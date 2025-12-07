Autor bittet um Unterstützung

Rocco Burggraf, im Hauptberuf Architekt und Stadtplaner mit eigenem Büro in Dresden, gehört inzwischen fraglos zu den geschliffensten und scharfzüngigsten Stimmen der kritischen Gegenöffentlichkeit in diesem Land. Seine auf Facebook, Ansage! und weiteren Portalen publizierten tiefgründigen Kurzessays, Analysen und Gedankensplitter werden im Monat weit über eine Million mal aufgerufen. Burggraf, thematisch breit aufgestellt und stilistisch brillant, darf als Chronist der anhaltenden Deformation unserer Gesellschaft bezeichnet werden.

Er musste während der letzten Jahre allerdings dieselben leidvollen Erfahrungen machen, die auch Politportale wie Ansage! und Journalisten der freien Medien heimsuchen; er schreibt dazu: “Ich muss niemandem hier lange erklären, was mit kritischen Geistern in diesem Land passiert. Sie werden nach und nach wirtschaftlich unter Druck gesetzt, geschnitten und ausgespuckt. Zehn Jahre Schreiben haben mich nicht nur Zeit, mentale Energie sondern zunehmend auch finanzielle Reserven gekostet.“

Wertschätzung der Arbeit

Zur Fortsetzung seiner publizistischen Tätigkeit, zu der inzwischen auch Audiokommentare auf „Kontrafunk“ und – ermutigt und inspiriert von Freunden und Lesern – ein Buchprojekt gehören, bittet nach reiflicher Überlegung und in der ihm eigenen Zurückhaltung seine Leser darum , eine “finanzielle Wertschätzung meiner Arbeit in Erwägung zu ziehen”. Burggraf betont, dass er um Spenden nie gebeten habe – ganze zehn Jahre lang – und eigentlich glaubte, auf solche Bitten verzichten zu können. Nun musste er einsehen, dass sein Engagement nicht mehr ohne Unterstützung aufrechtzuerhalten ist.

Er hat aus diesem Grund ein eigenes Spendenkonto auf GoFundMe eingerichtet eingerichtet. Seit Verbreitung der Aktion auf Facebook haben ihm bereits etliche Unterstützer, Freunde und Gelegenheitsleser eine Spende zukommen lassen. Ansage! möchte sich dem Aufruf zur Unterstützung gerne anschließen. Wer Rocco Burggrafs Beiträge wichtig findet und auch in Zukunft lesen möchte, kann hier gerne mithelfen.