Auf dem zweiten Auge blöd: In Gaza wird Sternenküche gefordert

Unlängst ging ich in einem bekannten Sterne-Restaurant essen, dessen Chef nicht weit von Nürnberg ein Hotel betreibt. Es war lecker, die Portionen waren standesgemäß klein, dafür passte der Wein zu jedem Gang. Günstig konnte man den Abend jedoch nicht nennen: Pro Person hatten wir eine Rechnung von rund 300 Euro, vielleicht waren es auch 350 Euro, aber egal. Haubenküche ist wie Malle: Nur einmal im Jahr. Und danach fragt man sich unweigerlich, weshalb dieser Unfug überhaupt sein musste.

Womit wir direkt beim ZDF sind. Das “Qualitätsmedium“, bei dem man das Attribut Qualität vergeblich sucht (außer das Testbild wird gerade kalibriert) ist beim Thema Gaza und den Befindlichkeiten der terroraffinen dortigen Bevölkerung ganz vorne dabei. Bei einem Beitrag für das „Heute Journal“ lässt der TV-Sender, der mit dem Zweiten besser sieht, die Gazaner frei sprechen. Eine Frau mit Kopftuch, die Nadja Al-Debs heißt, erklärt da dem hochbedeutungsschwangeren Reporter vom ZDF, sie sei „Geflüchtete“, die „so sehr unter der amerikanischen Hilfe“ leidet, dass sie dagegen ist. Ein zweiter Kunde, der sich Hassan Abu Al-Kass nennt und aussieht, als käme er gerade erschöpft vom Eimersaufen, pflichtet Nadja bei: „Wir wollen keine Schiffe“, meint Hassan. Gemeint ist der eigens erreichte Hafen der USA, um die Gazaner zu versorgen. Den Höhepunkt dieser journalistischen Haute Cuisine bildete die verschleierte Jamila Abi Arabiya: „Was sollen wir mit diesem Dosenessen? Wir wollen unsere Häuser zurück und dass dieses Blutbad endet. Sie sollten alle herkommen, um sich das anzusehen!“

Der palästinensische Goldstrand hat Hochkonjunktur

Ja, liebe Völker der Welt! Schaut Euch bitte dieses Drama an! Ein Tätervolk, welches den Job von Adolf Hitler beenden wollte, nämlich eine Welt ohne Juden zu kreieren, kommt nicht klar damit, dass es von der Siegermacht sogar noch versorgt wird. Leider hat Johann Lafer gerade anderes zu tun und Alexander Herrmann ist ja in Nürnberg. Sonst gäbe es für die Gazaner sicherlich Sterneküche im Halal-Standard. Bezahlt aus Ihren Steuergeldern, versteht sich! Das UNRWA lässt grüßen. Und während die Propaganda der Hamas-Liebhaber vom palästinensischen Goldstrand hierzulande Woche für Woche mehr Glaubensbrüder und natürlich Glaubensschwestern auf die Straße spült, um jüdisches Leben von der Maas bis an die Memel zu zerstören, freuen sich feuilletonistische Antisemiten von der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” einen Keks – denn endlich können sie ihren Fetisch, den Judenhass, in ihre völlig unmaßgebliche Gazette drucken lassen.

Haubenküche ist wie Ballermann. Zu teuer und fast immer unnötig. Doch während man wählen kann, ob man zu Lafer essen geht oder in Malle Urlaub macht, kann man sich diese Berichterstattung wohl nicht aussuchen. Vielleicht sieht man mit dem Zweiten besser oder vielleicht ist das ZDF auf dem zweiten Auge blind. Wie dem auch sei: Die Larmoyanz der Gazaner ist Balsam auf das Kitschgemüt der degoutanten Gefühlsdeutschen.