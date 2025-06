Ausnahmezustand für immer

Einmal mehr offenbart der aktuelle Verfassungsschutzbericht, dass der deutsche Staat das berühmte Diktum von Carl Schmitt inzwischen zur Staatsräson gemacht hat: „Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erkannt wird“. Das gilt ebenso für Schmitts Feststellung „souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. (…) Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten (…) Die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht. (…) Die Ausnahme ist interessanter als der Normalfall. Das Normale beweist nichts, die Ausnahme beweist alles; sie bestätigt nicht nur die Regel, die Regel lebt überhaupt nur von der Ausnahme.“

Auch drei Jahre nach dem Ende des von supranationalen und politischen Kreisen initiierten Corona-Wahns ist in Deutschland nicht nur nicht an eine Aufarbeitung zu denken, im Gegenteil: Der Inlandsgeheimdienst presst Kritiker noch immer in die von seinem Ex-Präsidenten Thomas Haldenwang erfundene Witzkategorie der „verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates“ Laut Verfassungsschutzbericht sollen darunter rund 1.500 Personen fallen, von denen 250 “gewaltbereit” seien. „Neben der Forderung nach einer ‚Aufarbeitung‘ der Coronapandemie (auch in Form einer strafrechtlichen Verfolgung der für die Schutzmaßnahmen verantwortlichen Politikerinnen und Politiker) wurde versucht, staatliche Klimaschutzmaßnahmen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder die angebliche Gefahr einer staatlichen Totalüberwachung der Bevölkerung durch Digitalisierung als mögliche Schwerpunktthemen zu implementieren“, heißt es weiter.

Die Erfindung immer neuer Staatsfeinde

Wer also staatlich-medial vorgegeben Narrative nicht vorbehaltlos akzeptiert und nachbetet, “beleidigt” den Staat und soll – der nachgerade schizophrenen Sichtweise des Verfassungsschutzes zufolge – damit auch eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein, sprich: ein “Feind” im Sinne Schmitts, der auch ganz klar als solcher benannt werden kann und muss. Weiter wird behauptet, die „Delegitimierer“ würden sich durch eine „ständige Verächtlichmachung von und Agitation gegen demokratisch legitimierte Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates“ auszeichnen. Dieses Vorgehen gehe „weit über die rechtlich zulässige Kritik an Politik und Staat hinaus“. Allerdings erfolge die vermeintliche Delegitimierung „oft nicht über eine offene Ablehnung der Demokratie als solche“. Organisierte und dauerhafte Strukturen seien selten. Überwiegend würden in diesem Bereich “Einzelpersonen oder lose Personenzusammenschlüsse“ agieren. Es gebe in der Szene auch keinen systempolitischen Gegenentwurf, denn der Konsens erschöpfe sich „bereits in der fundamentalen Ablehnung des bestehenden Staates“, so die Unterstellungen der übergriffigen Behörde.

Was hier kriminalisiert und unter abstrusen Generalverdacht des Extremismus gestellt wird, ist nichts anderes als ein waches und kritisches Bewusstsein von immer mehr Bürgern, die sich – absolut berechtigt – Sorgen über den Missbrauch der Demokratie und ihrer Institutionen durch den Parteienstaat und seine unzähligen Kostgänger machen. Diese Kritiker wollen die Demokratie nicht abschaffen, sondern sehen ihre verfassungsmäßigen Grundrechte gefährdet. Wie angebracht diese Sorgen und Ängste sind, bestätigt ironischerweise just der Verfassungsschutz: Die Behörde will einen Feind konstruieren, scheint aber selbst zu erahnen, dass es diesen nicht gibt. Deshalb fabuliert sie für ihre politischen Stichwortgeber solche an den Haaren herbeigezogenen Pseudo-Begründungen herbei, von denen sie passagenweise selbst nicht zu überzeugt zu sein scheint. Dennoch sollen immer mehr angebliche Staatsfeinde erfunden werden, gegen die dann natürlich mit aller Härte vorgegangen werden muss – wie sich etwa am grotesken “Reichsbürger”-Prozess zeigt.

Taktische Panikmache

Spätesten seit Corona ist es offensichtlich: Der Ausnahmezustand soll zum Normalfall werden. Dafür werden immer neue Vorwände geschaffen – und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Auch Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der wie kein anderer gezeigt hat, dass man jederzeit grundlos Panik schüren kann, wenn es auch noch so lächerlich ist, hat ein Betätigungsfeld gefunden, wo er seine offenkundige psychische Deformation lustvoll ausleben kann: Die Kommission der Weltgesundheitsorganisation WHO, der er seit dieser Woche angehört, hat quasi gleich als erste Amtshandlung seit Lauterbachs dortigem Eintritt ein bizarres Statement veröffentlicht, das den Wahnsinn dieser Zeit perfekt auf den Punkt bringt: „Der Klimawandel macht uns bereits krank. Er tötet uns, und es wird nur noch schlimmer“, heißt es darin. Es handele sich dabei um eine „globale Gesundheitskrise“, die bestehende soziale Ungleichheiten verschärfe: „Bis 2030 werden acht von zehn Menschen in der Region in städtischen Gebieten leben, wodurch unsere Städte und Gemeinden zur Frontlinie im Kampf gegen den Klimawandel werden.“ All dies bedeute, „dass die Zeit des Redens vorbei ist; es ist Zeit zu handeln“. Mit diesem Panikgeschwätz ist Lauterbach wieder voll in seinem Element angekommen.

Der Zweck dieser so unverantwortlichen wie unbegründeten, taktischen Panikmache liegt auf der Hand: Unter dem Vorwand herbeiphantasierter Großgefahren für die gesamte Menschheit sollen immer mehr Rechte abgeschafft und endlich „gehandelt“ werden – und zwar durch immer neue Restriktionen und Verbote. Da die „Klimakrise“ aber nie zu Ende gehen darf, braucht es natürlich immer mehr von dieser „Medizin“ – was den permanenten Ausnahmezustand bedeutet. Und ausgerechnet dessen Verfechter aufgrund imaginärer Bedrohungen wie der „Klimakrise“, der „rechten Bedrohung“ oder immer neuer „Pandemien“, ereifern sich, wenn jemand wie US-Präsident Donald Trump gegen reale Gefahren, wie den marodierenden Mob in Los Angeles vorgeht. Dazu gehört auch ARD-Antifant Georg Restle, der auf Twitter mit Bezug auf Trump bombastisch vom Leder zog: „Wenn der Notstand zum Normalzustand wird, hat der Faschismus gesiegt“. Dabei sind gerade er und seine Genossen diejenigen, die solche Zustände auf Dauer herbeiführen wollen, und Trump ist es, der darauf lediglich reagiert.