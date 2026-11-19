1906 fand der ostpreußische Schustergeselle Friedrich Wilhelm Voigt alias “Hauptmann von Köpenick“ ohne Papiere keine Arbeit – und ohne Arbeit keine Papiere. Die Katze biss sich in den Schwanz. Was, wenn es uns 120 Jahre später bald ähnlich gehen wird? Wir alle kennen seine Geschichte: Voigt wollte nach seiner Haftentlassung arbeiten, doch ohne Pass bekam er keine Anstellung. Ohne Erwerbsnachweis wiederum erhielt man damals keinen Pass. Also besorgte er sich am 16. Oktober 1906 beim Faschingskostümverleih eine Hauptmannsuniform.

So verkleidet, kommandierte er zehn des Weges kommende Soldaten ab und besetzte mit ihnen kurzerhand das Rathaus von Köpenick. Er suchte seinen Pass – doch in Köpenick, einem Stadtteil von Berlin, gab es keine Passstelle. Kurzerhand nahm Voigt stattdessen eben die Stadtkasse mit. Carl Zuckmayer und Heinz Rühmann machten die Geschichte unsterblich.

Freiwillig, bis nichts anderes mehr geht

120 Jahre später wiehert der Amtsschimmel auf dem Smartphone: Deutschland entwickelt die Ausweis-App „d-you“. Damit sollen sich Bürger bei Banken, Behörden und Unternehmen in Zukunft ausweisen. Nicht mehr mit dem Personalausweis, sondern mit dem Handy. Die EU spricht von “Freiwilligkeit” – aber so wie wir Brüssel kennen, könnte daraus allzu schnell Pflicht werden. Nehmen wir etwa den Mobilfunkvertrag. Was geschieht, wenn der Anbieter nur noch “d-you” zur Identifikation akzeptiert?

Der Kunde ohne die App steht am Schalter und kommt nicht weiter, kriegt keinen Vertrag und ist von der Kommunikation abgeschlossen. Oder in der Bank: Die Filiale ist geschlossen, das Konto lässt sich nur noch mit “d-you” und Banking-App gemeinsam eröffnen. Auf dem Papier bleibt die Wahl “frei”; im Alltag wäre sie dahin. Wer nicht “freiwillig“ teilnimmt, ist draußen

Der nächste digitale Schlüssel

Parallel arbeitet die Europäische Zentralbank (EZB) am digitalen Euro. Ein Testbetrieb ist für 2027 geplant, eine Einführung frühestens 2029 möglich. Das Bargeld soll bleiben – sagt man. Doch elektronisches Bezahlen hängt vom Internet ab. Und die Behörden erfahren, wer wann was gekauft hat. Auch Gesundheitsdaten sollen innerhalb der EU leichter ausgetauscht werden. Auch hier könnte aus der Kür bald Pflicht werden, wenn Anbieter, Dienstleister, Provider oder öffentliche Stellen irgendwann nur noch digitale Währung oder zumindest ein spezielles EU-Konto für die neue Digitalwährung (mit einer DEAN – “Digital Euro Account Number – statt IBAN) voraussetzen. Wenn es soweit ist, kann dann vom Staat oder der EZB vorgegeben werden, wer wofür wieviel ausgeben darf. Das ist der Plan.

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Die “d-you“-App ist erst der Anfang. Ohne sie werden wir bald zu Gefangenen – ganz ohne Mauern. Wilhelm Voigt scheiterte an einem Stück Papier. Seine Nachfahren könnten an einer App scheitern.