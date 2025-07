Nein, Ausländer sind nicht generell krimineller als Deutsche – aber die Ausländer, die sich Deutschland ins Land holt, sind es

Auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Hess zur „Tatverdächtigenbelastung“ von nichtdeutschen Gruppen teilte das Bundesinnenministerium mit, dass Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit bei allen Straftaten mit einer Zahl von 1.879 Tatverdächtigen pro Jahr pro 100.000 Bürger belastet sind. Im Klartext heißt das also: Auf 100 Einwohner kommen nicht einmal zwei deutsche Tatverdächtige. Bei Syrern liegt der Anteil dagegen bei 10.587 Tatverdächtigen – was bedeutet, dass rund 15 von 100 in Deutschland lebenden Männern aus Syrien zu Tatverdächtigen werden. Bei Afghanen sind es 14 von 100, dann folgen Iraker mit 13 und Serben mit 10 von 100. Der Anteil der Kriminellen unter diesen Migrantengruppen ist also vier- bis fünfmal höher als bei Deutschen, wobei immer mitzubedenken ist, dass die Verramschung des deutschen Passes auch und gerade deshalb so exzessiv betrieben wird, um die Ausländerkriminalität zu verschleiern und möglichst viele Verbrechen „Deutschen“ zuschlagen zu können.

Selbst der Anteil von weiblichen Tatverdächtigen aus den genannten Ländern ist höher als der deutscher Männer und auch der Nachwuchs tritt nahtlos in die kriminellen Fußstapfen der Altvorderen, da auch die Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen zwischen 14 und 21 Jahren gigantisch ist, wobei Syrer auch hier an der Spitze liegen, von denen jedes Jahr 7,4 Prozent im Alter von acht bis 14 Jahren tatverdächtig werden. Als nächstes folgen wiederum Afghanen, Iraker und Serben. Was die Straßenkriminalität betrifft, liegen Tatverdächtige aus Algerien um das 54-fache (!) über dem Anteil von Deutschen, gefolgt von Marokkanern, Syrern, Afghanen und Irakern. Deutsche kommen in diesem Bereich kaum noch vor. Auch in vielen weiteren Kriminalitätsfeldern liegen Ausländer -und hier wiederum vor allem solche aus muslimischen Ländern-, haushoch vorne.

Obergrenzenfrei und unkontrolliert ins Land geholt

All denen, die der AfD, den bösen “Rechten” und kritischen Journalisten unterstellen, sie würden aus diesen Zahlen die (in der Tat verkürzte und ausländerfeindliche, ja potentiell rassistische) Feststellung ableiten, dass Ausländer per se generell krimineller wären als Deutsche, sei in ihrer dümmlichen Einfalt erklärt: Nein, das hat niemand behauptet. Es geht nicht um Ausländer generell – sondern um die Ausländer und Migranten, die Deutschland ins Land lässt. Wir holen exakt die Falschen her und importieren eine Problemzuwanderung, die auch in ihren Herkunftsländern zu den neuralgischen und von hoher Verbrechensprävalenz gekennzeichneten Gruppen gehören. Würden ausschließlich Deutsche aus sozialen Brennpunkten nach Thailand oder Spanien auswandern und nicht wohlhabende Rentner oder akademische Leistungsträger, dann wäre das Bild der Deutschen auch in diesen Ländern zu Recht ebenfalls äußerst negativ, da ein überproportional Anteil von Ihnen straffällig wird oder dem Gastland auf der Tasche liegt. Es ist ein Jammer und eine Schande, dass man solche Trivialitäten heutzutage zu seiner Verteidigung ernsthaft betonen muss, wobei selbst diese Erklärung oftmals in den Wind gesprochen ist.

Wenn es um “Ausländer” geht, muss man immer berücksichtigen, dass eigentlich gemeint ist: Diejenigen, die unsere Politik obergrenzenfrei und unkontrolliert ins Land holt, sehr zum Leidwesen fleißiger, korrekter, zivilisierter und anpassungsfähiger Einwanderer, hier schon teils in vierter Generation lebenden Nachkommen von Gastarbeitern, Arbeitspendlern oder Visagisten, die bedauerlicherweise von dem schlechten Image des Bodensatzes, der bei uns unter den zentralen, vielfach verlogenen Narrativschlagworten “Fachkräfte” und “Schutzsuchende” geduldet und durchgefüttert wird. Deutschland ist nicht ausländerfeindlich – aber es muss tatsächlich feindlicher werden gegen die Ausländer, die es ausplündern und unsicher machen.

Besonders viele junge Täter

Hess erklärte dazu: „In nahezu allen abgefragten Deliktbereichen sind in Deutschland Ausländer im Vergleich zu deutschen Tatverdächtigen exorbitant stark kriminalitätsbelastet. Bezogen auf die Straftaten insgesamt belegen Syrer, Afghanen und Iraker, also Personen aus muslimisch geprägten Staaten, die vordersten Plätze. Selbst unter geflüchteten Ukrainern liegen die Zahlen teils um ein Vielfaches über denen der deutschen Vergleichsgruppe. Das ist das vorhersehbare Ergebnis einer seit Jahrzehnten völlig gescheiterten Migrationspolitik, die spätestens seit 2015 jegliche Kontrolle aufgegeben und stattdessen ideologisch verblendet auf Massenzuwanderung gesetzt hat.“ Was den hohen Anteil jugendlicher Tatverdächtiger betrifft, stellte Hess fest, dass Kinder das imitieren, was sie in ihrem Umfeld erleben. Wer in einem Milieu aufwachse, das von Gewalt, Verachtung gegenüber unserer Rechtsordnung und offener Ablehnung unserer Werte geprägt ist, werde kaum zu einem gesetzestreuen Mitglied unserer Gesellschaft heranwachsen. Diese Kinder und Jugendlichen seien nicht nur das Problem von morgen, sie seien bereits heute eine Gefahr für unsere Sicherheit, wie die jüngsten Eskalationen im schulischen Umfeld zeigen würden.

Die Zahlen zeigen abermals, was für eine selbstmörderische Belastung die von völlig verantwortungslosen Politikern praktizierte Massenmigration ist. Sie bringt keinerlei Vorteile und nichts als Nachteile in Form von Abermilliarden an Kosten, einer explodierenden Kriminalitätsrate und einer Verrohung und Vergiftung des politischen Klimas. Man kann, man darf nicht müde werden, auf diese bitteren Wahrheiten hinzuweisen.