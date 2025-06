Audi: Vorsprung nicht mehr durch Technik – sondern durch den Standort USA

Deutschland schafft sich ab – diesmal endgültig. Audi will die Produktion in die USA verlagern. Grund: Die Klimasekte in Brüssel macht ernst mit dem Verbrenner-Verbot. Was bleibt, ist ein Land voller Windräder und Arbeitslosigkeit. „Vorsprung durch Technik“: Dieser legendäre Audi-Spruch wird ins Museum bugsiert. Die Zukunft von Audi findet nicht in Bayern oder Baden-Württemberg statt, sondern in Alabama oder Georgia. Weil in Deutschland nicht mehr regiert, sondern ideologisiert wird. Die grüne Abrissbirne schlägt jetzt voll durch: auf Jobs, auf Standorte, auf die gesamte Industrie.

Audi plant anscheinend ein neues Milliardenwerk in den USA – nicht aus Innovationslust, sondern aus purer Notwehr. In Deutschland drohen weitere CO₂-Steuern, Verbote, Bürokratie und eine Regierung, die alles tut, um das eigene Land wirtschaftlich zu entkernen. In den USA hingegen das: Billiger Strom, planbare Politik, steuerliche Anreize. Dort dürfen Unternehmen noch atmen; hier ersticken sie am Papierkrieg. 3.000 bis 4.000 US-Arbeiter sollen bald Audi-SUVs für den Weltmarkt bauen. Die deutschen Arbeiter bekommen stattdessen einen Kurs vom Arbeitsamt: „Wie fülle ich einen Bürgergeldantrag aus?“ Willkommen im neuen Deutschland, einem Land ohne Industrie, aber dafür mit Klimarat, Wärmepumpenpflicht und Gendersternchen.

Hauptsache grüne Gesinnung

Die EU hat es beschlossen und es gilt weiterhin: Ab 2035 soll es keine Neuwagen mit Benzin- oder Dieselantrieb mehr geben – egal, ob sich Alternativen leisten kann, ob die Infrastruktur für E-Mobilität steht und sie die Anforderungen überhaupt decken kann. Hauptsache grüne Gesinnung. Technologische Offenheit? Fehlanzeige. Vernunft? Fehlanzeige. Dafür: „Klimaneutralität“ – koste es, was es wolle. Und es kostet: Jobs, Wohlstand, Innovationskraft.

Während sich Brüssel und Berlin im Subventionsrausch selbst feiern, ziehen Unternehmen still und leise die Notbremse. BASF baut lieber in China. Intel geht nach Israel. Audi flieht in die USA. Das ist kein Zufall. Das ist eine Flucht vor deutscher Politik. Die grüne Deindustrialisierung wirkt. Und sie ist politisch gewollt. Deutschland soll klimaneutral, divers und korrekt sein, nur eben ohne Jobs, Autos und Exportüberschüsse. Was bleibt, ist ein wirtschaftliches Trümmerfeld mit Ideologie als einziger Leitwährung. Vorsprung durch Technik war gestern.