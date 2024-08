Auf dem Olymp der Abartigkeiten

Frauenboxen bei Olympia ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Ich als Frau würde mich weigern, gegen einen biologischen Mann zu kämpfen. Ich verstehe sowieso nicht, wieso sich nicht alle verweigern… dann wär der Spuk schnell vorbei! Kranke Spiele sind das – siehe auch die Doping-Scheiße, die ehrliche Sportler auf der Strecke lassen. Aber was rege ich mich auf. Diesen Wahnsinn halten wir nicht mehr auf! Übrigens, nur für den Fall, dass jemand denkt, sein Leben sei elend: In Paris trainierten die Triathleten im Wasser der verseuchten Seine. Dem olympischen Komitee würde ich was husten!

Überhaupt ist es ja schon mehr als krank, dass ein Land während der Olympischen Spiele seinen Luftraum massiv einschränken und über seiner Hauptstadt komplett sperren muss – weil die Muslime von allen Seiten drohen. Wir taumeln unsicheren Zeiten entgegen. Frankreich reitet vor, wir werden folgen. Hätte die Woke-Szene den Mut gehabt, den Islam so zu schmähen wie bei der Eröffnungsfeier das Christentum, würde Paris längst in Schutt und Asche liegen. Frooonkraisch weiß das! Aber dann die Olympiafahne falsch herum hochziehen. Das hat was!

Von roten Teppich in die Seine

Dabei muss ich zugeben, dass ich das Olympia-Spektakel der Auftaktzeremonie am letzten Freitag stellenweise sehr beeindruckend fand. Ich habe zwar nur ab und an reingezappt… fand aber die Organisation top. Die Darstellung des Abendmals mit Transmenschen war mir ein Tick zu divers; aber vielleicht ist Gott ja auch eine Transe! Das würde jedenfalls vieles erklären. Bei den Fackelträgern dachte ich: Hoffentlich verläuft sich keiner! Wäre doch geil gewesen, wenn Zinédine Zinedane am Trocadero falsch abgebogen wäre ins Moulin Rouge. Unser deutsches Zinédine-Double “Olaf der Schlaffe” wäre vom roten Teppich vermutlich direkt in die Seine gelaufen. Aber jedem das Seine, sagte schon Marie-Antoinette, bevor sie Genickschmerzen bekam…

Auch die Mannschaften auf Booten über den Fluss zu präsentieren, war eine super Idee. Toll fand ich dabei das Boot aus Somalia… aber die üben das auf den Kanaren ja auch schon seit zig Jahren:

Schade bloß war, dass es ausgerechnet in Paris geregnet hat. Alle waren patschnass und ich hatte kurz Sorgen, dass Céline Dion am Flügel ausrutscht. Aber sie hat das perfekt hingekriegt. Wer aber war die Frau neben Macron? Brigitte Bardot? Egal. Ansonsten fürs Restprogramm: Mögen die gewinnen, die am erfolgreichsten dopen! Es lebe Olympia!