Auflösungserscheinungen in der Öko-Sekte: Der Grünen Jugend ist die Mutterpartei zu rechts

Der 25. September 2024 wird wohl als eine der tiefsten Zäsuren in die Geschichte der Grünen eingehen: Nachdem bereits gestern Mittag die beiden Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour zurückgetreten waren, folgte am Abend die gesamte Führungsriege der Grünen Jugend – die allerdings sogar noch einen Schritt weiter ging und auch gleich noch aus der Partei austritt. Der besonders irrwitzige “Clou” dabei: Dem Parteinachwuchs ist sogar die eigene Mutterpartei zu reaktionär, realpolitisch, konservativ, rechts. In einem Schreiben an Lang und Nouripour sowie die Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann heißt es: „Ihr alle habt gemerkt, dass sich die Konflikte zwischen der grünen Partei und der Grünen Jugend in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt haben.“ Als die Themen, die dazu geführt haben, werden das Sondervermögen für die Bundeswehr, Lützerath, “Asylrechtsverschärfungen” und der Haushalt genannt.

Gemeint ist: Die Grünen würden gerne noch mehr Geld zur Finanzierung wahnwitziger Klimaprojekte verschleudern, Deutschland endgültig sturmreif zur bedingungslosen Einwanderung von 200 Millionen Klimaflüchtlingen oder gerne auch mehr machen und die Schuldenbremse final abschaffen. Die Vision dieser ultimativen Apokalypse als Traumziel ist bei der Grünen Jugend weitverbreitet. Die von Habeck erzwungene Demission der – nur in physischer Hinsicht – “Schwergewichte” Nouripour und Lang zwecks allmählicher Ergreifung der innerparteilichen Alleinherrschaft schien dann wohl der willkommene Anlass, sich von Mutterschiff loszusagen und die Geisterfahrt auf eigenes Kommando fortzusetzen.

Demnächst als “Bündnis Robert Habeck” unterwegs

Der Restkorpus der geschrumpften und bei Wählern und Mitgliedern entzauberten Grünen verwandelt sich nun vermutlich in ein, wie “Nius” treffend schrieb, “Bündnis Robert Habeck”, das dem Kinderbuchautor mit wehenden Fahnen in den Untergang folgt: Vizekanzler, Wirtschaftsminister, Kanzlerkandidat und demnächst dann wohl auch noch Alleinvorsitzender der Partei, die das Doppelspitzenprinzip absehbar aufgeben wird – derweil die Vernichtung von Wirtschaft und Industrie immer neue Höhepunkte erklimmt (Abwanderung BASF, Stellenabbau nach VW und BMW nun auch bei Daimler): Das ist das Zukunftsszenario, das uns erwartet, während das ganze Land Neuwahlen ersehnt.

Linksradikale Spinner wie die Grüne Jugend sind die Fettaugen auf der abgeranzten eingedickten Wohlstandssuppe; kein Mensch braucht solche dekadenten Knallköpfe, die in allem, was sie tun, das Gegenteil dessen verkörpern, wofür sie eintreten. Sie nutzen Handys, jetten und cruisen durch die Welt, nutzen Smartphones und verkehren in hippen Großstadtclubs, während sie Verzicht und “Degrowth” predigen. Sie schwafeln von Migrantenquoten und Diversität, doch selbst sind sie so “vielfältig” wie eine deutschtümelnd-völkische Jungschar, wir alleine schon die Vornamen der Unterzeichner des gestrigen Parteiaustrittschreibens zeigt:

Wenig glaubhaft ist die Aussage, die Entscheidung zum Rück- und Austritt sei “bereits in den letzten Wochen” gefallen. Auffälligerweise werden Robert Habeck und Annalena Baerbock in dem Brief nicht erwähnt; dafür aber wird den Adressaten versichert, „dass wir Euch nicht für schlechte Menschen halten“. Puh, nochmal Schwein gehabt!

Der Vorgang beweist einmal mehr die zutiefst fanatisch-hysterische Ausprägung dieser als Partei getarnten Sekte: An dem Tag, an dem der Parteivorstand zurücktritt, weil der linksradikale Kurs zu einer Wahlniederlage nach der anderen und einem bundesweiten Umfrageabsturz geführt hat, tritt auch die Führung der Jugendorganisation nicht nur zurück, sondern verlässt die Partei sogar ganz – weil sie ihr nicht linksradikal genug ist. Von irgendeiner Form von Vernunft und Pragmatismus ist hier nichts zu erkennen, und damit zeigt der gestrige Tag wieder einmal besonders eindrucksvoll, dass die Grünen zu Politik in ihrem eigentlichen Sinn überhaupt nicht willens und fähig sind. Mehr denn je gilt, dass man ihnen keine Regierungsverantwortung übertragen darf — weil sie diese nur und ausschließlich zur persönlichen Bereicherung und zur Durchsetzung ihrer völlig absurden und unweigerlich zum Scheitern verurteilten Ideologie missbrauchen. Die Grünen sind die einzige Partei in diesem Land, die reale und nicht herbeiphantasierte, propagandistisch beschworene Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Die einzige Brandmauer müsste gegen sie errichtet werden – um das Land vor dem sicheren Unterhang zu bewahren.