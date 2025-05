Auftakt zum dritten deutschen Pogrom

Lassen Sie mich gleich zu Beginn dieses Kommentars zwei Lernziele formulieren: Erstens sollten sie danach ohne behördliche Hilfestellung in der Lage sein zu entscheiden, in welche Tonne Sie das von Frau Faeser bestellte Verfassungsschutzgutachten treten. Und zweitens soll Ihnen dieser Kommentar verdeutlichen, dass jetzt die Zeit ist, für seine Freiheit an allen Fronten zu kämpfen – und zwar um zu überleben, nicht um zu sterben! Letzteres überlassen Sie lieber kriegsbegeisterten Politikern und ihren Claqueuren, denen der Weg in die ukrainischen Schützengräben nicht schnell genug gehen kann.

Was ist ein Pogrom? Der Begriff kommt aus dem Russischen und bezeichnet jedwede Hetze und Gewalt gegen jedwede religiöse, nationale oder ethnische Gruppe mit Duldung oder gar Unterstützung durch die Organe des Staates. Das schrecklichste deutsche Pogrom war zweifellos die Verfolgung der Juden und vieler anderer gesellschaftlicher Gruppen in den Jahren 1933 bis 1945. Das zweite große deutsche Pogrom nahm während der Merkel-Diktatur und der Preisgabe des Schutzes des deutschen Volkes im Jahr 2015 seinen Anfang – und fand seinen Ausdruck in Repression und behördlicher Diskriminierungen, Hass und Hetze gegen besorgte Bürger. Einen Höhepunkt erreichte dieses Pogrom dann während der Coronajahre, in denen fanatisierte Polizeiführer und eine politische Justiz als willige Gehilfen von Gewalt und Repression gegen Andersdenkende eingesetzt wurden. Jene Andersdenkende, deren Argumente letztendlich dann doch zum Einsturz des gesamten Corona-Lügengebäudes führten (auch wenn sich dessen politische, ärztliche und juristische Konstrukteure erstaunlicherweise immer noch auf freiem Fuß befinden).

Übelriechender Behörden-Cocktail

Angesichts der nicht mehr wegzudiskutierenden Katastrophe, in welche die Altparteien unser Deutschland während der letzten Jahre geführt haben, und angesichts der Unverfrorenheit des Betrugs überführter Karrieristen, sich gegenseitig die letzten Pfründe zuzuschieben, verwundert es nicht, dass es nun eines weiteren Pogroms bedarf, um sich das aufbegehrende Volk vom Leibe zu halten. Da sich ja schlecht ein Gesetz zur Inhaftierung von Verschwörungstheoretikern oder Querdenkern formulieren lässt (am ehesten schiene das noch in Bayern möglich), musste ein konkretes Ziel her: Die Alternative für Deutschland. Die AfD hat sich als die effektivste und glaubwürdigste Sammlungsbewegung mit einem Viertel der Stimmen (und damit Zuspruch von rechnerisch 20 Millionen Deutschen) inzwischen zur stärksten politischen Kraft in Deutschland entwickelt, und ist damit zur tödlichen Gefahr für die bedrohten Pfründe der Altparteien herangewachsen.

Der Kampf der abgewirtschafteten Altparteien gegen diese AfD und ihre Wähler trägt inzwischen alle Züge eines Pogroms in der oben festgelegten Definition: Beschimpfungen, Diffamierungen, Benachteiligungen; Einschüchterung, eine staatlich finanzierte gesteuerte mediale Hetze; das bereits aus der Nazizeit bekannte übliche Einknicken der deutschen Justiz gegenüber staatlichen Vorgaben; Richter. die den intellektuellen Anforderungen ihres Amtes nicht gewachsen sind, und Staatsanwälte, denen die Beförderung wichtiger ist als Zivilcourage; brutalisierte Polizisten und der offene Amtsmissbrauch weisungsgebundener Institutionen wie eben jener Verfassungsschutzämter, deren Vorsteher sich inzwischen nicht einmal mehr schämen, ihre mangelnde Eignung öffentlich zu feiern. Das alles sind die Ingredienzen des übelriechenden Behörden-Cocktails, der gerade über die Deutschen ausgekippt wird.

Pogrome sind Staatsverbrechen

Entscheidend für die Einordnung all dieser Maßnahmen als Pogrom ist die Beteiligung des Staates und seiner Organe an dieser Orgie von Hass und Hetze. Und wenn auch graduell nicht vergleichbar mit der Verfolgung der Juden im Dritten Reich, so handelt es sich methodisch doch auch diesmal zu allererst um ein Staatsverbrechen . Das kann man schon daraus ersehen, dass ein Verbrechen diesen Ausmaßes einer gewissen Organisation und Vorbereitung bedarf – zum einen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, und zum anderen, um sich der Unterstützung der Bevölkerung zu versichern oder zumindest zu vermeiden, dass sich die Bevölkerung dem Vorhaben offen entgegenstellt. Und nicht zuletzt, um dem Ganzen nach außen einen einwandfreien rechtlichen und verfassungsgemäßen Anstrich zu verpassen. So waren auch die berüchtigten, gegen Juden entworfenen, Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 kein in zwei oder drei Tagen mal eben von Hitler, Heß oder Göring eilends zusammengeschriebenes Pamphlet, wie manche Autoren es uns glauben machen wollen.

Die Nürnberger Gesetze waren lediglich die endgültige amtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für all die vorangegangenen antisemitischen Untaten durch staatliche Organe, Regierungspräsidenten, Bürgermeister, SA und SS und den SD- Sicherheitsdienst, der am ehesten dem heutigen Verfassungsschutz entspricht. Obwohl man nicht umhinkommt festzustellen, daß diese Aktionen aufgrund massenhaft gestreuter Fake-News über angebliche Vergehen jüdischer Mitbürger teilweise durchaus auf Zustimmung in der deutschen Bevölkerung stießen, fühlten sich die Nazi-Machthaber erst nach dieser Vorbereitungszeit und im Rahmen eines wohlorganisierten Jubelparteitags stark genug, mit den Nürnberger Gesetzen die organisierte Verfolgung der Juden als Gesetz zu formulieren und das Staatsverbrechen so im Nachhinein zu legalisieren. Auch das dritte deutsche Pogrom ist ein Staatsverbrechen

Verzweifeltes Aufbäumen des Altparteien-Volkssturms

Bei dem aktuellen Pogrom gegen Andersdenkende verhält es sich nicht anders: Die infantil-rührenden Versuche der Altparteien, die zweitstärksten beziehungsweise stärksten Parlamentsfraktionen ihrer parlamentarischen Mitwirkungsrechte zu berauben, haben genau das Gegenteil bewirkt. Ähnlich der Vorbereitung der Nürnberger Gesetze wurden, angestachelt durch Fakenews über angebliche Potsdamer “Geheimtreffen” und in Analogie zu den Aufmärschen von SA und SS, bezahlte Demonstranten zu Hunderttausenden auf die Straße getrieben, um einen vermeintlichen Volkswillen vorzugaukeln, der dann wiederum als Legitimation für die nächste Stufe behördliche Repressionsmaßnahmen zur Unterdrückung demokratischer Grundrechte dienen sollte. Auch damals glaubten die meisten Deutschen, der Staat schütze sie vor einer realen Bedrohung. Wie es enden sollte, konnte damals keiner ahnen.

Da die sogar vom deutschen Bundespräsidenten tatkräftig unterstützen Lynch-Demos unglücklicherweise genau den gegenteiligen Effekt zeitigten, und sich die Reste der Altparteien zunehmend in die Defensive gedrängt sehen, gibt man nun bei nachgeordnete und weisungsgebundene Behörden „Feind-Gutachten“ in Auftrag. Deren vollständige Veröffentlichung verbietet man aber vorsichtshalber, um dann durch bruchstückhafte, sorgfältig ausgewählte Zitate Stimmung bei einer ausreichenden Anzahl von um ihre Wiederwahl bangenden Parlamentariern zu machen. Diese sollen dann in einem letzten verzweifelten Aufbäumen des verbliebenen Altparteien-Volkssturm das nötige Gesetz zum AfD-Verbot und somit die Legalisierung des Pogroms, des Staatsverbrechens, ermöglichen. Es sollte wohl der von Nancy Faeser gestiftete Grabschmuck anläßlich der Beerdigung der Demokratie in Deutschland werden. Und damit das Ganze nach etwas aussieht, wurde just am Tag der Veröffentlichung des Verfassungsschutz-Sekrets (Verzeihung: -Dekrets) vom Staatsfunk ZDF, diesem Zweifelhaften Deutschen Fernsehen, ein passendes Umfrageergebnis unters Volk gestreut, welches die Union des Fritze Merz und von Klein-Markus plötzlich wieder weit vorne sieht.

Wie immer: Rettung naht von außen?

Doch wie heißt es so schön: Immer wenn Du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Die Deutschen hatten dann doch immer wieder Glück: Immer wenn man glaubte, sie hätten sich nun endlich selber abgeschafft, nahte Rettung von außen. Im Zweiten Weltkrieg waren es die Amerikaner, zu Zeiten der DDR war es Gorbatschow. Und so stehen die Mächtigsten dieser Welt auch jetzt wieder bei Fuß, um die Deutschen wieder einmal vom kollektiven Selbstmord abzuhalten: Einige der mächtigsten Staatsmänner dieser Erde haben kurz nach Bekanntwerden des Verfassungsschutz-Pamphlets versucht an der Seifenblase der Deutschen Möchtegerntyrannen anzuklopfen, so etwa der amerikanische Außenminister und der amerikanische Vizepräsident.

Aber diesmal schaffen es die Deutschen aus eigener Kraft, sich die rot-roten Totengräber aus dem Pelz zu schütteln. Die Alternative für Deutschland und mit ihr 20 Millionen Landsleute stehen bereit! Wie sagte Theodor Herzl im Jahr 1897 zu seinen bedrängten und verfolgten Mitbrüdern: “Wenn ihr nur wollt, ist es kein Traum!”

Ich füge hinzu: Wollen allein reicht nicht. Ihr müsst diesmal schon etwas für eure Freiheit tun!