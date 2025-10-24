Auch „Zwangsbeitrag“ darf man nicht mehr sagen: „Rechte Begriffe“ und der allgemeine Sprachgedächtnisverlust

Worte sind keine unschuldigen Werkzeuge. Sie tragen Erinnerung, Milieu, Ideologie. Doch in Deutschland hat sich ein neues Ritual des Vergessens eingebürgert: Vokabeln, die gestern noch erlaubt waren, gelten heute als kontaminiert. Das Paradebeispiel lieferte gerade erst der “Tagesspiegel”: 2017 titelte er noch völlig unaufgeregt über den „Zwangsbeitrag“ von ARD und ZDF — und beschrieb damit schlicht und zutreffend die gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung des Rundfunkbeitrags. Acht Jahre später fragt dasselbe Blatt konsterniert: „Warum übernimmt ein CDU-Mann AfD-Sprache?“ – weil Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den gleichen Ausdruck verwendete.

So schnell kann ein Wort wandern: vom Verwaltungsdeutsch zum Bannvokabular. Der Begriff bleibt derselbe, nur die Moral hat sich verschoben. Nicht der Gegenstand, sondern der Sprecher ist das Problem. Es ist die sprachliche Form der Gesinnungsprüfung. Die Verschiebung ist nicht sprachlicher Zufall, sondern politisches Symptom. In der spätliberalen Gesellschaft gilt nicht mehr, was wahr oder falsch ist, sondern was „anschlussfähig“ ist.

Weimers Verwendung des Wortes “Zwangsbeitrag” wird nicht mehr sachlich überprüft — sie wird markiert. Der Begriff steht plötzlich für das „rechte Lager“, als gehöre er zu einem geheimen Code, einem Jargon der Unberührbaren. Die Logik ist perfide einfach: Wer so spricht, denkt gefährlich. Wer gefährlich denkt, muss nicht mehr gehört werden. Und so verwandelt sich ein linguistisches Detail in ein moralisches Urteil.

Die neue LTI

Victor Klemperer beschrieb 1947 in seinem Werk “LTI – Lingua Tertii Imperii” die subtile Durchdringung der Alltagssprache durch totalitäres Denken. Heute erleben wir eine zweite Version: quasi LTI 2.0 – Lingua Tertii Imperii Liberalitatis: Nicht mehr das Pathos der Volksgemeinschaft, sondern das Mantra der „offenen Gesellschaft“ prägt die Syntax des öffentlichen Diskurses. Begriffe wie „rechts“, „toxisch“, „AfD-Sprache“ oder „Hassnarrativ“ erfüllen die gleiche Funktion wie einstmals „undeutsch“, “volksfeindlich” oder “wehrkraftzersetzend”: Sie trennen das Sagbare vom Unsagbaren. Man kann darüber lachen, bis man bemerkt, dass mittlerweile ganze Berufsfelder davon abhängen. Redakteure, Dozenten, Kulturfunktionäre leben von der Pflege dieser semantischen Schutzräume. Es ist der neue Beamtenadel der Moral.

Einer ihrer lautesten Zensoren heißt Georg Restle. Der WDR-“Monitor”-Redaktionschef erklärte jüngst auf X: „Zwangsbeitrag ist der zentrale Kampfbegriff einer Kampagne, die nichts anderes im Schilde führt, als den ÖRR abzuschaffen. Das weiß Wolfram Weimer natürlich – und verwendet diesen Begriff trotzdem oder gerade deshalb. Das macht ihn als Kulturstaatsminister untragbar.“ Restle setzte in einem zweiten Statement noch eins drauf: der Ausdruck “Zwangsbeitrag” sei der „Kampfbegriff einer ultrarechten Kampagne gegen den ÖRR“. Diesen zu verwenden, sei für ihn so absurd wie von „Zwangsleben, Zwangssteuern, Zwangsfamilien, Zwangssterben“ zu sprechen.

Konfessionalisierung der Sprache

Die Notwendigkeit des Rundfunkbeitrags steht also auf einer Stufe mit der Unausweichlichkeit von Leben und Tod? Das ist kein Witz, in Restle und zahlreichen seiner ÖRR-Kollegen denkt es wirklich so. Mit solchen Sätzen wird eine lexikalische Grenze gezogen, jenseits derer nicht mehr diskutiert, sondern gelabelt wird. Restle inszeniert sich gern als Verteidiger der Demokratie und betreibt damit das genaue Gegenteil: Er konfessionalisiert Sprache. Die Wörter des Gegners werden zu Glaubensbekenntnissen erklärt, ihre bloße Verwendung zum Sakrileg. So wird die Öffentlichkeit zum Beichtstuhl. Wer abweichend spricht, muss sich reinwaschen: „Ich meinte es nicht rechts!“ Damit ist nicht nur der Begriff delegitimiert, sondern das Subjekt selbst.

Diese neue Sprachordnung gehorcht dem Dreiklang einer einfachen Grammatik:

Ein Wort benennt eine Realität, die politisch unerwünscht ist. Medien framen das Wort als „rechts“, wahlweise auch “rechtsradikal”, “rechtsnational”, “rechtspopulistisch”, “rechtskonservativ”, “ultrarechts” , “neurechts”, “völkisch”, “nationalkonservativ” und so weiter. So ist für den Deutschen Journalisten-Verband (DJV), der Weimer neben Restle ebenfalls angriff, der Begriff “Zwangsbeitrag” prompt „rechtspopulistische Rhetorik“. Ab dann beweist schon die bloße Verwendung des Wortes die politische Verfehlung.

Es ist ein geschlossener semantischer Kreislauf. Die Sprache wird zur Selbstüberwachung, Wörter zu elektrischen Zäunen. Das Ergebnis: Man sagt nicht mehr, was man meint, sondern nur noch, was man darf. Und wer das Dürfen hinterfragt, gilt als „antipluralistisch“.

Der Orwell’sche Schwindel

George Orwell schrieb 1946 in seinem Essay “Politics and the English Language”, schlechte Sprache sei kein Zufall, sondern ein Mittel politischer Kontrolle. Das bekräftigte Anfang Oktober auch der Liedermacher Hans-Eckardt Wenzel, bis heute einer der intelligentesten wie konservativsten Linken, in einem Interview mit dem “Neuen Deutschland”: “Wo wurde Sprache als Instrument genommen, um gesellschaftliche Formen zu verändern? (…) Eine Sprache, die sich nicht für die Poesie eignet, ist Ideologiesprache.” Der heutige deutsche Mediendiskurs ist dafür der exakte Beweis: Er ersetzt die präzise Analyse durch raunende Assoziation.

„Zwangsbeitrag“ bedeutet: Bürgerliche Pflicht ohne Zustimmung. Doch der Mediencode übersetzt: „AfD-Frame“. Damit ist das Denken abgeriegelt. Sprache soll nicht mehr abbilden, sondern abschirmen. Sie soll nicht erklären, sondern markieren. Die Presse, die sich als Bollwerk gegen autoritäre Sprache versteht, reproduziert sie selbst – nur im moralischen Gewand. Man könnte sagen: Das Problem ist nicht der „rechte Jargon“, sondern der linke Monolog. Denn sobald die Begriffe mit Etiketten versehen sind, muss jedes Wort seine politische Herkunft deklarieren – wie ein Einreiseformular an der Grenze. „Ich sage ‚Zwangsbeitrag‘, aber natürlich bin ich kein Rechter.“ „Ich spreche von ‚Volk‘, aber im rein kulturellen Sinne.“ So spricht ein verängstigtes Bürgertum, das gelernt hat, sich für die eigene Sprache zu entschuldigen. Die Republik der Diskursteilnehmer ist zur Republik der Selbstrechtfertiger geworden. Vielleicht ist “liebevolle Spende” der genehmere Begriff? Die Läuterung geschieht nicht durch Zensur im klassischen Sinn, sondern durch moralische Thermik.

Die Verflüchtigung der Realität

Der “Journalist” Restle, die „Community“ des “Tagesspiegel”, der DJV und eine empörte linke Netzöffentlichkeit: Sie bilden zusammen ein System der kollektiven Erregung, das entscheidet, welches Wort noch durchgeht und welches bereits Reibungshitze erzeugt. Das Vokabular ist austauschbar: Von Zwangsbeitrag über Heimat und Identität bis Remigration – immer wird das Wort selbst zur Sünde erklärt, nicht seine Bedeutung und deskriptive Anwendung. Die lexikalische Säuberung ersetzt das Denken durch Affektmanagement. Sprache wird nicht mehr befragt, sondern befürchtet.

Doch die Wirklichkeit lässt sich nicht ausradieren, in dem man ihre Beschreibung ächtet. Sie bleibt von den sprachpolizeilichen Einhegungsversuchen unbeeindruckt. Der Rundfunkbeitrag ist ein faktischer Zwang – juristisch, materiell, buchhalterisch. Man kann ihn umbenennen und begrifflich euphemisieren, aber das ändert daran nichts. Die semantische Entwaffnung ersetzt die Erfahrung nicht. Sie macht sie allenfalls unsagbar und errichtet so ein Reich der Lügen. In diesem Schwebezustand lebt die spätmoderne Demokratie: Sie beschwört die „Meinungsfreiheit“, während sie gleichzeitig die Sprache moralisch besetzt. Das Resultat ist nicht mehr Zensur im staatlichen Sinn, sondern zivile Selbstzensur – die präventive freiwillige Knebelung durch Angst vor Verdacht.

Das “Privileg”, belehrt zu werden

Der liberale Geist, einst Garant der Redevielfalt, ist zur Ästhetik einer neuen ideologischen Reinheit mutiert. Man beruft sich auf Toleranz – aber nur für die, die den kodifizierten Wortschatz teilen. Man ruft „Wehrhafte Demokratie“ – und meint die wehrhafte Semantik. Die Idee der “offenen Gesellschaft”, die Karl Popper als Verteidigung gegen Totalitarismus formulierte, wird zur Rechtfertigung sprachlicher Abschottung. Offenheit ja: Aber nur in moralisch geschlossenen Räumen.

Man könnte sagen: Der Rundfunkbeitrag ist längst doppelt erhoben. Einmal materiell – als monatliche Gebühr für eine öffentliche Meinung, die kaum noch öffentlich ist. Und ein zweites Mal geistig – als Beitrag zur Aufrechterhaltung des korrekten Sprachgebrauchs. Der Bürger zahlt also für das “Privileg”, in einer Sprache belehrt zu werden, die ihn zugleich delegitimiert. Das ist der eigentliche Zwangsbeitrag: die Pflicht, an der eigenen Entmündigung teilzunehmen. Restle und seine Gesinnungsgenossen glauben ernsthaft, sie verteidigten den Fortschritt gegen „rechte Regression“. In Wahrheit konservieren sie die Macht derer, die sich das Recht zur Deutung gesichert haben. Sie nennen es „Demokratieschutz“ – doch es ist der Schutz einer Priestersprache, die niemand mehr prüft. Das Fortschrittliche an dieser Sprachordnung ist nur noch ihr moralischer Furor: Sie erneuert sich täglich durch neue Verbote. Was gestern erlaubt war, muss heute gecancelt werden, um morgen noch modern zu gelten.

Das Gesetz der Scham

Die soziale Wirkung dieser antifreiheitlichen Sprachpolitik ist ein schleichender Selbsthass. Wer über Migration, Identität oder Zwangsfinanzierung zu sprechen wagt, spürt sogleich das Gewicht des Verdachts, ihn ergreift die Anspannung und Angst dessen, der durch ein Minenfeld stakst. Man spricht vorsichtiger, indirekter, verschämter. So ist es gewollt. Das Ziel ist nicht Überzeugung, sondern Einschüchterung. Der Bürger soll sich schämen, bevor er überhaupt redet. Denn Scham ist die billigste Form der Kontrolle – sie erspart die Argumentation.

Die Wiederaneignung der Sprache ist deshalb kein Stilthema, sondern eine politische Notwehr. Wer ein Wort verteidigt, verteidigt die Freiheit, Wirklichkeit zu benennen. „Zwangsbeitrag“ ist kein rechter Kampfbegriff, sondern eine Tatsache, deren Benennung zum Symptom der Verweigerung wurde, die Lüge als Wahrheit zu akzeptieren. Die Sprache gehört niemandem – auch nicht der ARD. Etwas präzise zu benennen, ist kein Extremismus. Wenn ein Wort verboten wird, weil es die Realität zu genau trifft, ist der geistige Totalitarismus nahe.

Das Netz vergisst nicht

Ein Kulturvolk erkennt man daran, wie es mit seines Sprache und seinen Begriffen umgeht. Wer beides moralisch säubert, zerstört Geschichte und untergräbt die geistige Selbstbehauptung. Das gilt nicht nur für den “Tagesspiegel”, bei dem acht Jahre genügten, um sich selbst zu dementieren, sondern auch für den gesamten Medienbetrieb. Doch zum Glück sind die Archive geduldig: Das Netz vergisst nicht, was der Zeitgeist vergessen machen will. Und so steht der alte Artikel “Tagesspiegel” von 2017 noch immer da wie ein stilles Zeugnis der Selbstverleugnung: Derselbe Verlag, dasselbe Wort – nur die Moral ist eine andere. „Die Welt dreht sich in die eine, der ÖRR einfach in die andere Richtung“, feixt Anna Schneider in der “Welt”.

Wer weiß, vielleicht wird man eines Tages auch „Meinungsfreiheit“ als “rechte Provokation” brandmarken? Doch Worte lassen sich nicht ewig dressieren. Früher oder später holt die Wirklichkeit die Moral ein – und mit ihr die Sprache. Dann wird man feststellen, dass der wahre Zwang nicht im Beitrag lag, sondern in der Angst, das Richtige zu sagen. Der Fall “Tagesspiegel” / Restle zeigt exemplarisch, wie sehr sich das einst liberale Mediensystem selbst in einen geistigen Käfig der Selbstentmündigung gesperrt hat. Wer heute „rechte Sprache“ anprangert, bekennt weniger über seinen Gegner als über sich selbst – und offenbart das Bedürfnis, im Strom zu schwimmen, selbst wenn das Wasser längst trübe ist.