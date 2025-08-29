Augen auf beim Meinungskauf: Augenrollen ist jetzt rechts

Es beginnt harmlos. Eine ironische Reaktion. Ein leichtes Zucken der Pupillen. Ein beiläufiger Ausdruck von Unmut, Skepsis, gesunden Menschenverstands. Früher hätte man es schlicht “die Augen verrollen“ genannt. Heute hingegen – so belehrt uns die “Süddeutsche Zeitung” (SZ) – handelt es sich um ein „politisches Stilmittel der Neuen Rechten“, analysiert bis in die letzte Muskelgruppe. Zuerst wurde das Lachen verdächtig: Justus Bender erklärte es in der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” zur rechten Gefahr, zu einem Ausdruck subkultureller Boshaftigkeit, mit der die Neue Rechte ihre Diskursräume verteidige. Und jetzt also das Augenrollen. Bernhard Heckler enttarnt es in der SZ als ein „mimisches Stilmittel des Rechtspopulismus“, ein symbolisches Mordinstrument im Arsenal autoritärer Gesten. Was kommt als Nächstes? Das Ohrenwackeln? Die Stirnrunzelverschwörung? Müssen wir bald mit einer ethnomimetischen Extremismusanalyse rechnen, in der rechte Mundwinkel und linke Brauen in sicherheitsrelevanten Kontext gesetzt werden?

Giorgia Meloni, so Heckler, habe sich beim jüngsten Weltbühnenereignis nicht etwa über Donald Trump geärgert, sondern über den verbündeten Kanzler Merz, und dabei einen ideologischen Ausdruckstanz in mikromuskulärer Höchstpräzision vollführt – selbstverständlich mit subkutaner Botschaft. Das war keine Mimik mehr, das war semantischer Hochleistungssport. Der Musculus rectus superior als verlängerter Arm der Rechten Internationale. Alice Weidel wiederum, weiß Heckler hat das Augenrollen „perfektioniert“. Fast möchte man meinen, der Text sei im Feuilleton für Eiskunstlaufästhetik erschienen. Der Vergleich mit Tennisspielern wirkt ambitioniert, das Emoji “🙄” gilt nun offenbar als rechtspopulistischer Code und steht kurz vor der Aufnahme in die Beobachtungsliste des Bundesamts für innere Gesichtsausdrücke.

„Taskforce Gesichtsausdruck“

Der Clou dieser Analyse liegt in ihrer absurden Konsequenz: Rechte dürfen nicht mehr ironisch sprechen, nicht mehr lachen, nicht mehr die Augen rollen – weil jeder Ausdruck, der nicht staatsfromm daherkommt, als „Spott“, „Abwertung“ oder „semantische Strategie“ diffamiert wird. Mimik wird zum subversiven Akt – aber nur, wenn sie von der falschen Seite kommt. Wenn eine linke Aktivistin die Augen verdreht, nennt man das Haltung. Tut es Alice Weidel, wird es zur mimischen Bedrohung der Demokratie. Der neue Typus des publizistischen Moralwächters ist kein Analytiker von Argumenten mehr, sondern Dechiffrierer von Gesichtsausdrücken. Die Sprache selbst wird nicht mehr ernst genommen – es zählt der Blick, das Zucken, der Tonfall. Gerade jene Milieus, die sich gerne auf „Körpersprache“, „Emotion“ und „authentischen Ausdruck“ berufen, kriminalisieren nun genau diese Ausdrucksformen – sofern sie nicht dem eigenen Lager entstammen.

Meloni wird zur Meisterin mimischen Widerstands stilisiert, Weidel zur Hohepriesterin des Pupillenprotests. Was noch fehlt, ist der Antrag auf eine UN-Konvention gegen nonverbale Dis-kriminierung. Vielleicht sollte das Bundesinnenministerium eine „Taskforce Gesichtsausdruck“ einrichten – mit Zuständigkeit für Ironieabwehr und sarkastische Zuckungen. Was Hecklers Essay unfreiwillig offenbart, ist das Elend einer linksliberalen Öffentlichkeit, die sich nicht mehr traut, inhaltlich zu argumentieren – und stattdessen in die tiefsten Schichten der Körpersprache hinabsteigen muss, um dort den letzten Beweis für die Gefährlichkeit des Gegners zu finden. Während sich diese Beobachterklasse am Pupillenradius nationalistischer Ministerpräsidentinnen abarbeitet, übersieht sie den eigentlichen “Roll-Effekt”: den Augenrollreflex des gesunden Menschenverstands, der sich ob solcher Texte zwingend einstellt.

Kein Erkenntnisgewinn über rechte Kommunikation

Was hier zu beobachten ist, ist kein Erkenntnisgewinn über rechte Kommunikation, sondern die nächste Stufe des altbekannten liberalen Kontrollwahns: Wer sich nicht ins enge Koordinatensystem des moralisch Erwünschten fügt, soll nicht nur diskursiv, sondern auch mimisch diszipliniert werden. Rechte lachen falsch. Rechte blicken verächtlich. Rechte rollen die Augen. Und irgendwann, man ahnt es, werden sie vielleicht sogar noch – man möge es flüstern – die Ohren wackeln. Ein künftiger Kommentar könnte dann lauten: „Wie Weidel in der Bundestagsdebatte durch eine kaum wahrnehmbare Kontraktion des Musculus auricularis posterior eine völkische Provokation andeutete – ein klarer Fall mimischer Mikroaggression mit totalitärem Subtext.“ Das alles ist nicht bloß komisch. Es ist symptomatisch. Denn wer das Augenrollen zur ideologischen Strategie erklärt, hat inhaltlich kapituliert. Wenn man dem politischen Gegner nichts Substantielles mehr vorzuwerfen weiß, greift man zur Pose. Inhalte werden durch Haltungen ersetzt, Argumente durch Gesten, Logik durch Mimik.

In Wahrheit projiziert hier ein verunsichertes Milieu seine eigene Radikalisierung auf jene, die sich seiner Selbstgewissheit nicht beugen wollen. Die Rechte, so lautet der Subtext, sei nicht nur in ihren Worten gefährlich – sondern bereits in ihrer Körpersprache. Man müsse sie also entgiften – mimisch wie moralisch. Das ist die Logik eines pädagogischen Autoritarismus: Das Gegenüber darf nicht nur nichts Falsches sagen. Es soll auch nichts Falsches denken – und bitte, bitte auch nicht falsch blicken. Aber Augenrollen ist keine Waffe. Es ist ein Reflex – auf das politische Theater, die mediale Doppelmoral, die moralische Selbstüberhebung einer Öffentlichkeit, die alles duldet, solange es ihren eigenen Vorurteilen dient. Wer sich an der Pupille festbeißt, will nicht verstehen – er will erziehen. Doch die Bürger lassen sich nicht mehr erziehen. Sie schauen hin. Und dann rollen sie die Augen. Mit gutem Grund. Und sie werden demnächst wohl nicht mehr sagen: „Das muss man sich erst auf der Zunge zergehen lassen”. Sondern sicher die neue Form wählen: “Das muss man erst auf der Iris tanzen lassen.“