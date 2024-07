Auslassen und totschweigen: Deutschlands “etablierte Medien” sind die Totengräber der Demokratie

Keine der existenziellen Katastrophen, die die Merkel-Regierungen und nun die Ampel-Koalition verursachen, wäre möglich gewesen, wenn es in Deutschland nicht eine flächendeckende Weigerung der Leitmedien gäbe, die Realität beim Namen zu nennen und ihrer Pflicht zur Regierungskritik nachzukommen. Selbst wenn man zugesteht, dass auch Medien schon immer bestimmte politische Vorlieben hatten, ist das Ausmaß der Staats- und Regierungstreue, das sich seit Jahren beobachten lässt, beispiellos und gefährlich. In den letzten Tagen verdichteten sich noch einmal die Hinweise, dass das Auswärtige Amt (AA) in großem Stil und völlig bewusst die Einreise von Afghanen und Migranten aus anderen Ländern forciert – obwohl feststeht, dass die betreffenden Personen über gar keine oder gefälschte Papiere verfügen. Auf diese Art sind vermutlich Tausende von Menschen ins Land gekommen – und zwar mindestens mit Billigung, wenn nicht sogar auf Anordnung der grünen Außenministerin Annalena Baerbock.

Es ist ein riesiger Skandal, der hier – vor allem auch durch Recherchen des Magazins „Cicero“ – ans Licht kommt: Ein Bundesministerium betreibt aktiv die illegale Migration, doch von den Mainstream-Medien – allen voran, ARD, ZDF, „Spiegel“, „Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) oder leider auch „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ – erfährt man darüber wenig bis gar nichts. Während aus den Grölereien einer Handvoll betrunkener Jugendlicher auf Sylt buchstäblich eine Staatsaffäre gemacht wurde, verschweigt oder verharmlost man die zahllosen Fehlleistungen, um nicht zu sagen: Verbrechen, der Regierung; und das systematisch. Seit über einem Jahr ist bekannt, dass Baerbock und ihre Beamten Sicherheitsbedenken von Botschaftsmitarbeitern vor Ort einfach ignorieren und so viele Migranten wie nur möglich ins Land lassen, völlig unbekümmert um die Gefahren, die dadurch drohen und obwohl Deutschland mit der millionenfachen Massenmigration, dem es, auch ohne Baerbocks Zutun, seit neun Jahren ausgesetzt ist, heillos überlastet ist. Doch die großen Medien tun einfach so, als gäbe es diese Rechtsbeugung durch die Regierung gar nicht.

Komplizen der Vertuschung

Warum sie diese Schweigespirale befördern und sich zu aktiven Komplizen einer Vertuschung machen, die an ihre gleichfalls sträfliche Wahrheitsverdrängung im Corona-Kontext erinnern (dazu gleich mehr), liegt auf der Hand und ist schnell beantwortet: Weil sie die Massenzuwanderung befürworten – und weil sie niemals eine grüne Ministerin kritisieren oder gar deren längst überfälligen Rücktritt fordern würden, da dies einem Eingeständnis ihrer eigenen famosen Fehleinschätzungen und Schönfärbereien der vergangenen Jahre und Jahrzehnte implizieren würde. Also breiten sie den Mantel des Verschweigens über alles, was Baerbock, Robert Habeck, Karl Lauterbach oder Nancy Faeser jeden Tag anrichten oder angerichtet haben, und sei es noch so justiziabel und damit faktisch regierungskriminell. Den Zuschauern, Lesern und Hörern, auch und gerade des zwangsfinanzierten Riesenmolochs der öffentlich-rechtlichen Anstalten, werden so mit voller Absicht wichtige Informationen vorenthalten.

Das gleiche Spiel war bereits letzte Woche bei der Enthüllung der ungeschwärzten Protokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu beobachten. Aus dem Leak ging nun endgültig hervor, dass die gesamten Corona-Maßnahmen jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehrten und zudem auch noch völlig wirkungslos waren. Sie wussten früh alles – von der annähernden Wirkungslosigkeit der Impfung hinsichtlich Infektionsschutz und potentiell tödlichen Nebenwirkungen, von der Unsinnigkeit der Lockdowns, von der Lüge der “Pandemie der Ungeimpften”, vom Märchen der Long-Covid-Gefahren. Und sie wußten, dass nicht “die Wissenschaft” bei Corona das Zepter schwang, sondern die Politik, der diese “Wissenschaft” blind folgte. Das RKI selbst hatte dabei teils größte Bedenken, wagte es aber nicht, sie öffentlich zu äußern. In einem Akt reinster politischer Willkür wurden die Deutschen vier Jahre lang von vorne bis hinten belogen, ihrer Freiheit, oft genug ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage und durch die völlig unnötige Isolation auch ihrer psychischen Gesundheit beraubt – ganz zu schweigen von den grauenhaften Folgen der experimentellen mRNA-Impfungen, denen sie wider besseres Wissen mit brutalstem Druck ausgesetzt wurden.

Unerwünschte Meldungen sind keine Meldungen

Die Ungeheuerlichkeit dieser Enthüllungen könnte gar nicht angemessen in Worte gefasst werden – was man bei ARD und ZDF offenbar so interpretiert, sie einfach gar nicht in Worte zu fassen. Also ist bei den “seriösen Leitmedien” praktisch nichts über die Enthüllungen zu erfahren – oder man versucht, das Jahrhundertverbrechen zu bagatellisieren und so klein wie nur möglich zu halten. „Wo ist der Skandal?“, fragte etwa die „SZ“ mit unfassbarer Dreistigkeit, während die “Zeit” Zweifel an der Echtheit der Enthüllungen schürte und ebenfalls die Bedeutung herunterspielte. Neben der längst obligatorischen Regierungstreue der linken Systemjournalisten liegt der Grund für diese Komplizenschaft in angewandter der Desinformation natürlich auch darin, dass die betreffenden Medien während des Corona-Regimes kritik- und bedingungslos alle Maßnahmen mitgetragen und teilweise sogar noch als deren Treiber fungiert haben. Dieses kolossale Versagen will man nicht eingestehen, und deshalb vertuscht oder bagatellisiert man sämtliche Beweise dafür.

Genauso verhält es sich mit dem epochalen Desaster der „Energiewende“ und den mörderischen Folgen der Migrationspolitik: Alles, was das Scheitern der linken Agenda beweist, wird verschwiegen oder ins Gegenteil umgelogen – weil man eben zu alledem jahrelang nie neutral berichtet, sondern sich zu Propagandisten gemacht hatte und jetzt nicht blamiert dastehen will Dass die Wirtschaft durch grüne Politik ebenso zusammenbricht wie die innere Sicherheit, dass man inzwischen immer und überall in Deutschland damit rechnen muss, von einem in aller Regel illegalen Migranten erstochen, verprügelt, bestohlen oder vergewaltigt zu werden, passt nicht ins Multi-Kulti-Wolkenkuckucksheim der Medienschaffenden – und darf somit einfach nicht wahr sein.

Keine Zensur in einer Diktatur könnte effektiver sein als diese freiwillige Selbstgleichschaltung

Dasselbe gilt auch für die endlose Ketten linker Gewalttaten, die totgeschwiegen werden, oder für die wohlwollende Verteidigung der Klimafanatiker, die inzwischen sogar straffrei ganze Flughäfen lahmlegen können, oder auch für die jüngsten Anschläge (zu denen sich allerdings Linksextremisten bekannt haben) auf das Bahnnetz in Frankreich zum Auftakt der durch Islamisten bedrohten Olympischen Spiele. Sobald das Weltbild der Linksmedien in Verlegenheit gerät, werden heikle Themen zur Randmeldung.

Eine freie und demokratische, kritische und geistig autonome Zivilgesellschaft ist mit solchen Medien nicht mehr aufrechtzuerhalten. Keine Zensur in einem totalitären Staat könnte je effektiver sein als diese freiwillige Selbstgleichschaltung der deutschen Linksjournaille. Sie ist verantwortlich dafür, dass einer großen Mehrheit der Bürger die Illusion vermittelt wird, über alles „Wichtige“ informiert zu sein, während ihnen tatsächlich jedoch bestenfalls vorgefilterte und verzerrte Bruchstücke vorgesetzt werden – und vor allem haben die jahrzehntelangen “Vertrauensmedien” der Rundfunkanstalten und einst seriösen Zeitungen wirksam dafür gesorgt, die Mehrheit der mit dem Internet fremdelnden, demographisch dominanten älteren Generationen gegen alternative Netzmedien, Social-Media-Kanäle und Originalquellen einzunehmen und zu imprägnieren, damit ihnen die alleinige Wahrheits- und Deutungshoheit zufällt. So wird eine ganze Gesellschaft gegeneinander aufgehetzt, in bürgerkriegsartige Spaltungen getrieben und taumelt in den Untergang– und das alles nur, weil verblendete Aktivisten und Fanatiker, die sich als Journalisten ausgeben, sich und ihrem Publikum die Wirklichkeit nach eigenem Gusto zurechtlügen.