Ausnahmezustand an Halloween: Wenn die „Gen Z regelt” und Deutschland das Gruseln lehrt

Der 31. Oktober war früher verlässlich reserviert für Plastik-Skelette, Hexen, ausgehöhlte Kürbisse und Teenager, die für Süßigkeiten an Haustüren klingelten. Doch dieses Jahr verspricht das Protokoll mehr Dramatik: Unter dem knackigen Hashtag-Slogan „Gen Z regelt“ wird in neun deutschen Großstädten – von Berlin über Frankfurt bis München – zum bundesweiten Showdown aufgerufen. Wer braucht schon „Süßes oder Saures“, wenn man stattdessen ein schillerndes Sammelsurium aus Systemkritik, Wehrpflicht-Gejammer und Nahost-Rhetorik serviert bekommen kann?

Auf den liebevoll gestalteten Social-Media-Kanälen liest sich das gewohnt bescheiden: „Keine Wehrpflicht für Kriege!“, „Free Palestine“ oder schlicht „Gegen deutsche Politik“. Ein rundum sorglos zusammengestelltes Menü empörter Grundsatzkritik, fachgerecht verpackt für die Aufmerksamkeitsspanne eines TikTok-Feeds.

Fachgerechter Weltschmerz für den TikTok-Feed

Doch wem verdanken wir diese plötzliche Ballung von jugendlichem Phantomschmerz auf deutschem Asphalt? Offiziell weiß das wie gewohnt niemand so genau. Die Initiative inszeniert sich im Netz als gewaltfreie, jugentliche und hippe Spontanbewegung einer politisch erwachten neuen Generation. Blickt man jedoch hinter die bunten Grafiken der Telegram-Kanäle, bekommt die Fassade schnell tiefe Risse.

Dass sich bereits extremistische Gruppierungen wie die „Internationale Jugend“ – eine sogenannte Vorfeldorganisation der marxistisch-leninistischen Gruppierung „Kommunistischer Aufbau“ – freudig an die Spitze der Mobilisierung setzen, überrascht wenig. Wenn es gegen Aufrüstung, Kapitalismus und den Staat als Ganzen geht, lässt sich der Alt-Kader die Gelegenheit schließlich nicht entgehen, frischen Nachwuchs einzusammeln.

Das vertraute Wähler- und Aktivistenmilieu

Wer die politische Topografie vor allem in Metropolen wie Berlin genauer betrachtet, erkennt schnell das altbekannte Klientel hinter der Mobilisierung. Es sind genau jene Kreise, die bei Wahlen ihre Kreuze verlässlich bei Vertretern wie der Linken Elif Eralp und deren Partei setzen.

Es ist eine explosive Mischung aus links-alternativen Szenegängern, aggressiven Gruppen der Antifa, Aktivisten vom Schwarzen Block und anti-israelischen migrantischen Netzwerken. Wenn sich auf den Straßen dann politische Radikalität mit Teilen krimineller Clanstrukturen und Milieus überschneidet, zeigt sich, welche Allianzen hier geschmiedet werden. Das Manifest mag neu gestaltet sein, aber das Publikum und die Drahtzieher bleiben die alten Bekannten.

Unheilvolle Traditionen

Wie in Frankreich könnte auch in Deutschland ein explosives Gemisch aus Kravallmachern die Demonstrationen kapern. Wir haben auch in anderen Städten traurige Traditionen. Wer erinnert sich nicht an die Silvesternacht 2015/2016 in Köln? Dazu schrieb der “Spiegel”: “Die juristische Bilanz der Kölner Silvesternacht 2015 zeigt über 1.300 Strafanzeigen und 661 Fälle von angezeigten Sexualdelikten, denen jedoch nur drei rechtskräftige Verurteilungen wegen Sexualstraftaten folgten. Maßgeblich für die geringe Zahl an Verurteilungen waren Schwierigkeiten bei der Beweisführung, da die Taten im dichten Gedränge bei Dunkelheit stattfanden und Täter von betroffenen Personen oft nicht eindeutig identifiziert werden konnten.“

Aber es könnte auch wie 2020 in Stuttgart sein: Die Gefahr damals, beim Schwarzfahren ertappt zu werden, war signifikant höher als beim Plündern in der Innenstadt. „Bis zum Sonntag konnte die Polizei 24 Tatverdächtige vorläufig festnehmen, bei sieben von ihnen wiegen die Vorwürfe so schwer, dass sie mit einer Vorführung beim Haftrichter rechnen müssen. Von den 24 Personen haben zwölf die deutsche Staatsbürgerschaft, drei von ihnen stammen aus Einwandererfamilien. Die anderen zwölf Verdächtigen, die vorläufig festgenommen worden sind, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft.“

Maskenball an Helloween

Wird das nun also die deutsche Antwort auf die jüngsten Ausschreitungen in Frankreich, über die soziale Netzwerke seit Wochen fluten? Man möchte es fast meinen. Schließlich schielt man hüben wie drüben neidisch auf das Nachbarland, wo Barrikaden brennen und Schultore blockiert werden. Was in Frankreich als hochexplosive Gemengelage aus sozialen Brennpunkten und Migrantenwut entlädt, wird für den deutschen Markt adaptiert. Man kopiert die Ästhetik des Aufbegehrens, würzt sie mit heimischen Dauerbrennern und hofft auf den großen medialen Effekt.

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Am Ende bleibt die spannende Frage, wie viel „Gen Z“ an diesem 31. Oktober tatsächlich regeln wird. Ob hier eine neue, unverbrauchte Jugendbewegung auf die Straße drängt oder ob etablierte Berufsdemonstranten lediglich ein neues Deckmäntelchen übergezogen haben, um legitimen Protest für radikale Zwecke zu kapern – das wird der Demonstrationssamstag zeigen. Hinsehen lohnt sich jedenfalls. Denn wenn die Masken fallen, sieht man meistens genau das, was man schon vorher erwartet hat.