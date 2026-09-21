Ausgemerzt: Von der 4-Euro-Dönerpreisbremse unter die 5-Prozent-Hürde

Friedrich Merz hat sich einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert: Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis der Landtagswahl von Mecklenburg-Vorpommer ist nun offiziell, dass die CDU unter seiner Ägide nicht nur das schlechteste Landtagswahlergebnis ihrer Geschichte eingefahren, sondern es auch noch geschafft hat, dass seine Partei zum ersten Mal in 80 Jahren und der gesamten Geschichte der Bundesrepublik überhaupt den Einzug in einen deutschen Landtag verpasste und an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Wenige Stunden, nachdem Merz zum x-ten Mal seinen Sermon über die dringend benötigten Reformen vorgetragen hatte, die er nun aber wirklich in Angriff nehmen werde, stand fest, dass die CDU nur noch jämmerliche 4,9 Prozent eingefahren hatte.

Die natürlich ersichtlich und ausschließlich als Folge des “Bundes-Effekts“, mit dem Merz auch in diesem Bundesland seine Partei nicht nur halbiert, sondern geviertelt hat, denn selbstverständlich ist dieses Ergebnis auch und gerade auf seine katastrophale Bilanz als Kanzler zurückzuführen – und nicht auf den nun als Ausrede beschworenen “zugespitzten Wahlkampf“ zwischen SPD und AfD, in dem die Union “zerrieben“ worden sei. Irrtum: Dieser Wahlausgang war nichts weniger als das von “Nius“ seit der Sachsen-Anhalt-Wahl sarkastisch ausgerufene “Merz-Referendum” – wenn die Landespartei mit Spitzenkandidat Daniel Peters auch einen Wahlkampf gemacht hat, der an Idiotie kaum noch zu überbieten war.

Politische Bankrotterklärung

Symbolisiert wurde dieser durch ein Fischbrötchen (!), das überall als Wahrzeichen für Mecklenburg-Vorpommern plakatiert wurde, und hochnotpeinlichen Dönerpreisbremsen-Auftritten mit Philipp Amthor, und all das noch garniert mit grenzdebilen Slogans wie „Die Mitte ist das Beste“ oder „Politik in lecker“. Wer immer für diese Wahlkampagne verantwortlich war, sollte auf Schadenersatz verklagt werden, denn es handelt sich zweifellos um eine der peinlichsten Selbstverballhornungen und politischen Bankrotterklärungen aller Zeiten in einem Wahlkampf. Peters hatte immerhin früh festgestellt und ausgesprochen, dass die CDU einen „Existenzkampf“ führe. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren kam sie noch auf 13,3 Prozent, vor zwei Jahren lag sie in Umfragen bei 21 Prozent und noch vor zwei Monaten immerhin bei neun. Seither ging es jedoch immer schneller bergab.

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Merz‘ Zerstörungswerk als unaufrichtigster und rückgratlosester Kanzlerhat also voll gegriffen; dieser unseriöse Koofmich hat sich letztlich als bester Wahlhelfer der AfD erwiesen, die im Nordosten 21,5 Prozent (!) hinzugewinnen konnte und mit 38,2 Prozent nach Thüringen und Sachsen-Anhalt gleich den dritten Wahlsieg in einem ostdeutschen Bundesland einfuhr. Fraglos ist die AfD ist die neue Volkspartei und ideelle Erbin der von der Union unter Merkel einst mutwillig geräumten bürgerlichen politischen Mitte, welche seit 10 Jahren infolge der Linksverschiebung des gesamten Spektrums zum “Extremismus“ umgelogen wird, und je mehr an dieser bizarren Verdrehung der objektiven Wirklichkeit festgehalten wird, umso mehr wird die AfD zum natürlichen Sammelbecken und Auffanglager der von einer ins linksgrün sozialistische Lager weggedrifteten Union im Stich gelassenen Normaltickenden dieses Landes. Als Folge dieses Stifts hat nun die unsägliche Brandmauer – zumindest für die Union – ihre Bedeutung eingebüßt, weil die Union sogar zu schwach wäre, um mit der AfD noch eine Regierung aufzubringen, und in Meck-Pomm nicht einmal mehr im Parlament sitzt. Merz und der Rest des suizidalen Funktionärsvereins namens CDU reiten ein totes Pferd. Mal darf gespannt sein, wie lange sich dieser Kanzler noch im Sattel halten kann.