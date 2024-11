Auto-Dämmerung in Wolfsburg

Die Ankündigung von massivem Personalabbau und drastischen Lohnkürzungen durch die Volkswagen AG zeigt, dass die immer weiter fortschreitende Deindustrialisierung Deutschlands nunmehr auch in den Zentren des einstigen bundesdeutschen Wirtschaftsmodells ankommt. Meine Heimatstadt Wolfsburg ist mit Sicherheit ein solcher Ort, und so mag es den einen oder anderen Leser vielleicht interessieren, wie ich die gegenwärtige Autokrise wahrnehme. Insiderwissen kann ich leider nicht liefern. Meine persönliche Erfahrung mit der Automobilbranche beschränkt sich auf wenige Jahre, in denen ich für einen externen Dienstleister in der IT-Abteilung von Volkswagen gearbeitet habe. Auch in meiner Familie gab und gibt es nur wenige VW-Beschäftigte. Man kann allerdings nicht fast sein gesamtes Leben in Wolfsburg verbringen, ohne von einem Umfeld geprägt zu werden, das zwar vielfach symbolisch für die gesamte (West-)Bundesrepublik steht, aber dennoch in den letzten drei Jahrzehnten immer mehr den Charakter eines außergewöhnlichen Sonderfalles angenommen hat, was jedoch den Bewohnern der „Autostadt“ kaum bewusst ist.

Nach ersten Anfängen in der NS-Zeit, über welche die Wolfsburger bis heute lieber schweigen, erhielt die Stadt 1945 ihren heutigen Namen und wuchs innerhalb weniger Jahrzehnte praktisch aus dem Nichts zu einer Großstadt mit heute etwa 127.000 Einwohnern heran. Die Stadtplanung war von Anfang an darauf ausgerichtet, dass der Arbeiter hier als Bürger leben sollte. Wolfsburg symbolisierte somit das Aufstiegsversprechen des westdeutschen Wirtschaftswunders, und dieses Versprechen wurde in jener Zeit eindeutig erfüllt. Der VW-Käfer „lief und lief und lief“, und er wurde zum weltweit meistverkauften Auto. Schon damals wurde aber – und das ist eine Parallele zu heute – viel zu lange an dem einstigen Erfolgsmodell festgehalten, sodass es 1974 zu einer ersten VW-Krise kam, die aber durch die geniale Erfindung des VW Golf schnell überwunden wurde.

Bis heute präsente Dekadenzerscheinungen

Der Aufstieg von Stadt und Werk ging weiter, bis Anfang der 1990er Jahre erneut dunkle Wolken aufzogen. Die Überwindung dieser zweiten VW-Krise unter maßgeblicher Beteiligung des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und eines gewissen Peter Hartz ist deshalb interessant, weil sie in vielem zum Vorbild der bundesdeutschen Wirtschaftspolitik unter dem späteren Bundeskanzler Schröder und dessen Nachfolgerin Angela Merkel wurde. Zunächst einmal ist jedoch festzustellen, dass diese “Krise” Dekadenzerscheinungen produzierte, die in Wolfsburg bis heute präsent sind. Die wöchentliche Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten wurde mehr als zehn Jahre lang auf 28 Stunden bei einer Gehaltsreduzierung auf 90 Prozent gesenkt und erst 2006 wieder auf die immer noch gültige Marke von 34 Stunden erhöht. Massenhaft gingen Fünfzigjährige in einen goldenen „Vorruhestand“: Phasenweise wurde für die vorzeitige Auflösung von Arbeitsverträgen eine Abfindung von 250.000 Euro angeboten. Die eng mit der Konzernleitung verbundene IG Metall sorgte trotzdem für deutliche jährliche Einkommenssteigerungen und eine fast vollständige soziale Absicherung der Tarifbeschäftigten. Unter den Mitarbeitern von externen Partnerfirmen, die für sehr viel niedrigere Löhne 40 Stunden pro Woche arbeiten mussten, kursierte schon zu meiner kurzen VW-Zeit das Wort von „Automobilbeamten“ für die Tarifbeschäftigten.

Es widerspricht meiner auf den Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik immer noch linken Einstellung, hier von unverdienten „Privilegien“ zu sprechen. Meiner Meinung nach sollte auch heute noch jeder Beschäftigte Anspruch auf ein sicheres Arbeitsverhältnis, eine angemessene Entlohnung und existenzsichernde Sozialleistungen haben. Dies ist jedoch in der bundesdeutschen Realität des Jahres 2024 eine Illusion, und so muss man den überfetteten Zustand der Volkswagen AG mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vergleichen: Beide Institutionen hielten sich zu lange für unersetzlich, genehmigten sich immer mehr Geld und merkten dabei nicht, dass ihre Produkte zunehmend aus der Zeit fielen. In beiden Fällen scheint das Erwachen viel zu spät und deshalb mit äußerst schmerzhaften Folgen einzutreten.

Sinnbildlich für die Merkel-Republik

Kommen wir nun wieder zur Politik der 1990er Jahre zurück. Peter Hartz‘ Reformen, die später auf gesamtdeutscher Ebene einen eher fragwürdigen Charakter besaßen, wirkten sich in Wolfsburg äußerst positiv aus. Die Flexibilisierung der Arbeit steigerte die Effizienz der Volkswagen AG und senkte die Wolfsburger Arbeitslosenzahl fast auf null. Die bis dahin eher graue Arbeiterstadt zog über zahlreiche Partnerfirmen von VW intelligente Arbeitskräfte aus ganz Europa an. Wolfsburg wurde zu einem der dynamischsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands und steht bis heute mit deutlichem Vorsprung beim Pro-Kopf-Einkommen an der Spitze aller deutschen Städte und Landkreise. Parallel dazu wuchs VW zum globalen Konzern und war mit mehr als zehn Millionen verkaufter Fahrzeuge pro Jahr zeitweise das weltweit größte Automobilunternehmen. Diese Strategie hatte allerdings von Anfang an den Nachteil, dass der Erhalt von einigen hunderttausend teuren Arbeitsplätzen in Niedersachsen durch den Erfolg auf allen Kontinenten finanziert werden musste. Insbesondere geriet der Konzern in eine fast totale Abhängigkeit von China; hier steht Wolfsburg aber wiederum sinnbildlich für die gesamte Bundesrepublik unter den Kanzler(inne)n Schröder und Merkel. Die „Agenda 2010“ nahm sich die VW-Stadt zum Vorbild, wie wir schon gesehen haben. Gerhard Schröder setzte auf einer Erhaltung der alten deutschen Industrie-Herrlichkeit des Wirtschaftswunders um fast jeden Preis. Damit wurden aber sogenannte „Premiumautos“, also teure PS-Protze mit Verbrennermotoren, in Wolfsburg zum Maß aller Dinge. Das China-Geschäft von VW steht symbolhaft für die Globalisierungsstrategie von Angela Merkel: Deutschland sollte hochwertige Industriegüter in alle Welt exportieren und damit seine eigenen Importe billigerer Produkte aus Schwellenländern finanzieren.

Heute funktioniert all dies nicht mehr, und dadurch stürzt nicht nur die Stadt Wolfsburg, sondern auch die gesamte Bundesrepublik in eine Krise, die viel schwerer zu lösen sein wird als die erwähnten Einbrüche von 1974 und 1993. In Wolfsburg und anderswo droht – frei nach Richard Wagner – eine „Auto-Dämmerung“ und vielleicht sogar eine generelle „Industrie-Dämmerung“. Ich habe hier bewusst eine jahrzehntelange Vorgeschichte der heutigen Probleme beschrieben, weil aus meiner Sicht die heute geläufige These, dass die Grünen an allem schuld wären, allzu verkürzt und teilweise auch ungerecht ist. Ein Zurück in die Zeit des Wirtschaftswunders ist genauso wenig möglich wie eine Renaissance des Verbrennermotors als Verkaufsschlager. Es gibt ökonomische und technische Entwicklungen, die sich weder aufhalten noch zurückdrängen lassen. Eine Reise nach Dänemark reicht für die Erkenntnis aus, dass sich die „Energiewende“ praktisch verlustfrei und ohne Kulturkämpfe umsetzen lässt, wenn nur eine vernünftige Politik gemacht wird und der Staat das Vertrauen seiner Bürger besitzt. Wärmepumpen, Elektroautos und „grüner Strom” sind in unserem nördlichen Nachbarland längst Standard, ohne dass dies dort irgendjemand als Bedrohung empfindet.

Deutschland hinkt der Welt hinterher

In Deutschland wurde viel zu lange am Alten festgehalten, und diese Fehler wurden dann derartig hektisch korrigiert, dass daraus eine existentielle Krise entstehen musste. Die Frage ist nicht, ob man ohne die sogenannte “Klimapolitik” und das ab 2035 geltende EU-weite Verbot einer Neuzulassung von PKW mit Verbrennermotoren wieder zur alten deutschen Diesel-Herrlichkeit zurückkehren könnte. Stattdessen muss man sich die Frage stellen, warum eigentlich die Autonation Deutschland kein Startup-Unternehmen wie Tesla hervorgebracht hat, das heute marktfähige Elektroautos in großer Zahl verkauft. Die Antwort liegt höchstwahrscheinlich in einer allzu großen Fixierung auf veraltete Erfolgsmodelle, die über die Konzernzentralen der deutschen Automobilindustrie hinaus auch an jenen Technischen Universitäten und Fachhochschulen beheimatet ist, die unsere Fahrzeugkonstrukteure ausbilden. Das Auto des 21. Jahrhunderts ist eine fahrende Batterie und ein fahrender Computer mit künstlicher Intelligenz, die auf riesigen Datenmengen trainiert werden muss, und auf beiden Feldern liegt Deutschland im weltweiten Vergleich weit zurück. In der Mechanik, welche diesen Computer und diese Batterie fortbewegt, steckt kaum noch Spitzentechnologie. Die zugehörigen Komponenten lassen sich einfach bei Zulieferern auf dem Weltmarkt billig einkaufen. Elon Musk hatte dies genauso frühzeitig begriffen wie die Chinesen, welche die Entwicklungsstufe hochgezüchteter Verbrenner-Autos einfach übersprangen und heute kurz davor stehen, reichweitenstarke Elektromodelle mit Preisen von unter 20.000 Euro massenhaft nach Europa zu exportieren. Die deutsche Automobilindustrie steht diesen Entwicklungen hilflos gegenüber.

Wie mit dieser Situation umzugehen ist, bleibt eine offene Frage. Selbst bei einer erfolgreichen Umstellung auf Elektromobilität ließe sich wegen der relativen technischen Einfachheit des E-Antriebes der Großteil der Arbeitsplätze wahrscheinlich nicht halten. Erschwerend kommt hinzu, dass sich ähnliche Probleme wie in der Automobilindustrie auch in vielen anderen Branchen der deutschen Industrie finden. Wettbewerbsvorsprünge durch Qualität lassen sich in einem Weltmarkt nicht langfristig halten, auf dem die Schwellenländer immer mehr aufholen und zu eigener Spitzentechnologie fähig werden. Damit lassen sich dann aber auch die in der Regel immer noch hohen Löhne und Gehälter deutscher Industrieunternehmen nicht mehr rechtfertigen. Im schlimmsten Falle droht Gesamtdeutschland ein industrieller Kahlschlag, der an die Situation im Ostdeutschland der frühen 1990er Jahre erinnert. Damals konnte der Westen die Verluste mit Sozialleistungen abpuffern. Die Folgen jener Deklassierung, die nicht den Charakter einer „schöpferischen Zerstörung“, sondern eines totalen Debakels trug, sind aber immer noch präsent und tragen in nicht geringem Maße zur verbitterten Stimmung in den ostdeutschen Bundesländern bei. Der bislang für Wolfsburg kennzeichnende bräsige Wohlstand könnte sehr schnell einem Zustand weichen, in dem die Stadt – und auch andere westdeutsche Industriestandorte – zur AfD-Hochburg und zum Schauplatz von Neonazi-Demonstrationen wird.

Marktwirtschaft kann leider auch zerstörerisch sein

Die Alternative wären „Rettungen“ durch den Staat. Ob aber die politische Öffentlichkeit Deutschlands dazu bereit wäre, im Namen des Zauberwortes „Auto“ Schulden in Gestalt wahrscheinlich hoher dreistelliger Milliardensummen für eine „Zombifizierung“ der Automobil-Arbeitsplätze aufzunehmen, kann man bezweifeln. Der Eindruck ungerechtfertigter Privilegien gegenüber Millionen von Menschen, über deren Arbeitsplatzverluste und deren Abstieg ins Prekariat sich nie jemand aufgeregt hat, wäre zu groß. Diese Erkenntnis muss man auch all jenen ins Stammbuch schreiben, die heute reflexhaft die staatlichen Rahmenbedingungen für den Abstieg der deutschen Industrie verantwortlich machen. Darin äußern sich falsche Erwartungen an die Allmacht des Staates, die solchen Zeitgenossen schlecht anstehen, die sich ansonsten bei der bloßen Erwähnung des Begriffes „Sozialismus“ dreimal bekreuzigen. Marktwirtschaft kann leider auch zerstörerisch sein. Das Ende des klassischen Industriezeitalters wurde in den USA und im Vereinigten Königreich schon in den 1980er Jahren praktisch ohne sozialen Ausgleich einfach geschehen gelassen. Die Folgen davon sind – genauso wie die heutigen Probleme Ostdeutschlands – bis heute spürbar und nehmen in Gestalt der britischen Ethno-Krawalle und des wahrscheinlichen Wahlsieges des US-amerikanischen Retro-Präsidenten Donald Trump geradezu beängstigende Formen an.

Die sozialstaatliche Tradition Deutschlands wird solche Entwicklungen zu vermeiden suchen, aber nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch möglich. Wir könnten sehr viel schneller, als wir es uns heute vorstellen können, vor einer Situation stehen, in der sich der soziale Frieden in Deutschland nicht mehr mit Geld erkaufen lässt. In einer solchen Lage würde es zur fatalen Falle werden, dass sich zusätzlich zu den potentiellen einheimischen Beanspruchern von Sozialleistungen auch noch Millionen von Sozialfällen aus der ganzen Welt in unserem Land befinden. Jenseits allen Rassismus, der selbstverständlich abzulehnen ist, würde sich daraus ein „ethnischer Stress“ entwickeln, den keine Gesellschaft dieser Welt aushalten kann. Diesseits solcher Horrorvisionen muss man nüchtern feststellen, dass die bundesdeutsche Innenpolitik unserer Tage nicht den Eindruck verbreitet, mit der kommenden Wirtschaftskrise sinnvoll umgehen zu können. Eine tiefgreifende Regierungskrise existiert jetzt schon. Sie könnte zur Staatskrise werden, wenn auf ein Zerfallen der Ampelkoalition ein Interregnum ohne klare Mehrheiten entsteht, das sich im schlimmsten Falle bis ins Jahr 2026 hinein fortsetzen könnte. Handlungsfähig ist unsere Bundesregierung schon lange nicht mehr.

Schuldhaftes grünes Versagen

Einzelne Spieler hängen immer noch der Illusion nach, dass der “Great Reset” in Gestalt riesiger staatlich finanzierter Anlageinvestitionen zur Energiewende das verblichene Wirtschaftswunder noch einmal zurückbringen könnte. Das offensichtliche Scheitern dieses monströsen Programmes ist alles andere als ein Verlust. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass jene ökonomischen Probleme, die mit der „Großen Transformation“ eigentlich gelöst werden sollten, heute in verschärfter Form fortbestehen, ohne dass irgendjemand eine klare Vorstellung von Diagnose und Therapie besäße. Robert Habeck und die Grünen sind nicht die Wurzel allen Übels; sie haben aber vor allem dadurch einen tiefgreifenden Vertrauensverlust in die deutsche Politik erzeugt, dass sie nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges öffentlich über eine Chance zur Beschleunigung der Energiewende frohlockten, anstatt die berechtigten Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen. Der Streit um das „Heizungsgesetz“ gab diesem Vertrauen dann den Rest. Eine Herabstufung der Grünen zur Kleinpartei durch den Wähler wäre die gerechte Konsequenz aus diesem schuldhaften Versagen. Es könnte dadurch aber auch zu einem totalen Rollback in der Umwelt- und Energiepolitik nach Donald Trumps Vorbild kommen, mit dem uns auch nicht wirklich gedient wäre. Eine weitgehende Umstellung auf „grüne“ Energie (Der Begriff „erneuerbar“ ist in diesem Zusammenhang physikalisch sinnlos) ist möglich, und sie wird auch irgendwann eintreten – eben nur nicht im Zusammenhang mit der Politik der gegenwärtigen Bundesregierung.

Bei aller Liebe zu meiner Heimatstadt Wolfsburg erscheint mir eine niedersächsische „Auto-Dämmerung” leider als sehr wahrscheinlich und auch nicht als unverdient. Sie könnte aber aufgrund ähnlich gelagerter Probleme in anderen Bereichen nur ein relativ kleiner Teil einer tiefgreifenden deutschen und vielleicht sogar europäischen Misere sein.