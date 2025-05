Ausnahmslos legitime und zutreffende Aussagen: Das AfD-„Gutachten“ des Verfassungsschutzes ist ein Skandal

Sechs Tage, nachdem Ex-Innenministerin Nancy Faeser als letzte Amtshandlung das „Gutachten“ des ihr unterstehenden Verfassungsschutzes, das die AfD als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ einstuft, an einige auserwählte Medien durchstach, sickern nun endlich einige Inhalte des absurden Machwerks durch – obwohl es der Öffentlichkeit noch immer nicht offiziell vorliegt. Während die Behörde aus prozesstaktischen Gründen mit Blick auf das von der AfD angestrengte Eilverfahren in Karlsruhe gestern ihre Einstufung vorerst wieder zurücknahm, veröffentlichte “Bild” – heute sogar in seiner Druckausgabe – die wichtigsten angeblichen “Vorwürfe” gegen die Alternative. Diese Passagen bestätigen die schlimmsten Befürchtungen echter Demokraten und dezidierter Gegner dieser Diffamierungskampagne. Denn was der politisch weisungsgebundene Inlandgeheimdienst hier zusammengetragen hat, um zu der politischen Zielvorgabe „gesichert rechtsextrem“ zu gelangen und die AfD zu brandmarken, ist an Lächerlichkeit und Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten.

Unter der Überschrift „Ethnisch-abstammungsmäßige Aussagen und Positionen“ finden sich hier etwa Aussagen wie die des AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah, der im Oktober 2023 in Richtung der damaligen Grünen-Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt twitterte: „12 Millionen will sie ins Land holen. Und ja: Dieser grüne Generalplan bedeutet Umvolkung! Zudem gibt sie zu, dass es nicht um Asyl, sondern Bevölkerungspolitik geht.“ Der AfD-Bundesvorstand Hannes Gnauck wird mit einem Satz vom 17. April 2023 zitiert, den er bei einer Kundgebung zu einem Asylbewerberheim in Prenzlau von sich gab: „Die Altparteienregierungen von Bund, Land betreiben hier einen Bevölkerungsaustausch und sie werden nicht ruhen, bis jeder Winkel unseres Landes, jedes friedliche Dorf mit illegalen Migranten vollgestopft ist.“ Nichts an diesen Aussagen ist strafrechtlich relevant, nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt oder gar inhaltlich-sachlich falsch.

Es gilt das gesprochene Wort – aber nur bei der AfD

Doch es geht weiter: Unter der Überschrift „Fremdenfeindlichkeit“ führt der Verfassungsschutz Äußerungen aus dem AfD-Bundesvorstand an, die auf Twitter getätigt wurden. Im September 2024 sei dort von einem „migrationsinduzierten ‚Höllensommer‚“ gesprochen worden, wörtlich: „Der ‚Höllensommer‘, den wir derzeit in Deutschland erleben, hat nichts mit dem Klima zu tun. Freibäder sind zu Angsträumen geworden, Messerattacken an der Tagesordnung, während die etablierten Parteien wegschauen“, hatte da ein Vorstand geschrieben – und man fragt sich erneut: Was ist daran nicht zutreffend? Auch ein Facebook-Eintrag des AfD-Bundesvorstands vom 8. Juni 2023 wurde vom Faeser-hörigen Inlandsgeheimdienst registriert, in dem festgestellt wurde: „(…) Die Folgen einer Massenmigration für die Sicherheitslage, für den Sozialstaat und für unsere kulturelle Identität und Heimat wären eine unvorstellbare Katastrophe. (…) Die etablierten Parteien – und zwar nicht nur die Ampel, sondern auch die CDU – wollen ein anderes Deutschland, in welchem unsere Kultur und Identität keine Rolle mehr spielt (…).“ Die Aussage: „Während die CDU unser Land weiterhin mit Kriminellen und Wirtschaftsflüchtlingen flutet, vertuscht sie ihre Verantwortung mit Ablenkungsmanövern. (…) Der Trend ist klar: Einerseits sollen wir in unseren Freizeit-Einrichtungen immer stärker überwacht werden und wie in einem Hochsicherheitstrakt leben. Andererseits darf halb Afrika widerstandslos über die deutsche Grenze spazieren und sich unser Land als Beute nehmen“. Auch dies wird als „fremdenfeindlich“ angeführt.

Dass die Aussagen teils hitzige politische Dialoge wiedergeben und keine offiziellen Verlautbarungen der Gesamtpartei, wird natürlich völlig ignoriert; dabei ist völlig klar: Wenn das “gesprochene Wort” immer gelten würde, auch bei anderen Parteien, und jedes Wort auch der sogenannten Musterdemokraten auf die Goldwaage gelegt würde, ließe sich jede beliebige Einstufung als extremistisch auch bei diesen treffen. Tatsächlich sind die hier inkriminierten Zitate sogar noch harmlos gegen das, was teilweise CDU-Abgeordnete einschließlich Angela Merkel persönlich in Bundestagsdebatten vor 25 Jahren äußerten. Doch davon will heute keiner mehr etwas wissen. Dies gilt auch für die Aussage: „Vielfalt bedeutet (…) Multikulti und was bedeutet Multikulti? Multikulti bedeutet Traditionsverlust, Identitätsverlust, Verlust von Heimat, Mord, Totschlag, Raub und Gruppenvergewaltigungen“, die der brandenburgische Landtagsabgeordneten Dennis Holoch tätigte; deutliche Worte, fraglos, aber dennoch ein so bitterer wie zutreffender Befund, der in der politischen Debatte absolut legitim ist. Auch AfD-Chefin Alice Weidel ist mit der Aussage vertreten, auf den deutschen Straßen würde ein „Dschihad“ geführt, „ein Glaubenskrieg gegen die deutsche Bevölkerung“. Sie habe von „Herumgemessere“ und von Vergewaltigungen geredet, die „völlig neu in unserem Land“ seien, empören sich die “Verfassungsschützer”. Wie man aber etwa militante Pro-Kalifats-Demos oder die Messerattacke auf Michael Stürzenberger oder Auto-Anschläge auf Weihnachtsmärkte sonst bezeichnen sollte, davon ist von den “Gutachtern” des Linksstaats natürlich nichts zu hören.

Dieser politische “Verfassungsschutz” hat ausgedient

Und so geht es weiter und weiter. Bei diesen und vielen weiteren Zitaten handelt es sich teils um korrekte Tatsachenbehauptungen, teils um polemische Zuspitzungen – immer ausnahmslos immer um völlig von der Meinungsfreiheit gedeckte Einlassungen. Nichts daran rechtfertigt die Zu- und Einordnungen des Verfassungsschutzes geschweige denn die Einstufung einer ganzen Partei als “gesichert rechtsextrem” – zumal es ohnehin eine einzige Farce ist, das ein Geheimdienst nicht nur die eigenen Parteien und Bürger bespitzelt, sondern dabei Aussagen zusammenträgt, die allesamt öffentlich zugänglich sind und die auch jede Privatperson sich zusammensuchen könnte, wenn ihre Zeit nicht vom Steuerzahler bezahlt würde und sie sie auf solche Art verschwenden wollte. Der Verfassungsschutz sammelt Zitate, die er danach aufgrund irgendwelcher hanebüchenen und völlig willkürlichen Kriterien im Sinne der Sprachvorgaben des Linkstaates kategorisiert; dies ist ein Unding. Der niederländische Schriftsteller Leon de Winter hatte sich darüber bereits zu Wochenbeginn in einem “Welt”-Essay verwundert gezeigt.

Die nun erwiesene Banalität und Harmlosigkeit der vielleicht in Stil und Schärfe streitbaren, aber rundum legitimen Aussagen von AfD-Politikern , die hier zur Grundlage für eine beispiellose Verfolgung der Opposition oder gar deren Verbot gemacht wurden, ist ein Skandal und kann nur eine Konsequenz haben: Dieser politische “Verfassungsschutz” muss aufgelöst werde, da er die ihm ursprünglich zugedachte Aussage pervertiert hat und jede Seriosität verspielt hat. Denn statt sich mit den realen Gefahren in Deutschland zu befassen, insbesondere mit dem politischen Islam, bespitzelt der Inlandsgeheimdienst die Opposition – allerdings nur die rechte. Die unzähligen radikalen Äußerungen, die allein aus den Jugendorganisationen von SPD, Grünen und Linken kommen, spielen dagegen keine Rolle und führen nicht zur Einstufung dieser Parteien als „gesichert linksextremistische Bestrebung“, obwohl dies zumindest für die Linke zweifellos zutrifft. In dieser Republik ist wirklich alles von auf den Kopf gestellt.