„Autofreie Friedrichstraße”: Klatsche für Berlins Grüne

In ihrem Krieg gegen das Auto und für die Zerstörung der deutschen Innenstädte haben die Berliner Grünen einen herben Rückschlag erlitten: Im August 2020 hatte die Verkehrssenatorin des Spree-Shitholes, die Grüne Bettina Jarasch, für über 200.000 Euro den Verkehrsversuch „Flaniermeile Friedrichstraße“ gestartet. Die Friedrichstraße wurde dabei quasi „par ordre de mufti“, ohne plausible Gründe geschweige denn Notwendigkeiten auf einer Länge von 500 Metern für den Autoverkehr gesperrt, um sie in eine „Flaniermeile“ nach grünem Verständnis zu verwandeln. Absehbar scheiterte das Unterfangen jedoch gründlich – und ist seit Oktober 2021 offiziell beendet. Die Schreckensbilanz des Feldversuchs: Pleitegegangene oder weggezogene Läden, extremer Rückgang von Kundschaft, die die Friedrichstraße mieden, frustrierte Autofahrer und Dauer-Staus in den umgebenden Ausweichstraßen zur Verärgerung der Anwohner.

Den Grünen war dies nicht genug: Sie betrieben ein sogenanntes Teileinziehungsverfahren, durch das der Autoverkehr dauerhaft von der Straße ausgeschlossen werden soll, das bis jetzt noch lief. Das Berliner Verwaltungsgericht machte dem aber nun ein jähes Ende: Es gab der Klage einer Weinhändlerin statt, die ihr Geschäft in einer Parallelstraße betreibt. In seinem Urteil stellte das Gericht fest, dass es überhaupt keine rechtliche Grundlage für die Sperrung gegeben habe. Eine Straßensperrung durch den Senat sei nur aus Sicherheitsgründen möglich – was hier aber nicht gegeben sei. Die Verdrängung des Fahrzugverkehrs zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße als Geschäftsstraße sei in der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen.

Opposition hochzufrieden

Die einmal wieder bis auf die Knochen blamierte Senatsverkehrsverwaltung kündigte an, das Urteil „zu prüfen”. Vielleicht hätten die Grünideologen besser zuvor einmal die Straßenverkehrsordnung oder die weiterführende Rechtslage prüfen sollen? Sollte das Verwaltungsgerichtsurteil rechtskräftig werden, müsste die Straße binnen zwei Wochen wieder für Autos freigegeben werden.

Von der Opposition wurde der Beschluss begrüßt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, kritisierte die grüne Steinzeitpolitik auf Twitter scharf: „Wenn die eigene Ideologie dazu führt, dass einem Rechtsvorschriften und die Anliegen der Menschen vor Ort wie in der Friedrichstraße egal sind, dann ist das zutiefst problematisch“. Und CDU-Fraktionschef Kai Wegner erklärte: „Diese Klatsche für den rot-grün-roten Senat war absehbar.”Die Sperrung aus ideologischen Gründen sei immer eine Zumutung gewesen. „Die Geschäftsleute in der Friedrichstraße und den Nebenstraßen mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Die Straße verkam zur Rennstrecke für Fahrradfahrer.“ Die historische Mitte Berlins brauche keine grünen Verbote, sondern ein nachhaltiges, vernünftiges Verkehrskonzept.

Demobilisierungsfanatikerin in der Defensive

Die Demobilisierungs-Fanatikerin Jarasch jedoch hält unbeirrt an ihrem Vorhaben einer zumindest teilweisen Sperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr fest. Sollte die Straße zu einer Fußgängerzone werden, würde sich die Rechtslage nämlich ändern. Das Urteil führte jetzt zu einem offenen Konflikt zwischen Jarrasch und der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey: Diese hatte gefordert, das Urteil nun „zügig“ umzusetzen; seit dem vergangenen Jahr werde in der Friedrichstraße ein Status Quo aufrechterhalten, für den es keine rechtliche Grundlage gegeben habe. „Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Beendigung des Verkehrsversuchs, die seit Ende letzten Jahres feststeht, umgesetzt werden sollte“, so Giffey weiter. Jarasch wiederum konterte, sie sei sich „nicht sicher, ob Franziska Giffey genau verstanden hat, worum es bei diesem Urteil ging.“

Ihrer Ansicht nach habe das Gericht lediglich festgestellt, dass „zwischen dem Ende des Verkehrsversuchs und der endgültigen Teileinziehung ein bißchen zu viel Zeit“ verstrichen sei. An ihren Plänen ändere das „gar nichts“. Zwar werde noch geprüft, ob man gegen das Urteil Einspruch erheben werde, doch wichtig sei: „Die Friedrichstraße wird Fußgängerzone werden“, und die parallel verlaufende Charlottenstraße „wird eine Fahrradstraße werden„, so Jarasch trotzig, die in diesem Kontext ihre SPD-Koalitionspartnerin Giffey auch darauf hinwies, dass sie im Senat „für die Verkehrswende” zuständig sei. In den Koalitionsverhandlungen habe man sich darauf verständigt, was aus der Friedrichstraße werden solle. Das wisse auch Giffey.

Spannungen mit Giffey

Die AfD forderte ebenfalls die sofortige Aufhebung der Sperre: Nils Busch-Petersen, der Chef des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, erklärte, man erwarte, „dass die Verwaltung den nun als rechtswidrig erkannten Zustand in der Friedrichstraße beseitigt“. Man sei für einen ergebnisoffenen Dialog zur Neugestaltung der Verkehrssituation in der historischen Mitte bereit. Die Klägerin, die Teil des Aktionsbündnisses „Rettet die Friedrichstraße“ ist, verwies auf die 19 Ladenschließungen, die es seit Sperrung der Friedrichstraße für den Kfz-Verkehr gegeben habe und die ein dringendes Umdenken erforderlich machten.

Der Fall zeigt einmal mehr das bürgerfeindliche und autoritär-doktrinäre Gebaren der Grünen: Ohne jede rechtliche Grundlage wollen sie ihre von niemandem gewollten Beglückungsversuche erzwingen und bewirken dabei nichts anderes als wirtschaftlichen Schaden, unnötige juristische Auseinandersetzungen, die alle Beteiligten massenhaft Zeit und Geld kosten, anderweitig fehlende personelle Ressourcen binden und die gesellschaftliche Polarisierung verstärken. Das völlig überflüssige Friedrichstraßen-Projekt verursacht seit zwei Jahren nur vermeidbare Konflikte und war in seiner angeblichen Zielsetzung, die „Attraktivität des Ortes” zu steigern durch Maßnahmen, die das genaue Gegenteil bewirken, schon lange gescheitert. Trotzdem soll es nun auf Biegen und Brechen fortgesetzt werden… un das wieder einmal nur um die ideologischen Bedürfnisse einer sektenartigen Partei zu befriedigen, die überall, wo sie mitregiert nur Chaos, Schaden und Unfrieden stiftet.