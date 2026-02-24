Auftrag der Pharma-Konzerne skrupellos umgesetzt: Bastian Barucker über die RKI-Protokolle

Am Ende seines Fachvortrags zitierte der Referent den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn: „Es war nie das Ziel (der Impfstoff-Forschung und -Beschaffung), dass es zu einem Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.“ Dies hatte Spahn am 16. Dezember 2025 vor der Enquète-Kommission des Deutschen Bundestages gesagt. Ach! Wie jetzt…? Und warum sind dann Millionen Menschen in Deutschland genötigt worden, sich eine völlig ungeprüfte Substanz spritzen zu lassen, die schwerste gesundheitliche Schäden und Todesfälle verursacht hat…? Warum werden – noch immer! – von deutschen Richtern Soldaten verurteilt, die diesem “Gesundheits”-Terror aus, wie sich zeigen sollte, sehr guten Gründen ihre Zustimmung verweigert haben? Warum werden Ärzte inhaftiert und sitzen weiter im Gefängnis, die ihren Patienten geholfen haben, dem totalitären Druck zu widerstehen? Solche Fragen lagen in der Luft, als am letzten Donnerstag der unabhängige Journalist Bastian Barucker auf Einladung des Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) in Ulm als Referent über die RKI-Protokolle sprach, die von ihm, der Journalistin Aya Velazquez und Professor Stefan Homburg am 23. Juli 2024 ungeschwärzt veröffentlicht wurden. Doch der Reihe nach.

Barucker begann mit dem unumstößlichen Nachweis, dass das gesamte „Corona-Projekt” nie medizinisch, sondern von Anfang an politisch motiviert und inszeniert war, und dass – noch übler – die Verantwortlichen kritische Themen vor der Öffentlichkeit verbergen wollten (deshalb waren einzelne Dokumente, auf gerichtlichen Druck hin, im Frühjahr 2023 nur geschwärzt publiziert worden). Die RKI-Files legten nun alles offen. So beispielsweise, dass seitens der Hersteller von Anfang an geplant war, ihre mRNA-Experimentalplörre ohne die im Zulassungsverfahren als Test gesetzlich vorgeschriebene Phase III auf den Markt zu bringen (wie eine Notiz vom 15. April 2020 zeigt) – sie also buchstäblich direkt am Patienten (!) zu testen. Menschen als Versuchsobjekte… woran erinnert uns das wohl?

Gegen ausdrückliche Empfehlung der Wissenschaft

Auch vom 5. Mai 2020, den 29. Juni 2020, den 10.September 2021 sowie den 25. Februar 2022 gibt es Einträge, die als klare Beweise dafür anzusehen sind, dass die Politik – speziell das Bundesgesundheitsministerium – seine Weisungsbefugnis über die Arbeit der Wissenschaftler aktiv ausgeübt hat. Damit war der Nachweis erbracht, dass Karl Lauterbach somit dreist gelogen hat, als er ebendies am 25. März 2024 verneinte. Anhand konkreter Textstellen wies Barucker zudem nach, dass das politmediale Dogma im Frühjahr 2020, es liege eine “Pandemie” vor, vorwiegend durch eine politisch verordnete, massive Erhöhung der Testungen insbesondere auch asymptomatischer Personen aufrechterhalten wurde – und zwar gegen die ausdrückliche Empfehlung der Wissenschaft, wie aus Unterlagen vom 28. Februar, 10. März, 17. März, 27. März, 6. April und 17. April des Jahres 2020 eindeutig hervorgeht. Im Klartext: Die “Pandemie“ war buchstäblich erfunden worden, um die Bevölkerung in ein gigantisches Pharma-Projekt zu treiben – mit der Folge einer unabsehbaren Zahl von gesundheitlichen Schäden, Toten und nicht zuletzt einer nachhaltigen finanziellen Belastung der Krankenkassen, die einer anhaltenden Dekonstruktion des deutschen Gesundheitswesens gleichkommt.

Auch hinsichtlich des Masken-Terrors gegen die Bevölkerung präsentierte Barucker zahlreiche Beweise, dass dieser schwerwiegende Eingriff in die Grundrechte wie auch die Gesundheit der Bürger seitens der RKI-Verantwortlichen von Beginn an abgelehnt worden war (Fundstellen in den Dokumenten vom 28. Februar, 30. Oktober, 16. November und 18. November des Jahres 2020). Dazu passte schließlich das Zitat von Jens Spahn vom 16. Dezember 2025 im Bundestag, wonach es „Infektionsschutzmasken als solche gar nicht gibt“… Wann wird diese öffentliche Feststellung des ehemaligen Gesundheitsministers eigentlich rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen? Und wann wird Bürgern, die von ihrem Grundrecht auf ungehinderte Atmung in jener Zeit Gebrauch gemacht hatten und dafür zu horrenden Bußen und Strafen verurteilt worden, endlich ihr Geld zurückerstattet? Wann wird zudem Ärzten, die damals Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben, endlich Gerechtigkeit widerfahren?

Purer Zynismus

Die verletzlichste Gruppe einer jeden Gesellschaft sind die Kinder – und wir erinnern uns mit Schrecken zurück, wie sie während der Lockdowns unter Maßnahmen gezwängt wurden, von denen viele schwere physische wie seelische Schäden davontrugen – was unter anderem auch in der Enquète-Kommission in Brandenburg festgestellt wurde. Barucker sprach auch dieses schmerzhafte Thema an: Eine RKI-Notiz vom 19. Mai 2021 aus den Akten beweist eindeutig, dass die Wissenschaftler von der Covid-Spritze für Kinder explizit abgeraten hatten. Trotzdem wurden sie ignoriert. Und schließlich hat das RKI schon frühzeitig auch die schweren Gesundheitsschäden durch die Spritzen thematisiert (Dokumente vom 19. März und 9. April des Jahres 2021), wie Barucker nachwies – so dass man es im Nachhinein als puren Zynismus bewerten muss, was sich in einem Dokument vom 3. Dezember 2021 in den RKI-Akten findet: “Politischer Entschluss schon längst gefasst, oberste Priorität: so viele Leute so schnell wie möglich impfen.” Das war also offenbar der Auftrag der Pharma-Konzerne an die Polit-Marionetten – und er wurde skrupellos umgesetzt.

Für die anschließende Aussprache waren die Ulmer Zuhörer ausdrücklich aufgefordert worden, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch eigene Sichtweisen zu artikulieren. Dabei appellierte der Ulmer Kommunikationstrainer Dr. Daniel Langhans an die etwa 40 Anwesenden, die wertvollen Informationen im persönlichen Umfeld selbst gezielt umzusetzen. Langhans ist Unternehmer und Mitglied eines Aktionsteams in der Region Ulm, das sich unter anderem die kritische Aufarbeitung des Corona-Faschismus zum Ziel gesetzt hat.