Auftakt zu den Midterms in Texas: Es geht um Amerikas Zukunft

Die diesjährigen Midterms sind die fünften Zwischenwahlen, die ich hier in den USA erlebe – doch nie zuvor habe ich einen derartig harten Wahlkampf erlebt, noch nie zuvor habe ich derart verhärtete Fronten gesehen. Allerdings kann ich mich auch nicht erinnern, dass jemals derart unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Gestaltung des Landes aufeinandergeprallt sind – und das liegt definitiv nicht an den Republikanern, die nach wie vor das Land wirtschaftlich voranbringen und damit die Zukunft für Land und Bürger verbessern wollen und letztlich nur für das stehen, was sie immer vertraten. Es sind die Demokraten, die von Wokeness, Transformation und Masseneinwanderung beseelten Linken, die vom sozialistischen Ungeist inzwischen derart beseelt sind, dass sie die Werte, auf deren Basis dieses Land einst gegründet wurde, über Bord werfen möchten für eine Ideologie, die der Welt nichts als Armut und Millionen Tote beschert hat Leider gibt es auch hier tatsächlich viele Idioten, die auf die Rattenfänger der sozialistischen DemonRats hereinfallen, was vermutlich daran liegt, dass sie die Freiheiten und Möglichkeiten, die sie per Geburt hier genießen, als selbstverständlich betrachten, alles in den Arsch geblasen bekommen haben und von daher glauben, man müsste für den Wohlstand nichts mehr tun.

Hier in Texas begann gestern, wie in vielen anderen Bundesstaaten auch, das „Early Voting“. Seit 7 Uhr früh sind die Sonderwahllokale geöffnet, wobei hier im Lone Star State außer den Bewerbern für das US-Repräsentantenhaus und einem der beiden Senatssitze auch der Posten des Gouverneurs sowie zahlreiche kommunale und bundesstaatliche Ämter – etwa County Judges – zur Abstimmung stehen. Es dürfte durchaus knapp werden für die Republicans – auch hier in Texas. Mögen möglichst viele, denen Freiheit und Selbstbestimmung etwas Wert ist, ihren Hintern aus dem Sessel heben und wählen gehen!

Trump mit leidenschaftlichem Appell

Die Wählermobilisierung ist daher um so wichtiger – auch wenn beide Lage diese mit Hochdruck betreiben. Offenbar mit Erfolg; auf den Social-Media-Plattformen fanden sich gestern zahlreiche Berichte über lange Schlangen von Wählern, die gleich zu Beginn der Elections ihre Wahl treffen wollten. US-Präsident Donald Trump rief die Texaner gestern dezidiert nochmals dazu auf, unbedingt an der Wahl teilzunehmen – und natürlich rot (die traditionelle Farbe der Republikaner) zu wählen. Auf Truth Social schrieb er: „Texas! Die vorzeitige Stimmabgabe hat heute, am 19. Oktober, im großartigen Bundesstaat Texas begonnen! Falls Sie einen Stimmzettel für die Briefwahl haben, reichen Sie diesen umgehend ein. Falls nicht, gehen Sie sofort in ein Wahllokal und geben Sie Ihre Stimme ab! Mobilisieren Sie zudem alle, die Sie kennen, damit sie bei jeder Wahl – auf allen Ebenen des Stimmzettels – für die Republikaner stimmen! Egal, ob Sie vorzeitig, per Briefwahl oder persönlich im Wahllokal wählen: Die Republikaner müssen die radikal-linken ‚Dummokraten‘ durch eine massive Wahlbeteiligung regelrecht überrollen! In Texas ist die persönliche, vorzeitige Stimmabgabe noch bis einschließlich 30. Oktober möglich. Es ist extrem wichtig – bitte gehen Sie wählen! MAGA!“

Ich für meinen Teil, viele Nachbar und Freunde braucht er nicht zu überzeugen. Wir werden morgen unseren Beitrag leisten, die DemonRats in Texas nicht an die Macht zu lassen!

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