsummen, die dank des Stiftungsstatus nicht versteuert werden müssen, Einfluss auf das Weltgeschehen zu nehmen.

Dazu passt gut der Kommentar eines anonymen Twitterers aus Frankreich, der auf dem Kurznachrichtendienst anmerkte: „Die globalistischen Puppenspieler platzieren ihre Figuren, ob links oder rechts, nach Belieben, je nachdem, wie sich die Situation in den einzelnen Ländern entwickelt.“ Besagtes Aspen Institute ist zwar relativ unbekannt, es handelt sich dennoch um ein bedeutsames transatlantisches Netzwerk mit erheblichem politischen Einfluss sein; sein Chef ist aktives Mitglied im World Economic Forum, was wiederum etwas merkwürdig anmutet, da Meloni selbst – jedenfalls offiziell – nichts mit dem WEF am Hut haben will. Dies würde zu ihrer eher nationalkonservativen Politik auch nicht passen.

Selbst dem „Grünen Pass” war Meloni nicht abgeneigt

Es passt jedoch gut zu dem oben zitierten Tweet, dessen der Verfasser zudem darauf hinweist, dass es sich bei Meloni, wie bei fast allen anderen europäischen Spitzenpolitikern auch, um „Marionetten” des WEF und gewisser amerikanischer Eliten handele. Abgesehen vom verschwörungstheoretischen Zungenschlag solcher Äußerungen: Ein Kern Wahrheit liegt definitiv darin; zwar gibt es einige Unterschiede, was etwa die jeweiligen Positionen zur Einwanderungs- oder Genderpolitik abgelangt; doch in vielen wesentlichen Punkten besteht Einigkeit – und dies zumeist ganz im Sinne der USA: Absolute NATO- Treue und die Schwächung Russlands etwa; vermutlich auch bei anderen Great-Reset-Leitthemen wie dem Transhumanismus. Dieses Bild wird durch Melonis einstige Zustimmung zum „Grünen Passes” abgerundet; im April 2021 hatte sie auf Twitter verkündet: „Wir sind die ersten, die den Greenpass unterstützt haben und hoffen, dass er schnellstmöglich in ganz Europa eingeführt wird.“ Erst als dann Ungeimpfte vom öffentlichen Leben weitestgehend ausgeschlossen werden sollten, änderte sie ihre Meinung und sprach sich doch gegen das Zertifikat aus; spät, aber immerhin.

Für eine „Entwarnung” reicht dies jedenfalls noch nicht; dafür sind ihre transatlantischen Verstrickungen zu groß. Ebenfalls wenig vertrauenserweckend sollte selbst für konservative Gemüter das Flammensymbol im Logo der Fratelli d’Italia sein: Die grün-weiß-rote Flamme war einst auch im Parteilogo der ehemaligen neofaschistischen Partei Movimento Sociale Italiano (MSI) enthalten. Hierbei handelte es sich um die Partei, die 1946 von Vertretern und Anhängern der Repubblica Sociale Italiana (RSI), dem von der deutschen Besatzungsmacht eingesetzten Marionettenstaat unter Führung des Diktators Benito Mussolini mit Sitz in Salò am Gardasee gegründet wurde. Vorsitzender des MSI war Giorgio Almirante (1914 bis 1988), der Mitglied in Mussolinis Kabinett war. 1995 kam es schließlich zur Auflösung dieser faschistischen Organisationen. Dies sind Dinge, die AfD-Anhänger und auch deren Politiker durchaus wissen und beachten sollten – denn gerade ihnen ist es ja oftmals ein großes Anliegen, als konservativ, jedoch keinesfalls als rassistisch oder faschistisch zu gelten.

Nur konservativ als Gemeinsamkeit reicht nicht aus

Grundsätzlich stellt sich die Frage, was die AfD und natürlich auch andere europäische konservative Parteien dazu verleitet, Giorgia Meloni samt ihrer Partei über den grünen Klee zu loben und sie wie einen Messias zu feiern. Gerade angesichts der Tatsache, dass sich die AfD die Deeskalation im Stellvertreterkrieg und das Verbot von Waffenlieferungen in die Ukraine auf die Fahne geschrieben haben, sollte die Fratelli d’Italia eigentlich ein rotes Tuch für sie sein. Machen sie denselben Fehler ihrer medialen und politischen Gegner, und werfen sich selbst in einen Topf mit denen, die reflexartig als „Populisten“ und „Rechtsextreme“ angefeindet werden wie sie selbst – ohne eine kritisch-differenzierende Beurteilung vorzunehmen? Anscheinend genügen eine konservative Familien- und eine restriktive Einwanderungspolitik als gemeinsame Schnittstellen, um solch eine Partei als Verbündeten zu sehen. Dasselbe gilt natürlich auch für die FPÖ in Österreich, das Rassemblement National in Frankreich oder auch Viktor Orbáns Fidesz in Ungarn, die ebenfalls alle ob des italienischen Wahlergebnisses ganz aus dem Häuschen sind.

Wenn wenigen Gemeinsamkeiten jedoch auch krasse Unterschiede gegenüberstehen, dann sollte man sich mit seinem Jubel in Zurückhaltung üben. Melonis NATO-hörige, waffenfreudige und Kiew-servile Einstellung ist alles andere als ein Pappenstiel. So jemanden, respektive: dessen Partei, sollte man nicht als Schwesterpartei ansehen, wenn man in puncto USA-Russlandkonflikt genau gegenteilige Positionen vertritt. Wer Waffen, obendrein schwere, in ein Kriegsgebiet liefert, das nicht einmal EU-Mitglied ist, befeuert damit den Konflikt und riskiert letzten Endes einen Dritten Weltkrieg. Wenn man Russland noch etwas weiter demütigt und provoziert, könnte es letzten Endes passieren, dass Putin zur Atombombe greift – und wenig später auch wir dem Erdboden gleich gemacht werden. Dann nutzen uns konservative Positionen wie die Dreikind-Familie mit Mutter und Vater oder Massenabschiebungen und Zurückweisungen an den Grenzen auch nichts mehr, die sind dann nämlich auch obsolet.

Wie vertrauenswürdig sind Parteien noch?

Anderseits stellt sich die Frage, wieso Meloni dem Mainstream ein so großer Dorn im Auge ist. Hier scheint es doch ähnlich viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zu geben. Grundsätzlich steht im Raum, wie sehr man denn überhaupt noch Parteien vertrauen sollte. Je mehr man von all diesen Dingen, die im Hintergrund ablaufen, erfährt – nämlich, dass extrem viele politische Vorgänge im Westen von amerikanischen NGOs, großen Konzernen und sonstigen reichen Menschen im Hintergrund gesteuert werden -, desto mehr gewinnt man den Eindruck, das letzten Endes ALLE Parteien Teil des Systems sind und sie, sobald sie in Regierungsverantwortung geraten, mehr oder weniger alle das Gleiche machen, weil sie andernfalls erpresst werden. Dies kann man sehr gut in der Causa Olaf Scholz erkennen, der erst gar keine Waffen liefern wollte, dann jedoch eine Rolle rückwärts vollzog; dies mutmaßlich, weil er aufgrund seiner Verstrickungen in den Cum-Ex-Skandal erpressbar ist. Gut möglich, dass auch die AfD von vielen ihrer Standpunkte abrücken würde, wenn man sie erst einmal regieren ließe.

Dafür spricht unter anderem, dass immer dann, wenn es darauf ankommt, die AfD auf systemkonform macht;: So wurden drei prominente Parteimitglieder, die in den Donbas reisten und sich einen persönlichen Eindruck vom Kriegsgeschehen machen wollten, zurückgepfiffen. Schlimmer noch: Einer der Betroffenen wurde nun sogar aus der Landtagsfraktion in NRW ausgeschlossen! Hätte die Parteiführung im Gegenteil jedoch ihren Mitgliedern die Reise in den Donbas ausdrücklich erlaubt hätte, hätte sie nicht nur Rückgrat bewiesen, sondern sich auch als echte „Alternative” präsentiert, die – gerade wegen der Fragwürdigkeit der Abstimmungen – zur Transparenz beigetragen und auch einmal die andere Seite der Medaille beleuchtet hätte. Von den Kriegsopfern in der Ostukraine ganz zu schweigen. Dies soll nun jedoch nicht heißen, dass man letzten Endes gar nicht wählen gehen sollte – denn erstens kann es noch schlimmer gar nicht kommen, und zweitens gilt: Wenn sich die AfD tatsächlich nur als „Systempartei” entpuppen sollte, wüssten wir dann immerhin, im Fall ihrer Regierungsbeteiligung, wohingegen es sonst bloß bei der Vermutung bleibt.