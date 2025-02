Aufgeflogen: Trump-Blockade durch korrupten US-Richter

Mittlerweile kann es schon als alter Hut gelten, dass die US-“DemocRats” mit allen Mitteln versuchen, jedes greifbare Sandkorn ins Getriebe der MAGA-Agenda zu werfen, die seit dem 20. Januar in Washington herrscht und die die USA und den globalen Westen in Windeseile von den totalitären, woken und freiheitsfeindlichen Geflechten befreit, die sich in den vergangenen Jahren überall breitgemacht haben. Diese Sabotage der Linken funktioniert jedenfalls so lange ganz gut, solange die Helferlein mitspielen.

22 Generalstaatsanwälte aus demokratischen, also linksgrün regierten US-Bundesstaaten reichten gemeinsam ein Klage ein, um Trumps per Executive Order verfügten Auszahlungsstopp an vermeintlich gemeinnützige Vereine und Projekte zu blockieren, hinter denen sich aber in Wahrheit vielfach NGOs und Agenda-Organisationen verbergen. Natürlich fand sich prompt ein Richter, der ohne jede weitere Anhörung (!) verfügte, dass die Bundesregierung in Washington weiterhin die Zuwendungen zu leisten habe – und zwar ohne ihr die Möglichkeit einer Überprüfung der Sinnhaftigkeit des staatlichen Geldregens zu geben.

Von Obama ans Bundesgericht berufen

Wenig überraschend – und ein Beispiel dafür, wie morsch und korrupt die unter der Biden-Administration überall im Land etablierte Gesinnungsjustiz ist – traf dieser Richter namens John McConnell seine Anordnung allerdings nicht ganz ohne Eigennutz traf. Das enthüllte jetzt die konservative Gruppierung “American First Legal”, die schon mehrfach korrupte Machenschaften der Regierung und ihrer Institutionen aufgedeckt hat.

So auch in diesem Fall: McConnell, einst von Obama zum Bundesrichter berufen, ist nämlich nicht nur Richter; er sitzt auch im Vorstand von „Crossroads Rhode Island“, einer Organisation, die sich der Unterstützungen von „gefährdeten Menschen“ widmet – wofür sie im Laufe der letzten Jahre 128 Millionen US-Dollar aus Steuergeldern erhielt, ohne das ihre angeblichen Projekte und die Mittelverwendung jemals überprüft worden wären.

Eklatanter Interessenkonflikt

Und eben weil nun unter Trump nun eine solche Überprüfung droht, dessen Regierung ja sämtliche geförderten Organisationen und Projekte dieser Art unter die Lupe nehmen will, missbraucht der gute Richter sein Amt und verfügt die Weiterzahlung der Mittel.

Bei diesem Interessenkonflikt wundert es natürlich nicht, dass McConnel keinerlei Verständnis für die Maßnahmen der Regierung aufbringt – obwohl auch an ihm die Meldungen über die gigantischen Verschwendungsorgien der Vorgängerregierung nicht vorbeigegangen sein dürften. Immerhin hat die Aufklärung des Skandals auch “American First Legal” nun den Stein ins Rollen gebracht: Ein Impeachment gegen den ehrenwerten Richter wurde bereits eingeleitet.

