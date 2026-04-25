Ausländische „Fachkräfte“ meiden den Osten?

Es sind News, die einen aufhorchen lassen: Aus Angst vor der AfD sollen ausländische „Fachkräfte“ den Osten unseres Landes meiden. Vor allem in Sachsen-Anhalt könnte sich am 6. September ein einschneidender politischer Richtungswechsel anbahnen: Zur Stunde liegt die AfD dort mit 38 Prozent an der einsamen Spitze der Wählergunst, was insgesamt 36 von 83 möglichen Sitzen sowie einen hauseigenen Ministerpräsidenten in persona Ulrich Siegmund bedeuten würde. Eine Folge daraus könnte sein: Mehr Jobs für Einheimische Deutsche, Rentensicherung und zurück zum Wohlstand. Dementsprechend niedrig ist im Osten auch die Beschäftigung an ausländischen „Fachkräften“, wobei alle fünf (positiven!) “Schlusslichter” diesbezüglich in der ehemaligen DDR liegen, was kein Ausdruck fehlender “Diversität” ist, sondern zeigt, dass hier die Beschäftigung maßgeblich von Deutschen im eigenen Land getragen wird – für Linke ein Graus, doch eigentlich ein überall weltweit angestrebter Normalzustand.

Ganz am Ende steht Mecklenburg-Vorpommern mit lediglich 6,9 Prozent, davor rangieren Sachsen-Anhalt mit 7,1 Prozent und Brandenburg 7,4 mit Prozent ausländischer Beschäftigungsquote. Im Gegenzug dazu ist Berlin mit mittlerweile 27,1 Prozent an der Spitze der migrantenfreundlichsten Bundesländer zu finden – dicht gefolgt von Bremen mit 24,7 Prozent und Hamburg mit 24,4 Prozent. Gerade in den Stadtstaaten hängt man – allen immer offensichtlicheren gesellschaftlichen und sozialen Problemen zum Trotz – immer noch der Illusion von der multikulturellen Fachkraftbereicherung nach und hofft auf “Zukunftschancen” aus dem Ausland. In diesen “Shitholes” scheinen die Migranten denn auch das nötige Maß an Willkommenskultur und Weltoffenheit vorzufinden, das sie zum Wohlfühlen (besser: zum Gedeihen ihrer Parallelmilieus) so sehr brauchen. Im so genannten Dunkeldeutschland hingegen, wo man die Zeichen der Zeit längst erkannt hat, ist das Lebensumfeld für sie eher weniger kuschelig und nicht so attraktiv wie erwünscht – auch wenn die Politik alles daran setzt, um auch hier die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung zu “verändern”.

Im Osten ist noch etwas zu retten

Passend zu dieser Agenda wird die deutsche Systempresse nicht müde, uns die Mär vom “Fachkräftemangel” weiter einzureden. Obwohl jeden Tag bundesweit rund 1.200 hochqualifizierte Industriejob verloren gehen und damit echte Facharbeiter arbeitslos werden, wird die Mär vom angeblich immer größeren Defizit ausländischer Facharbeiter unverdrossen weiterverbreitet; Verbände und Regierende warnen vor einem Anstieg von 500.000 bis 770.000 fehlenden Facharbeitern bis ins Jahr 2028. Als Begründung dafür wird der statistisch Popanz des “demographischen Wandels” bemüht – während deutsche Familien immer weiter wegsterben, weshalb man sich über den fehlenden Nachwuchs auch nicht zu wundern braucht. Dabei stammt bereits jetzt schon jeder vierte Erwerbsfähige aus dem Ausland. Tatsächlich unbesetzt sind rund 200.000 Stellen im Handwerk – doch 4 Millionen “neu Angekommene” konnten mangels Qualifikation diese Lücke nicht füllen. Stattdessen glaubt man mit einer Affenliebe dem Märchen der Integration und der qualifizierten Zuwanderung, die direkt aus der Wüste kommt.

Dass die wacheren und kritischeren Ostdeutschen für solche Erzählungen weniger empfänglich sind, trägt dazu bei, dass es in den neuen Ländern nicht ganz zu schlimm zugeht wie im “verlorenen” Westen. Das, was linke Medien als “Populismus” oder “strukturellen Rassismus” und “Fremdenfeindlichkeit” framen, würden andere treffender als Vernunft und den ungetrübten Realitätssinn bezeichnen, die frappierende Fehlentwicklungen wie im Westen bislang noch verhindern. Denn in Wahrheit steht die AfD für eine tragfähige und inländerfreundliche Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik: Sie wendet sich gegen das Lohn-Dumping und tritt ein für gut ausgebildete deutsche Azubis. Einheimische Fachkräfte sollen bevorzugt, die Abwanderung ins Ausland derselben hingegen unbedingt verhindert werden. Im Gesundheitswesen fordert die Alternative zudem strengere Kontrollen gegenüber Ärzten und Pflegern aus dem Ausland – nachdem immer mehr Fälle von sprachlichen Verständigungsproblemen, Qualifikationsdefiziten und Fehlbehandlungen publik wurden. Wer hier die trag- und zukunftsfähigeren Ansätze verfolgt – die unbeirrbaren Ideologen oder die politischen Realisten – wird die Zukunft zeigen.