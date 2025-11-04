Ausgrenzung und Spaltung – so lange, bis Deutschland brennt?

Man kann es drehen und wenden wie man will: In diesem Land verhärten sich die Fronten immer mehr. Das gesellschaftliche Klima verschlechtert sich dramatisch, während die Wirtschaft und der Wohlstand immer schwächer werden. Wenn die sogenannten “demokratischen Parteien der Mitte” –

also CDU/CSU, SPD, Grüne, die inzwischen bedeutungslose FDP sowieso und mittlerweile sogar die Linkspartei – sich selbst als solche bezeichnen und in einer Art Wagenburg immer weiter zusammenrücken, dann bleibt als Gegner und “gesichert rechtsextremer” Feind natürlich nur noch die AfD übrig.

Allenfalls noch das BSW gibt als Gegenpart auf der linken Seite das Alibi für ein ausgewogenes, “gerechtes” Parteiensystem.

Dass diese Konstellation als Demokratiesimulation so nicht funktionieren kann, müsste inzwischen auch den selbstgerechtesten, machtgeilsten und maximal ideologisierten “Unsere Demokraten” jeglicher Couleur klar geworden sein. Egal ob Politiker oder Wähler: Es kommt nicht zusammen, was nicht zusammengehört. Per Definition ist der Wähler der Souverän in einer Demokratie. Das Volk wählt aus seiner Mitte jene aus, die seine Interessen vertreten und seinen Nutzen mehren sollen. Genau so ist es eigentlich auch geschehen bei der letzten Bundestagswahl: Die demokratische Mehrheit der Wähler wollte definitiv eine andere Politik als die der Ampel; sie wollte eine Realpolitik zum Wohle des Landes und seiner Bevölkerung – nicht zum weiteren maximalen Schaden bis hin zum völligen Identitäts-, Bildungs-, und Wohlstandsverlust. Der Etikettenschwindel der Union hat verhindert, dass dieser Auftrag umgesetzt wurde.

Die Realität völlig auf den Kopf gestellt

Aber genau diesen erklärten Wählerwillen hat die Politik zu akzeptieren! Und sie hat – vor allem – natürlich auch die Wähler zu akzeptieren, statt sie zu diskriminieren und zu kriminalisieren. In der heutigen Situation, mit der CDU und der Klingbeil- SPD in der Regierung, mit den Grünen und Linken als genehme “Service-Opposition” und unter totaler Ausgrenzung der mittlerweile stärksten Partei und Opposition AfD, kann das nicht klappen. Zu unterschiedlich sind die Grundpositionen. Und die Medien in Deutschland sind – wenn man die Parteiaffinität ihrer Aufsichtsräder, Chefs und Mitarbeiter betrachtet – stark linksgedreht. Sie betreiben eine Berichterstattung, die die Realität völlig auf den Kopf stellt und den Alltag nicht im Geringsten abbildet.

Jeder weiß, wie es in den Städten aussieht – doch sie berichten über Migranten, die dort vor Rechtsextremen Angst haben müssten. Jeder weiß auch, was an den Schulen passiert, wo muslimische Jugendliche einheimische Schüler als “Ungläubige” oder lässig gekleidete Mädchen als “Schlampen” mobben und Deutsche immer mehr zur Minderheit werden – doch stattdessen schreiben sie über eine “rechtsextreme“ Unterwanderung und drehen die realen Gefahren absurd um, so wie hier im “Stern”:

Es ist schlicht ungeheuerlich, wie hier Stimmung gemacht und die Wirklichkeit geklittert wird, um eine links-woke Agenda durchzusetzen. Dasselbe gilt auch für die Justiz; die “Schlacht“ um die Richter am Bundesverfassungsgericht hat das klar aufgezeigt. Der gestrige Brandanschlag auf das Fahrzeug des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, und drei weiterer Autos vor seinem Privathaus in Othmarschen bei Hamburg sind die Folge dieser Hetze. Heute brennen noch die Autos, aber geht es so weiter, droht irgendwann das Land zu brennen.