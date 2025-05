“Wir wollen die Ukraine in die Lage versetzen, der russischen Aggression entgegenzutreten. Zu diesem Zweck finanzieren wir einen erheblichen Teil der ukrainischen Starlink-Abdeckung. Wir werden gemeinsam in der Ukraine hergestellte Langstreckenwaffensysteme produzieren. Es wird keine Reichweitenbeschränkungen geben.” Das erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz gestern nachmittag auf Twitter/X (nachdem er morgens hinsichtlich seiner vorgestern verkündeten Aufhebung der Reichweitenbeschränkung zunächst wieder zurückgerudert war).

Herr Merz, mit Ihrer Entscheidung, deutsche Langstreckenwaffen in der Ukraine mitproduzieren zu lassen, überschreiten Sie nicht nur eine politische Grenze. Sie reißen den letzten Schleier von dem, was Sie wirklich sind: ein Vollstrecker der Kriegsagenda, ein kalter Funktionär der Zerstörung. Sie tun nicht, was notwendig ist. Sie tun, was Ihnen Macht sichert. Und Sie opfern dafür das, was diesem Land einst heilig war: Zurückhaltung. Vernunft. Würde. Sie binden Deutschland an einen Krieg, der nicht der unsere ist.

Wille, Kalkül, Vorsatz

Sie liefern nicht nur Stahl. Sie liefern uns aus. Und Sie wissen, was Sie tun. Genau deshalb ist es so verachtenswert. Kein Irrtum, kein Missverständnis. Es ist Wille. Kalkül. Vorsatz. Sie reden von Verteidigung, während Sie den Sturm entfesseln. Sie reden von Sicherheit, während Sie den Tod in Serie schicken. Und Sie tun das mit einem Lächeln auf den Lippen, als wäre Geschichte eine Bühne, auf der Sie endlich Hauptrolle spielen dürfen. Doch das Blut, das fließt, wird auch auf Ihren Händen kleben. Und wenn die Rufer verstummen, wird der Ruf der Schuld nicht schweigen. Sie stehen heute nicht auf der Seite des Rechts, sondern auf der Seite derer, die den Untergang vorbereiten. Und keiner von uns wird vergessen, wer das getan hat.

Herr Merz, Sie mögen Kanzler sein. Aber Sie haben jedes Recht verwirkt, sich Vertreter dieses Volkes zu nennen.

Der Autor publiziert auch auf seinem X-Kanal.