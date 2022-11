Ausgerechnet der: Lauterbach beklagt „asoziales Verhalten“

Am Montag wütete Karl Lauterbach auf Twitter: „Unglaublich, wie sich das Land verändert. Dass Rettungskräften keine Rettungsgasse gebaut wird, und sie von den im Stau stehenden Autofahrern noch beschimpft werden, ist eine Schande. Ein solchen asoziales Verhalten muss angemessen bestraft werden.“ Er bezog sich damit auf eine Meldung des „Spiegel” über einen Unfall auf der A9 bei Leipzig, nach dem die wartenden Autos keine Rettungsgasse gebildet hatten, und sich die Einsatzkräfte deshalb zu Fuß zum Unfallort begeben mussten, wobei sie auch noch unflätig beschimpft worden sein sollen. Nicht also die vorsätzlichen Klima-Kleber, die alles und jeden blockieren (auch Rettungseinsätze und Krankentransporte), sind also eine „Schande“ oder zeigen ein „asoziales Verhalten“ – sondern jene, die dasselbe unachtsam fahrlässig, eben nicht vorsätzlich, in jedem Fall ohne hypermoralisches Motiv und damit quasi aus niederen Beweggründen tun.

So berechtigt Lauterbachs Kritik an der Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr, die sich in schaulustigen Gaffern, Raserei und eben unsolidarischem Verhalten wie der Freihaltung von Rettungsgassen zeigt, so absurd ist es zugleich, dass sie ausgerechnet von ihm kommt. Denn um die Zersetzung von gesellschaftlichen Werten und sozialer Verantwortung in diesem Land hat sich niemand mehr verdient gemacht als dieser üble Spalter. Dass Deutschland sich immer mehr „verändert” – und zwar zum Negativen – ist nicht zuletzt auch Folge von Lauterbachs psychopathischer Corona-Politik, die einen Typus hysterischer Ego-Shooter hervorgebracht und und Millionen Menschen zu seelischen und nervlichen Wracks gemacht hat (ein Zustand, in dem er selbst sich augenscheinlich schon weitaus länger befindet).

Der größte Spalter als Gesellschaftskritiker

In weniger als einem Jahr Amtszeit hat kein deutscher Politiker mehr dazu beigetragen, dass die Deutschen heute derart polarisiert, aggressiv und verzweifelt sind wie dieser Irre. Lauterbachs permanentes Schüren von Angst vor immer neuen, immer schlimmeren Corona-Wellen, die dann nie kamen, seine ständigen Forderungen nach Maskenpflicht und sonstigen Verschärfungen der Corona-Beschränkungen, die nie gerechtfertigt waren, sein schamloses Auftreten als Pharmalobbyist und vor allem sein gnadenloses Propagieren der weitgehend wirkungslosen Corona-Impfungen, deren katastrophale Nebenwirkungen er bis heute ignoriert oder herunterspielt, gehören zu den größten Schandmalen der deutschen Nachkriegspolitik und stellen einen fortgesetzten Alarmmissbrauch, eine staatlich geplante Zerrüttung aller Grundlagen der Kommunikation, Normalempfindung und gesundem Menschenverstand dar.

Dass Lauterbach nun meint, sich über die ausgebliebene Rettungsgasse bei einem zufällig einmal nicht von der Klimasekte mitverursachten Unfall empören zu müssen, zu den kriminellen Taten letzterer jedoch schweigt, beweist nur einmal mehr, dass er jeden moralischen Kompass – sofern je vorhanden – verloren hat.

Wohlfeile Entrüstung

Denn interessanterweise war von Lauterbach zudem bislang keinerlei Kritik an den verbrecherischen Aktionen der geistesgestörten „Letzten Generation“ zu hören, deren Protagonisten sich in Sachen Verhaltensauffälligkeit mit Lauterbach nicht viel nehmen und deren Verkehrsblockaden allein in Berlin bis Ende Oktober mindestens 18 Rettungseinsätze behindert hatten. Als Resultat dieses Terrors war am 4. November eine Radfahrerin gestorben, die unter einen Betonmischer geraten war, weil das benötigte Rettungsfahrzeug durch den Stau, den die Klimaretter ausgelöst hatten, nicht rechtzeitig eintreffen konnte.

Kritik an diesen Auswüchsen einer immer radikaler und brutaler auftretenden Bewegung vermeidet Lauterbach – dafür pickt er sich Aufhänger für seine wohlfeile Entrüstung heraus, um den Menschenfreund spielen zu können. Genau diese schizoide Doppel-Denk, dieses heuchlerische Mit-Zweierlei-Maß-Messen ist es, was einen an den politischen Eliten dieses Landes schier verzweifeln lässt. Da verwundert es gar nicht, dass von diesem Gesundheitsminister – der nun den Turnaround vom Pandemie- zum Klimadesaster versucht. neuerdings apokalyptisch-ideologische Einlassungen wie diese zu vernehmen sind: „Die Erde wird auch einen massiven Klimawandel, wie wir ihn jetzt ansteuern, überstehen. Die Gesundheit der Menschheit nicht. Daher ist Klimapolitik immer auch Gesundheitspolitik.“