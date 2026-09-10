Ausfallschritt 2026: Die Herstellung der „Kriegstüchtigkeit“ – wie vor 90 Jahren

Im August 1936 verfasste Hitler eine Denkschrift über die Aufgaben eines Vierjahresplans, der eine wegweisende Verschärfung der nationalsozialistischen Rüstungs- und Kriegspolitik markierte (siehe hier). Nach der überwundenen Weltwirtschaftskrise wandte sich Hitler darin explizit der Vorbereitung einer als Angriffskrieg konzipierten militärischen Auseinandersetzung zu und gab einen klaren Zeitrahmen von vier Jahren vor, innerhalb dessen Wehrmacht und Wirtschaft “kriegsbereit” sein sollten. Natürlich hat Deutschland heute aus seiner historischen Verantwortung gelernt! Oder etwa doch nicht?

Nachfolgend eine Ausarbeitung, wie eine solche Denkschrift im Jahr 2026 mutmaßlich sieht. Hinweis: Natürlich ist diese streng vertraulich und nur für die Augen der Führungsebene, ausgewählter Talkshow-Redaktionen und der Rüstungslobby bestimmt!

Die aktuelle ideologische Begründung (Feindbild und Vormachtstellung)

Die aktuelle geopolitische Lage in Europa erfordert eine rückhaltlose Ausrichtung des öffentlichen Denkens auf den Ausnahmezustand. Es ist ein unausweichlicher weltgeschichtlicher Konflikt zwischen der westlichen wertebasierten Ordnung und Russland.

Der drohende Überfall: Es steht außer Frage, dass der Feind im Osten nicht eher ruhen wird, bis der letzte Schrebergarten zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen annektiert ist. Warnungen vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf deutsches Staatsgebiet sind daher im ÖRR im Stundentakt zu wiederholen, um die nötige Grundnervosität im Volk aufrechtzuerhalten.

Das Gebot der Alternativlosigkeit: Ein diplomatischer Ausgleich oder gar Verhandlungen sind prinzipiell als naive Kapitulationsphantasien oder subversive Umtriebe einzustufen. Russland will keinen Frieden! Wer das Wort „Diplomatie“ unvorsichtig gebraucht, beweist damit lediglich seine fehlende Wehrhaftigkeit. Der Frieden kann ausschließlich durch eine lückenlose, unbegrenzte Aufrüstung sowie die ununterbrochene Unterstützung der Ukraine gesichert werden.

Militärischer Führungsanspruch: Gemäß der Doktrin des Bundeskanzlers reicht eine bloße Nachrüstung nicht mehr aus. Das gegebene Ziel ist es, die Bundeswehr zur „konventionell stärksten Armee Europas“ auszubauen. Deutschland übernimmt damit erneut seine historisch zugedachte Rolle als führendes militärisches Bollwerk des Kontinents. Alle zivilen Befindlichkeiten haben hinter diesem Hegemonialanspruch zurückzustehen.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Radikalisierung

Obwohl der modernen Republik „Unsere Demokratie“ die finanziellen Mittel fehlen, muss die gesamte Volkswirtschaft umgebaut werden. Eine absolute militärische Dominanz ist dabei verpflichtend.

Priorisierung der Ressourcen (Kriegswirtschaft vor Zivilwirtschaft): Brücken, Schienennetz, Schulen und Pflegesysteme sind, selbstverständlich unter Finanzierungsvorbehalt über Schulden – äh, pardon: „Sondervermögen“ – und gigantischen Rüstungsetats nur noch zu finanzieren, wenn eine parallel militärische Nutzung möglich ist.

Gürtel enger schnallen: Der zivile Konsum und der Lebensstandard der Bevölkerung sind zugunsten der gigantischen Aufrüstungspläne durch sogenannte „Reformen“ (Gesundheitsreform, Rentenreform, Steuerreform, Reform der Abgeordnetenbezüge) anzupassen.

PISA-Aufholjagd: Löcher im Bildungssektor sind durch vermehrte Manipulation der ÖR-Medien, NGOs und Kartellparteien gegen die Alternative für Deutschland (AfD) zu kompensieren.

Kognitive Autarkie und Konsenszwang: Ersatzstoffe für fehlende Argumente sind zügig in Form von eingängigen Parolen („Stärke schreckt ab, Schwäche lädt ein“) zu produzieren. Kritik an der strategischen Ausrichtung gilt als Sabotage am kollektiven Verteidigungswillen und ist gesellschaftlich entsprechend zu sanktionieren.

Umbau der Industrie: Die heimische Wirtschaft wird darauf eingeschworen, die Fertigung von zivilen Gütern rasch auf die Erzeugung von Schwergerät und Munition umzustellen. Der Erfolg der Nation bemisst sich künftig am Börsenkurs der heimischen Waffenschmieden und dem Grad der Dominanz innerhalb Europas.

Anfang oder Ende der Lehren aus der Geschichte

Aus den oben genannten Dringlichkeiten ergeben sich drei unumstößliche Leitsätze für die laufende Legislaturperiode:

Deutschland und seine Bundeswehr muss in wenigen Jahren die stärkste konventionelle Armee Europas sein.

Die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft müssen in wenigen Jahren kriegstüchtig sein.

Diplomatische Initiativen sind konsequent auszublenden, um die Kohärenz der Aufrüstungserzählung nicht zu gefährden.

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Wer die Dringlichkeit und notwendigen Schritte zur Herstellung der Kriegstüchtigkeit nicht versteht, sollte noch einmal in der Denkschrift von vor 90 Jahren nachlesen!