Wie aus 174 tatsächlichen Ortskräften 50.000 eingeflogene wurden

Die große deutsche Ortskräfte-Zaubershow unter der ehemaligen Zirkusdirektorin Baerbock, gemeinsam mit ihrer linksgrünen Clownstruppe und den NGO-Artistenteams, geht auch nach dem Ampel-Aus munter weiter. Beginnen wir mit den nüchternen Fakten – soweit man in dieser Republik überhaupt noch nüchtern zählen darf: Als die Bundeswehr 2021 Afghanistan verließ, sprach das Bundesinnenministerium von exakt 174 bestätigten Ortskräften, die für deutsche Stellen gearbeitet hatten. Mit Familienangehörigen kam man damals großzügig gerechnet auf knapp 900 Personen; es war eine Zahl, die man sich noch vorstellen konnte und die vertretbar schien. Rechnete man großzügig noch NGO- und GIZ-Mitarbeiter, Dolmetscher und Hilfskräfte hinzu, landete man irgendwo bei ein paar hundert bis maximal tausend Menschen mehr, die man zusätzlich mit halbwegs gutem Gewissen ebenfalls noch „Ortskräfte“ nennen konnte.

Schnitt. Springen wir ins Jahr 2025: Laut Auswärtigem Amt wurden inzwischen über 20.600 sogenannte “Ortskräfte” samt Angehörigen eingeflogen. Hinzu kommen 14.900 als “besonders gefährdet” deklarierte Personen, angeblich oder tatsächlich verfolgte Aktivisten, Journalisten, Frauenrechtlerinnen, Subunternehmer, Subunternehmer von Subunternehmern und einige mehr. Offiziell reden wir mittlerweile von rund 36.000 Eingereisten, die von Deutschland eine Aufnahmezusage erhielten. Und am Horizont stehen noch weitere 50.000 Zusagen, die in der Pipeline sind.

Politische Zaubertricks

Dass diese Zusagen vielfach auf gefälschten Dokumente, Betrug und intransparente Machenschaften der vor Ort tätigen “gemeinnützigen” Organisationen basieren und im Auftrag des Auswärtigen Amtes zustandekamen, ist inzwischen zwar Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen, die aber offenbar im Sand verlaufen sollen. Baerbock, die verantwortliche Ministerin, musste sich dafür bis heute nicht verantworten. Aus ein paar Hundert wurden jedenfalls, Abrakadabra, dank politischem Zaubertricks Zehntausende. Und jetzt, als wäre das alles nicht schon grotesk genug, werden gerade wieder 2.000 Afghanen aus Pakistan freigegeben, deren Einreise zunächst blockiert war. Auch sie haben eine Aufnahmezusage, versteht sich. Eigentlich hatte Merz im Wahlkampf versprochen, dass sein angekündigter Aufnahmestopp ausdrücklich auch für diese Fälle gilt. Jetzt tut die Regierung das exakte Gegenteil. Das heißt: Der Zustrom geht munter weiter, als hätten wir nicht schon längst überzogen.

Und genau das ist der aktuelle Anlass, um diese Farce einmal genauer zu beleuchten.

Es ist schon eine politische Komödie, die nur schwer noch als Tragödie durchgeht. NGOs wie die “Kabul Luftbrücke” haben das Heft des Handelns längst in der Hand. Offiziell als “Hilfsorganisation” gestartet, fungiert sie inoffiziell als moralische Einflugschneise für jeden, der ein halbwegs überzeugendes Narrativ seines Ausreisebegehrens liefern konnte. „Gefährdet“ lautet das Zauberwort, mit dem aus Cousin und Schwippschwager im Handumdrehen deutsche Schützlinge wird. Baerbocks Außenministerium schuf die moralische Schablone, NGOs füllten die Formulare aus, die Bundesrepublik stempelte ab. Wer sich wundert, dass Gerichte inzwischen auf Herausgabe der Visa pochen, sollte sich lieber fragen, wie diese Papiere überhaupt zustande gekommen sind.

Von wegen “rechtsstaatlich”

Die Grünen und ihre roten Freunde im Bundestag applaudieren zu alledem, als wäre Migration ein Selbstzweck. „Humanitäre Pflicht“ tönt es, während gleichzeitig überall im Land Kitas fehlen, Kommunen überlaufen und die Bevölkerung längst in offener Wut überkocht. Aber das stört die linksgrüne Parallelwelt herzlich wenig; schließlich lässt sich moralische Selbstüberhöhung nicht an kommunalen Haushalten messen.

Und die CDU? Sie schaut zu, wie das Theater läuft. Kein Versuch, mit Rechtsmitteln gegen fragwürdige Zusagen vorzugehen. Kein Bestreben, Wort zu halten und das im Wahlkampf Versprochene auch nur ansatzweise zu verwirklichen. Keinerlei Anstrengung, den Begriff „Ortskraft“ wieder auf das zu beschränken, was er einmal war. Stattdessen betretenes Schweigen, als sei man der Hausmeister auf einer Party, die längst von NGO-Aktivisten übernommen wurde. Die Merz-Union will staatstragend wirken, doch sie erreicht mit ihrer Inkonsequenz vor allem eins: Den Abstieg in die eigene Bedeutungslosigkeit. Währenddessen bucht Deutschland Linienflüge für Menschen, deren Papiere oftmals auf windigen Listen basieren. Bürgerinnen und Bürger dürfen dafür aufkommen, sollen sich aber brav einreden lassen, dass das alles „rechtsstaatlich“ sei. Formaljuristisch korrekt mag es sein – aber politisch ist es ein Offenbarungseid.