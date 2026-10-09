Schock im Magdeburger Landtag: Kaum sitzt Tobias Rausch als erster AfD-Politiker auf dem Stuhl des Landtagspräsidenten, zieht ihm BMW den Zündschlüssel ab. Die Münchner Autoskeptiker zogen ihr Leasingangebot flugs zurück – aus Sorge, der Werbeslogan „Freude am Fahren“ könne beim Chauffieren strammer Parolen als vorsätzliche Wahlkampfhilfe missverstanden werden. Bis November darf Herr Rausch noch im abgelegten 7er-BMW seines Vorgängers vorfahren – doch die Laufleistungsgrenze rückt unerbittlich näher. Da auch andere West-Hersteller vornehm schweigen, ergreift die ostdeutsche Automobilbranche zusammen mit Fernost die Initiative zur perfekten Rettungsmission.

Wenn die Bayerische Motoren Werke der AfD das Vertrauen entziehen, schlägt die Stunde sächsischer Ingenieurskunst in Allianz mit Shenzhen: In Zwickau läuft ab sofort das neue florierende Top-Modell vom Band – der Trabant e-Royal, entwickelt in Kooperation mit dem chinesischen Giganten BYD. Hier verschmilzt bewährtes Ost-Know-How mit fernöstlicher High-End-Elektrifizierung zur perfekten Luxus-Limousine für den Magdeburger Landtagspräsidenten.

Das neue Flaggschiff: Der Trabant e-Royal BYD Edition

Die Highlights des neuen Premium-Stromers haben es in sich: Unter der Haube arbeitet pure Blade-Battery-Power aus Shenzhen mit der neuesten Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie von BYD. Mit seiner unfassbaren 800-Volt-Architektur lädt der E-Trabbi schneller auf 80 Prozent, als ein Parteitagsantrag abgenickt werden kann. Der legendäre Zweitakt-Mief weicht einem 450-PS-Dual-Motor-Allradantrieb und sorgt für flüsterleisen High-Tech-Antrieb. Von 0 auf 100 Sachen katapultiert der e-Royal seinen prominenten Insassen in Sportwagen-verdächtigen 3,4 Sekunden.

Die Karosserie besteht aus Duroplast 2.0 Carbon-Mesh, einer ultraleichten Mischung aus Phenolharz, Baumwoll-Fasern und integrierten Carbon-Nanotubes, zu 100 Prozent recycelbar, unzerstörbar und vollkommen immun gegen westliche Leasing-Rückzieher. Autonomes Fahren ist ebenfalls drin – Level 3 dank LiDAR-Sensoren im Dach sorgen dafür, dass der Wagen sicher die Spur hält, selbst auf historisch schwierigen Streckenabschnitten.

Das Ende der Abhängigkeit

Das bewährte BYD-Link-Infotainment beinhaltet ein gewaltiges 25-Zoll-Touchdisplay, das sich auf Wunsch automatisch ins Quer- oder Hochformat dreht – perfekt beim Lesen von Anträgen oder Verfolgen der neuesten Umfragewerte. Und für Sitzkomfort sorgen die Massagesitze aus veganem Eco-Leder mit integrierter Klimatisierung.

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Mit dem Trabant e-Royal BYD Edition rollt Tobias Rausch künftig emmissionsfrei, flüsterleise und mit reichlich Fernost-Technologie zu seinen Repräsentationspflichten. Während BMW mit seinen stornierten Verträgen das Nachsehen hat, zeigt Zwickau gemeinsam mit China, wie die Oberklasse von morgen aussieht. Die AfD beweist wieder einmal, dass Deutschland neue Ideen mit Tradition verknüpfen kann. Kurzum: Der Trabant läuft und läuft und läuft…