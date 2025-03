Auch in Sachsen ist der Islam unaufhaltsam auf dem Vormarsch

Angesichts der spektakulären Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland tappt man im Westen gerne in die Denkfalle des Pseudoarguments, dass die Ablehnung von “Vielfalt” und eingefleischte “Ausländerfeindlichkeit” – Geisteshaltungen, für die die AfD angeblich stehe – besonders dort gedeihen, wo es wenig Vielfalt und Ausländer gäbe. Abgesehen davon, dass die AfD in keiner Weise ausländer- und noch nicht einmal zuwanderungsfeindlich ist, sondern die illegale und kulturfremde Masseneinwanderung bekämpfen will, ist dieses Argument in doppelter Hinsicht falsch: Erstens ist gerade dort, wo das Autochthone überwiegt, die Wertschätzung für die eigene Kultur und Traditionen noch intakt und es herrscht eine Sorge um Identitätsverlust vor, während man die Bedrohungen und katastrophalen Folgen einer längst aus dem Ruder gelaufenen Problemmigration anderswo als abschreckendes Beispiel wahrnimmt, das man keinesfalls für sich selbst möchte.

Zweitens aber trifft die These, im Osten gäbe es zu wenige “sichtbare” Migration und “Multikultur” im Alltag, schon längst nicht mehr zu: Die Großstädte ohnehin, inzwischen aber auch die Mittelstände und bis in die Provinz hinab sind auch in den neuen Ländern hoffnungslos endbereichert und unterscheiden sich immer weniger von den gefallenen Siedlungsgebieten in Westdeutschland. Im Gegensatz zu den “Wessis” sind die ungleich wachsameren und kritischeren Ostdeutschen jedoch nicht bereit, diese Zerstörung ihrer Heimat tatenlos hinzunehmen.

Fünf Moschee-Bauvorhaben

Wie absurd die These ist, der Osten sei kaum von der Massenmigration betroffen, gegen die seine Bürger aus Protest anwählten, zeigt aktuell ein Blick auf die muslimischen Bauvorhaben allein in Sachsen – und damit eine Entwicklung, die sehr wohl erklärt, wie begründet die Besorgnis der Menschen ist: Insgesamt sind fünf Moscheen und Gebetsräume geplant, namentlich in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Zwickau. Dies geht aus einer Antwort von Innenminister Armin Schuster (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Carsten Hütter hervor. Dabei ist der Bau einer Moschee für alleine rund 1.000 Gläubige in Leipzig am weitesten vorangeschritten.

Die Eröffnung sei in den nächsten Monaten geplant. Hinter dem Projekt steht der Verein „Islamische Gemeinde in Sachsen Al-Rahman Moschee“, an deren Spitze der „deutsch-syrische“ Imam Hassan Dabbagh (der Zusatz “deutsch” könnte hier, wie so oft, getrost weggelassen oder treffender durch “passdeutsch” ersetzt werden), der vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet wird, weil er zum Salafismus tendiert. Das ist für die vielfaltsbesoffenen und islamverzückten örtlichen Behörden natürlich kein Hindernis, den Bau der Moschee zu genehmigen, geschweige denn ein Grund für ein Verbot des Vereins.

Wehret den Anfängen

Auch die Ahmadiyya-Gemeinde plant eine Moschee in Leipzig, die etwa die Größe eines Eigenheims und ein freistehendes, 16 Meter hohes Minarett haben soll. Geplant ist der Bau seit 2012, ein Termin für die Eröffnung sei aber noch nicht absehbar, teilte das Innenministerium mit. Dies gilt auch für die Moschee des Dresdner Vereins „Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum Dresden“ (MKBD): Dessen Antrag für ein fünfstöckiges Gebäude mit großen kreisrunden Öffnungen wurde von der Dresdner Gestaltungskommission, die für die Bewertung großer Bauvorhaben zuständig ist, begeistert aufgenommen – jedoch sei hier noch kein Bauantrag gestellt worden.

So oder so: Die Islamisierung schreitet auch in Ostdeutschland unerbittlich voran. Das Einzige, was sie zumindest etwas bremsen zu können scheint, ist die Bürokratie und die Unmöglichkeit, größere Gebäude noch in einem kalkulierbaren Zeitrahmen fertigstellen zu können. Wenn – auch angesichts dieser Zustände – die Wahlerfolge der AfD in Sachsen von Höhepunkt zu Höhepunkt eilen, befolgen die Bürger damit also eher die ewige linke Parole „Wehret den Anfängen“ – hier nicht bezogen auf imaginäre „Nazis“, sondern auf die ganz reale existenzbedrohende Gefahr eines Kulturverlusts durch Islamisierung und faktische Landnahme.