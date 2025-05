Aufgepasst am historischen Scheideweg!

Spätestens der desaströse Abzug des amerikanischen Militärs aus Afghanistan im August 2021 hat den Fassadencharakter des weltweiten Sicherheitsgefüges gezeigt. Damit einhergehend kündigt sich ein Epochenwandel an. Dieser historische Umbruch wird entweder die sich seit rund 200 Jahren ausbreitende Geldherrschaft zügeln und den freiheitlich-demokratischen Grundgedanken wiederbeleben – oder es droht eine Steigerung dieser Geldherrschaft hin zum Orwell’schen Totalitarismus. Darin eingeschlossen wäre zudem ein undurchsichtiger Dauermilitarismus. Ein gewaltfreier und demokratischer Ausweg aus diesem Dilemma setzt zwingend eine deutliche Steigerung des kritischen Bewusstseins der Bürger voraus, welches ihnen Zugang zu einigen fundamentalen Einsichten verschafft.

Die Probleme dieser Welt können nicht gelöst werden, bevor sich die USA nicht zum zweiten Mal in ihrer Geschichte von der Geldaristokratie befreit haben werden, von der sie sich schon einmal, und zwar bereits 1783 mit ihrer erlangten Unabhängigkeit von Großbritannien (nach Ausrufung der Unabhängigkeitserklärung 1776, die in den Unabhängigkeitskrieg mündete) – befreit haben. Denn diese Geldherrschaft hat einen ausufernden Militarismus begünstigt – eine Verbindung, die in moderner Zeit vom Militärisch-Industiellen Komplex (MIC) verkörpert wird. Dadurch sind die USA von ihrer ursprünglichen authentischen Rolle abgekommen – nämlich derjenigen eines Pionierstaats der Freiheit und als freiheitlich-demokratisches Vorbild, dem sich in Europa in der Folge viele Länder angeschlossen hatten.

Kontraproduktive Resultate

Die seit 1898 prägend gewordenen Militäreinsätze der USA und des Westens erweisen sich im Rückblick als reputationszerstörend für das angeblich verteidigte freiheitliche Gesellschaftsmodell. Die kontraproduktiven Resultate dieser imperialistischen Operationen vermitteln heute das Gesamtbild eines Krieges mit verschiedensten Mitteln, der von autokratisch ambitionierten Kräften gegen die jeweils eigenen, freiheitlich-demokratischen Nationen geführt wird. Der tatsächliche Verlauf der Fronten wird dabei mittels abhängiger Medien verschleiert. Zum Machtinstrumentarium der Unsolidarischen gehören außer Medienketten und oligopolistischen Nachrichtenagenturen auch Millionen von NGOs und andere politische Organisationen, Lobbygruppen, große Teile des Bankensystems und Aktienpakete multinationaler Konzerne.

Getreu der alten Herrschaftsstrategie “Teile und herrsche” mit dem Ziel, alle relevanten Personen und Gruppen in Uneinigkeit zu halten, üben sich heute vor allem Medien und NGOs in unterschwelligem bis offenem Antizionismus und sogar Antisemitismus. Solche Entgleisungen sind nur möglich, weil dieselben Propagandaorgane verhindern, dass historische Lehren gezogen werden – unter anderem aus der Ernennung des Rebellen und Judenhassers Amin al-Huseini zum Großmufti von Jerusalem im Jahr 1921, aber auch aus der Finanzierung Hitlers durch amerikanische Banken. Diese beiden Beispiele belegen zugleich die gezielte Beeinflussung jeweils beider Parteien eines Konflikts sowie die Strategie der “Beherrschung der Opposition”.

Wiedererlangung demokratischer und nationaler Kontrolle

Die eigentliche Lösung besteht in einer Reintegration der Finanzelite als solidarische Akteure der westlichen Nationen. Dazu muss diesen abgehobenen Personen klargemacht werden, dass ihr weltweites unaufrichtiges Kasperletheater mit keinen Mitteln außer zunehmender Gewalt stabilisiert werden kann und damit unter Zerstörung der Freiheit und damit der Kreativität gegen die Wand fährt. Als Sofortmaßnahmen und Signal, dass ein solcher Appell auch wirklich ernst gemeint ist, müssten die gigantischen Finanzströme, die offiziell und inoffiziell den NGOs und anderen behauptetermaßen wohltätigen Organisationen zufließen, unterbunden werden, oder zumindest müsste die steuerliche Begünstigung dieser Organisationen von dem Nachweis abhängen, dass ihre Maßnahmen nicht zu den oben angesprochenen demographischen Ungleichgewichten beitragen.

Ebenso müssen die Quellen dieser Finanzströme wieder unter die Kontrolle demokratisch legitimierter Regierungen gebracht und dem Regularium einer fairen Marktwirtschaft unterworfen werden. Der lobbybeeinflusste Gesetzeswust, der die Privilegierung der Konzernoligopole ermöglicht hat, bedarf ebenso einer gründlichen Revision wie das Bankensystem; eine Feststellung, die auf den Anfang dieses Beitrags zurückverweist: Die Reformen müssen von den USA ausgehen und sich sodann in der EU und Großbritannien fortsetzen, um global greifen zu können.