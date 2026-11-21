Man stelle sich vor, es riefe jemand öffentlich dazu auf, in die Anwesen und Wohnungen aller Reichen und Besserverdienenden einzubrechen und sich an deren Wohlstand hemmungslos zu bereichern, weil dieser Wohlstand in der Vergangenheit ja angeblich nur auf Kosten der Ärmeren und Ausgebeuteten angehäuft worden sei. Natürlich wäre völlig klar, dass ein solcher Aufruf als Aufwiegelung, Anstiftung zu Straftaten und Gefährdung der inneren Sicherheit nebst einer ganzen Reihe weiterer strafrechtlich relevanter Tatbestände gewertet würde – auch schon bevor dann ein Lynchmob mit Horden und Mistgabeln tatsächlich in die Häuser eindringt.

Eben dies hat nun, auf der Ebene von Staaten und ganzen Gesellschaften, ein offensichtlich duchgeknallter, nur noch gemeingefährlich zu nennender Politiker der Linkspartei getan – freilich ohne dass dies irgendwelche strafrechtlichen oder wenigstens politischen Konsequenzen für ihn hätte: Der türkischstämmige Linken-Bundestagsabgeordnete Mirze Edis beweist in einem Video in bislang drastischster Deutlichkeit, von welchen geistesgestörten Irren diese Partei offenkundig durchsetzt ist. In einem Video forderte er die „lieben Menschen aus Afrika, aus Asien und aus Lateinamerika“ zur Masseneinwanderung nach Europa auf – und lieferte dazu auch gleich die passende „moralische“ Legitimation: „Wir als Europäer haben euch jahrhundertelang ermordet, versklavt und beraubt. All dies haben wir nur wegen eurer Rohstoffe gemacht. Durch euch leben wir jetzt im Wohlstand.“ Aus dieser so brachial-wokistischen wie abstrus-bornierten Ausgangsthese heraus folgert er: „Ihr seid alle herzlich willkommen in unserem Land!“ Wo die wirtschaftlichen Pull-Faktoren bisher noch nicht ausreichen, hilft die Linkspartei jetzt auch noch mit Lockrufen nach. Aus “Refugees welcome“ wird “Everybody welcome”.

Delirischer Wahnsinn

Diese lupenreine Anstiftung zur potenziell millionen- wenn nicht milliardenfachen Begehung krimineller Handlungen – vor allem illegale Einwanderung und Sozialmissbrauch (nebst massiver Gefährdung der inneren Sicherheit durch Herbeiführen des völligen Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung, die bei zahlenmäßig hinreichender „Erhörung“ von Edis‘ Marsch-Appell durch Elendsmigranten der Zweiten und Dritten Welt unvermeidlich werden!) – äußerte Edis in Reaktion auf die Pläne der Bundesregierung, ein Abschiebezentrum in Ruanda zu eröffnen. Überfälligen konsequenten Abschiebungen, bei denen es sich wohlgemerkt um die Durchsetzung von Recht und Gesetz handelt, will er also durch vorsätzliche Erhöhung des Migrationsdrucks entgegenwirken, wofür ihm die woke Lüge von der europäischen, rein weißen Erbschuld am Kolonialismus gerade gelegen kommt. Seit Jahren gehört es zur Strategie der kulturzersetzenden Marxisten, der verhassten westlichen Zivilisation, der sie selbst entstammen, wegen immer neuer retrospektiv ausgemachter „Sünden“ von Sklaverei bis Klima-Zerstörung diese Kollektivschuld anzudichten – und natürlich kann sie nur durch die Aufnahme von Abermillionen Migranten abgetragen werden. Dass Deutschland und Westeuropa unter der Massenmigration bereits zusammenbrechen, ermutigt sie nur zu noch mehr Chaos und Vernichtung.

Dies alles sind Zeitdokumente eines delirischen Wahnsinns, der Deutschland zugrunde richtet – und die Verrückten, die solche Forderungen äußern, werden weiterhin dem Spektrum der „demokratischen Parteien“ zugerechnet oder sind für SPD, Grüne und (ginge es nach dem Willen von CDU-Täuschkörpern wie Daniel Günther) auch CDU sogar Koalitions- oder zumindest Kooperationspartner. Keiner ruft hier nach einem Parteiverbot, hier werden keine Hauptkapazitäten von Verfassungs- und Staatsschutz abgestellt, um diese Partei endlich als die Gefahr einzustufen, die sie darstellt. All dies erfolgt umgekehrt ausschließlich gegen die AfD als letzte verbliebene Bastion realpolitischer Vernunft. Doch bürgerliche Vernunft gilt heute als Extremismus, während die wahren und einzigen Extremisten in den Parlamenten der Linkspartei ihr Gift der Zersetzung verspritzen und Deutschland von Tag zu Tag mehr destabilisieren dürfen.

Deutsche: Erst Flucht aus den Städten, dann Flucht ins Ausland

Bekämpft wird die AfD gerade deshalb, weil sie Tatsachen ans Licht zerrt, die die aberwitzigen Umvolkungs- und Selbstzerstörungsapostel des gesamten politischen Linksblocks vorsätzlich verschweigen oder unter Verschluss halten wollen. Fast zeitgleich mit Edis perverser Einladung ins Weltsozialamt Deutschland musste die Bundesregierung auf Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion ersichtlich widerwillig Zahlen veröffentlichen, die erneut den im großen Stil laufenden Bevölkerungsaustausch belegen, der seit Angela Merkels Grenzöffnung 2015 in vollem Gange ist, offiziell natürlich aber weiterhin als „rechte Verschwörungstheorie“ gilt: In Berlin sind zwischen 2015 und 2025 insgesamt 519.108 Ausländer zugezogen, während im selben Zeitraum 159.239 mehr Deutsche wegzogen als zuzogen. Daraus ergibt sich ein Zuwanderungsplus von rund 680.000 Ausländern – wobei, wohlgemerkt, gar nicht als Ausländer gezählt wird, wer neben seiner ursprünglichen Staatsangehörigkeit inzwischen auch die deutsche besitzt (würde dies bereinigt, ergäbe sich eine weitaus höhere Zahl, die aus guten Gründen statistisch nicht erfasst wird!).

Auf Platz zwei folgt Hamburg, wo im selben Zeitraum 213.466 mehr Ausländer zuzogen als wegzogen, bei gleichzeitig 57.980 Deutschen, die währenddessen die Hansestadt verließen. In München waren es sogar 98.124 Deutsche, die das Weite suchten, während 140.490 Ausländer zuzogen. Frankfurt am Main und Bremen wurden in diesem Jahrzehnt um 74.684 beziehungsweise 74.058 Ausländer „reicher“, während 35.719 beziehungsweise 31.796 mehr Deutsche wegzogen als zuzogen. Dasselbe Muster lässt sich in fast allen deutschen Großstädten beobachten. In den größten urbanen Agglomerationen Deutschlands liegt der Anteil der Ausländer damit bereits bei mehr als einem Drittel – in Verbindung mit den Doppelstaatlern und eingebürgerten Migranten sind die indigenen Deutschen hier bereits in der Minderheit – was zum selbstverstärkenden “Push”-Faktor, also Vertreibungsvektor, für die noch Verbliebenen wird. Viel deutlicher lässt sich kaum noch aufzeigen, dass die Massenmigration zunächst zu einer Stadtflucht von Deutschen führt, die vor der eskalierenden Gewalt wohl zu weiten Teilen aufs Land ziehen, weil sie hoffen, dort zumindest etwas sicherer zu sein – und schließlich dann zur vermehrten Auswanderung.

Abwanderung der Qualifiziertesten

Die Bundesregierung fügte ihrer schmallippigen Antwort noch die Bemerkung hinzu, dass die Wegzüge von Deutschen „keine Aussage über die Motive“ erlauben. Die kann sich aber ohnehin jeder denken – auch wer nicht persönlich mit deutschen Expats und Ausgewanderten in Kontakt steht: In einem extrem leistungsfeindlichen Land mit höchsten Steuern und Abgaben, denen ein zunehmend dysfunktionaler Staat immer weniger Gegenleistungen gegenüberstellt (bis hin zur Versagung hoheitlicher Kernaufgaben), mit kollabierendem Gesundheits- und Rentensystem, verfallender Infrastruktur, weltweit höchsten Energiepreisen und erodierender öffentlicher Sicherheit, sind Brain Drain und Abwanderung der Qualifiziertesten nur logisch – ebenso wie die bedingungslose Alimentierung von jedem legal oder illegal Zugewanderten für den zuverlässigen Zustrom des globalen Prekariats sorgt.

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Alle Verschwurbelung und Verwässerung der Wahrheit hilft nichts mehr; dazu sprechen die Fakten und spröden Daten eine zu eindeutige Sprache: Auf die AfD-Anfrage, ob es statistische Zusammenhänge zwischen Ausländeranteil, Wanderungen und Kriminalität gibt, antwortete die Bundesregierung unter Bezug auf die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Kriminalität sei „dort höher, wo besonders viele Menschen zu- und wegziehen“ – und je höher der Anteil der Bürgergeld-Empfänger in einem Kreis sei, desto mehr Straftaten und Tatverdächtige registriere die Polizei im Verhältnis zur Bevölkerung. Wo der Flüchtlingsanteil höher sei, erfasse die Polizei auch mehr Verbrechen und mehr ausländische Tatverdächtige. Unverbesserliche Linke sehen darin den Beweis, dass Kriminalität eine Frage der sozialen Verhältnisse, nicht der Migration sei. Man kann das glauben und kulturelle Prägungen krampfhaft ignorieren; bloß sollte man dann beantworten, wieso diese sozialen Verhältnisse ausgerechnet dort so prekär sind, wo die höchsten Migrationsanteile vorherrschen. Wer so argumentiert, liefert also selbst den Beweis, dass Deutschland mit Vorliebe eben ganz besonders viele sozial schwache, ungebildete und unqualifizierte Migranten aufnimmt. Und geht es nach skrupellosen Aufrührern wie Mirze Edis, werden es bald noch viel, viel mehr werden.